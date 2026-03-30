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Prediabetes: अगर डायबिटीज की सिर्फ शुरुआत हुई है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है?

What is Prediabetes: डायबिटीज के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग प्रीडायबिटीज के बारे में सही जानकारी रखते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे सही समय पर जांच डायबिटीज से बचा सकती है।

Prediabetes: अगर डायबिटीज की सिर्फ शुरुआत हुई है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है?

Written by Dr. Niraj Kumar |Published : March 30, 2026 1:50 PM IST

Diabetes ke Shuruati Lakshan in Hindi: मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में हर कोई जानता है कि यह एक क्रोनिक बीमारी है यानी अगर एक बार हो गई तो इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दवाएं, सही डाइट, लाइफस्टाइल और परहेज आदि की मदद से डायबिटीज के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और शरीर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर पर इसका असर न पड़े। सरल शब्दों में कहें तो डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज पूरी तरह से विकसित होने से ठीक पहले की स्टेड जिसे प्रीडायबिटीज (Prediabetes) कहा जाता है, जो एक ऐसी स्थिति है, जहां ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा होता है, लेकिन अभी डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचा होता। प्रीडायबिटीज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है, जिसका अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर इससे डायबिटीज विकसित हो जाता है।

क्या प्रीडायबिटीज को ठीक किया जा सकता है

अच्छी बात यह है कि प्रीडायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, यानी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर समय रहते प्रीडायबिटीज की पहचान की जाए तो सही जीवनशैली और खानपान की मदद से इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। प्रीडायबिटीज के कई मामलों में लोग बिना किसी दवा के ही अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लते हैं।

प्रीडायबिटीज किन्हें होता है?

जैसा कि हमको पता कि यह डायबिटीज का शुरुआती चरण है और इसलिए इसके कारण व जोखिम कारक भी वहीं हैं। प्रीडायबिटीज का खतरा आमतौर पर निम्न स्थितियों में ज्यादा देखा जाता है -

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  • जिन लोगों को वजन सामान्य से ज्यादा है
  • जो लोग दिन के ज्यादातर समय बैठे या लेटे रहते हैं (सेडेंटरी लाइफस्टाइल)
  • जिनके परिवार में लोगों को डायबिटीज की समस्या रहती है
  • जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है यानी हाई बीपी के पेशेंट
  • पीसीओएस (PCOS) के पेशेंट

साथ ही बढ़ती उम्र के साथ-साथ प्रीडायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है और ऐसा माना जाता है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद प्रीडायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। जितनी उम्र बढ़ती है खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है।

प्रीडायबिटीज के संकेत

डायबिटीज के लक्षण आप अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, लेकिन क्या आप प्रीडायबिटीज के लक्षणों की पहचान कर सकते हैं? प्रीडायबिटीज के कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि इसके कुछ भी लक्षण व संकेत स्पष्ट नहीं होते हैं। प्रीडायबिटीज में आमतौर पर शुरुआत में कुछ इस तरह के संकेत देखे जा सकते हैं -

  • बार-बार थकान महसूस होना
  • ज्यादा प्यास लगना
  • बार-बार पेशाब आना
  • वजन धीरे-धीरे बढ़ना

प्रीडायबिटीज से बचाव कैसे करें

सही लाइफस्टाइल और डाइट का होना प्रीडायबिटीज के बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में पहले किसी को डायबिटीज हो चुका है, तो आपको समय-समय पर ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसे भी जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रीडायबिटीज समेत कई बीमारियां होने के खतरे को बढ़ा सकती है।

प्रीडायबिटीज हो गया है तो क्या करें

अगर आपको प्रीडायबिटीज हो गया है, तो कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से इस स्थिति को रिवर्स यानी ठीक किया जा सकता है -

  • अगर शरीर का वजन ज्यादा है तो उसे कम करें
  • रोजाना एक्सरसाइज, 30 मिनट वॉक या साइकलिंग करें
  • रोजाना 15 मिनट योग या मेडिटेशन करें
  • अपनी डाइट में विशेष रूप से सुधार लाएं और प्रोटीन रिच फूड्स, सलाद और फ्रूट्स का सेवन करें
  • स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बाहर का जंक फूड खाना छोड़ दें
  • मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करें, क्योंकि यह भी तनाव बढ़ाता है।
  • रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की और अच्छी क्वालिटी की नींद लें

दवा की जरूरत है?

प्रीडायबिटीज के हर मरीज को दवा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सामान्य लाइफस्टाइल सुधार और सही डाइट से बढ़ा हुआ शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवा की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, यह निर्णय डॉक्टर ही लेते हैं। इसलिए निम्न स्थितियों में डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।

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  • अगर आपकी रिपोर्ट में HbA1c 5.7%–6.4% के बीच है
  • बार-बार थकान या प्यास लग रही है
  • वजन तेजी से बढ़ रहा है

प्रीडायबिटीज कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक मौका है, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का। सही समय पर कदम उठाकर आप डायबिटीज को आने से रोक सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव जैसे सही खाना, नियमित एक्सरसाइज और तनाव कम करना आपको बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं।

About the Author

डॉ. नीरज कुमार

डॉ. नीरज कुमार एक जाने माने जनरल मेडिसिन हैं, जिनके पास 15 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ... Read More