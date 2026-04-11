Pancreatitis: पित्त की थैली में सूजन क्यों होती है? जानिए कारण और शुरुआती लक्षण

Pitt ki Thaili me Sujan: लिवर और किडनी की ही तरह पित्त भी हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है और खराब डाइट व लाइफस्टाइल के कारण पित्त की थैली में भी सूजन आने लग सकती है।

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Swelling in Pancreas: पेट का दर्द ऐसी स्वास्थ्य समस्या है, जिसे हम आम समझ लेते हैं लेकिन बहुत ही कम लोगों के इस बात की जानकारी नहीं होती है कि पेट के दर्द के पीछे कई बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है। पेट के अंदर कई जरूरी अंग होते हैं, जिनमें से एक पैन्क्रियाज यानी अग्न्याशय भी है। लिवर और किडनी से जुड़ी समस्याओं के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को अग्न्याशय, जिसे हम पित्त की थैली भी बोलते हैं उससे जुड़ी समस्याओं की ज्यादा जानकारी नहीं है। पित्त की थैली से जुड़ी समस्याओं के कारण भी पेट में दर्द हो सकता है और यह सूजन खासतौर पर किसी इन्फेक्शन आदि के कारण होती है, जिस स्थिति को पैंक्रियाटाइटिस (Pancreatitis) कहा जाता है। डॉ. रत्नेश जेनाव से हम इस बारे में कुछ खास जानकारियां लेने वाले हैं।

पैंक्रियास (अग्नाशय) हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचन एंजाइम और इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाता है। जब इस अंग में सूजन आ जाती है, तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में पैंक्रियाटाइटिस कहा जाता है। यह समस्या अचानक भी हो सकती है और लंबे समय तक रहने वाली (क्रॉनिक) भी। समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह गंभीर रूप ले सकती है। Dr. Ratnesh Jenaw, Senior Consultant - General & Laparoscopic Surgery, Apollo Spectra Hospital, Jaipur

पित्त की थैली में सूजन का कारण

पैंक्रियास में सूजन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारणों में गॉलब्लैडर में पथरी (गॉल स्टोन) शामिल है। पित्त की पथरी के लक्षण के रूप में सूजन विकसित हो सकती है, क्योंकि जब पथरी पित्त नली (बाइल डक्ट) में फंस जाती है, तो पैंक्रियास से निकलने वाले एंजाइम का प्रवाह रुक जाता है, जिससे सूजन पैदा हो सकती है। अत्यधिक शराब का सेवन भी पैंक्रियाटाइटिस का एक प्रमुख कारण माना जाता है। हालांकि, शराब के अलावा भी कई अन्य वजहें होती हैं। खून में ट्राइग्लिसराइड्स (फैट) का स्तर बहुत अधिक होना, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट, संक्रमण, या पेट में चोट लगना भी इस समस्या को जन्म दे सकते हैं।

इसके अलावा, टाइप-2 डायबिटीज और मोटापा भी पैंक्रियास पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे पित्त की थैली में सूजन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मामलों में यह समस्या जेनेटिक कारणों या ऑटोइम्यून बीमारियों की वजह से भी हो सकती है, जहां शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही पैंक्रियास पर हमला करने लगती है।

पित्त की थैली में सूजन के लक्षण

पैंक्रियाटाइटिस के शुरुआती लक्षण हल्के हो सकते हैं, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। सबसे प्रमुख लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, जो पीठ तक फैल सकता है। यह दर्द खाने के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं जैसे -

जी मिचलाना या मितली

उल्टी आना

बुखार

पेट में सूजन

कमजोरी व थकान

कुछ लोगों को भूख कम लगना और तेजी से वजन घटना भी महसूस होता है। क्रॉनिक स्थिति में पाचन संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जैसे तैलीय या बदबूदार मल आना और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो यह स्थिति गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है।

बचाव और सावधानियां

पित्त की थैली में सूजन होने से बचाने का सबसे प्रमुख तरीका है पैंक्रियास को हेल्दी बनाए रखना और उसके लिए संतुलित जीवनशैली अपनाना बेहद जरूरी है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप पित्त की थैली में सूजन जैसी समस्याओं के खतरे को कम कर सकते हैं -

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तला-भुना और अधिक फैट वाला भोजन कम करें

हल्का, पौष्टिक आहार लें

शराब और धूम्रपान से दूरी बनाएं

नियमित व्यायाम करें और वजन को नियंत्रित रखें। यदि गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या है, तो समय-समय पर जांच कराते रहें। साथ ही, खून में शुगर और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर भी नियंत्रित रखना जरूरी है। पैंक्रियाटाइटिस के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और सही इलाज से इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है और गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।