ओवेरियन सिस्ट क्या है और ये कब खतरनाक हो जाती है, एक्सपर्ट्स ने दी जानकारी

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 3, 2026 3:02 PM IST
Medically Verified By: Dr. Kajal Singh
महिलाओं के अंडाशय में बनने वाली खास पानी छोटी-छोटी थैलियां होती हैं और ये प्रजनन आयु में महिलाओं में बहुत आम होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी महिलाओं के शरीर में बनें। ये सिस्ट छोटी-छोटी द्रव से भरी थैलियां होती हैं और ज्यादातर मामलों में दर्द या किसी प्रकार की समस्या पैदा नहीं करती हैं। लेकिन कुछ मामलों में यही ओवेरियन सिस्ट दर्द पैदा करने लगती हैं और इससे प्रजनन से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। इस लेख में ऑब्सटेट्रीशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. काजल सिंह ने इस बारे ने बताया कि अगर वैसे तो ओवेरियन सिस्ट हानिकारक नहीं होती हैं। हालांकि, अगर ये सिस्ट बहुत बड़ी हो जाएं या फट जाएं, तो पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द, भारीपन या सूजन महसूस हो सकती है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच और सही इलाज कराना जरूरी होता है।
ओवेरियन सिस्ट मतलब ओवरी में बनने वाली पानी से भरी एक छोटी थैली। यह महिलाओं में बहुत आम होती है, खासकर उस उम्र में जब पीरियड्स आते हैं। हर महीने शरीर में अंडा बनने की प्रक्रिया के दौरान ऐसे छोटे सिस्ट बनते हैं और ज्यादातर अपने-आप खत्म भी हो जाते हैं। इसलिए हर सिस्ट बीमारी नहीं होती।
Dr. Kajal Singh, Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology, NIIMS Medical College & Hospital, Greater Noida
कई बार सिस्ट होने पर कोई लक्षण नहीं दिखते और यह सिर्फ अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। लेकिन कुछ महिलाओं को पेट के नीचे हल्का दर्द, भारीपन, पेट फूलना या पीरियड गड़बड़ होने की समस्या हो सकती है। अगर सिस्ट बड़ी हो जाए, तो यह परेशानी बढ़ा सकती है। इसलिए हर महिला को समय-समय पर ओवेरियन सिस्ट की जांच कराते रहने की सलाह दी जाती है।
अगर अचानक बहुत तेज पेट दर्द हो, उल्टी आए, चक्कर आए या बेहोशी लगे, तो यह खतरनाक संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब सिस्ट फट जाए या मुड़ जाए। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाना जरूरी है। अगर सिस्ट लंबे समय तक ठीक न हो, जल्दी-जल्दी बढ़े या डॉक्टर को उसमें कुछ अलग लगे, तो आगे की जांच की जाती है।
(और पढ़ें - क्यों ओवेरियन सिस्ट के कारण महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती?)
ज्यादातर मामलों में ओवेरियन सिस्ट को इलाज की जरूरत नहीं होती हैं, वे कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन इस दौरान इन छोटे और सामान्य सिस्ट में सिर्फ निगरानी रखी जाती है, यानी कुछ समय बाद दोबारा जांच की जाती है। दर्द होने पर दवा दी जाती है। अगर सिस्ट बड़ी हो जाए या समस्या बढ़ाए, तो ऑपरेशन करना पड़ सकता है। अगर बार-बार पेट दर्द हो, पीरियड में बदलाव आए या तो समय पर डॉक्टर को दिखाने से समस्या आसानी से ठीक हो जाती है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ ओवेरियन सिस्ट से जुड़ी जानकारियां देना हैं और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल ओवेरियन सिस्ट या महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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