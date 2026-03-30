Prediabetes: अगर डायबिटीज की सिर्फ शुरुआत हुई है तो क्या उसे ठीक किया जा सकता है?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
- वेब स्टोरीज
Diabetes ke Shuruati Lakshan in Hindi: मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में हर कोई जानता है कि यह एक क्रोनिक बीमारी है यानी अगर एक बार हो गई तो इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। दवाएं, सही डाइट, लाइफस्टाइल और परहेज आदि की मदद से डायबिटीज के लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है और शरीर पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को कम से कम किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर पर इसका असर न पड़े। सरल शब्दों में कहें तो डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, जिसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज पूरी तरह से विकसित होने से ठीक पहले की स्टेड जिसे प्रीडायबिटीज (Prediabetes) कहा जाता है, जो एक ऐसी स्थिति है, जहां ब्लड शुगर सामान्य से ज्यादा होता है, लेकिन अभी डायबिटीज की सीमा तक नहीं पहुंचा होता। प्रीडायबिटीज एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है, जिसका अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर इससे डायबिटीज विकसित हो जाता है।
अच्छी बात यह है कि प्रीडायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है, यानी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर समय रहते प्रीडायबिटीज की पहचान की जाए तो सही जीवनशैली और खानपान की मदद से इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। प्रीडायबिटीज के कई मामलों में लोग बिना किसी दवा के ही अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर लते हैं।
जैसा कि हमको पता कि यह डायबिटीज का शुरुआती चरण है और इसलिए इसके कारण व जोखिम कारक भी वहीं हैं। प्रीडायबिटीज का खतरा आमतौर पर निम्न स्थितियों में ज्यादा देखा जाता है -
साथ ही बढ़ती उम्र के साथ-साथ प्रीडायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है और ऐसा माना जाता है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद प्रीडायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। जितनी उम्र बढ़ती है खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ने लगता है।
डायबिटीज के लक्षण आप अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, लेकिन क्या आप प्रीडायबिटीज के लक्षणों की पहचान कर सकते हैं? प्रीडायबिटीज के कुछ ऐसे संकेत होते हैं, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि इसके कुछ भी लक्षण व संकेत स्पष्ट नहीं होते हैं। प्रीडायबिटीज में आमतौर पर शुरुआत में कुछ इस तरह के संकेत देखे जा सकते हैं -
सही लाइफस्टाइल और डाइट का होना प्रीडायबिटीज के बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में पहले किसी को डायबिटीज हो चुका है, तो आपको समय-समय पर ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो उसे भी जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भी प्रीडायबिटीज समेत कई बीमारियां होने के खतरे को बढ़ा सकती है।
अगर आपको प्रीडायबिटीज हो गया है, तो कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से इस स्थिति को रिवर्स यानी ठीक किया जा सकता है -
प्रीडायबिटीज के हर मरीज को दवा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सामान्य लाइफस्टाइल सुधार और सही डाइट से बढ़ा हुआ शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो दवा की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, यह निर्णय डॉक्टर ही लेते हैं। इसलिए निम्न स्थितियों में डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए।
प्रीडायबिटीज कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक मौका है, अपने स्वास्थ्य को सुधारने का। सही समय पर कदम उठाकर आप डायबिटीज को आने से रोक सकते हैं। छोटे-छोटे बदलाव जैसे सही खाना, नियमित एक्सरसाइज और तनाव कम करना आपको बड़ी बीमारी से बचा सकते हैं।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information