पेशाब से जुड़ी बीमारी 'ओलिगुरिया' क्या है? जानें इसके लक्षण, कारण और गंभीरता के बारे में

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Written By: Anju Rawat | Published : June 3, 2026 2:24 PM IST
Medically Verified By: DR. Vineet
स्वस्थ शरीर के लिए किडनी का सही तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। किडनी खून को साफ करती है और शरीर से सारे हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। लेकिन, जब किसी व्यक्ति को सामान्य से बहुत कम पेशाब आने लगे, तो यह एक गंभीर हो सकती है। मेडिकल टर्म में इसे ओलिगुरिया कहा जाता है। VNA हॉस्पिटल के यूरोलॉजी हेड डॉ. विनीत मल्होत्रा से जानते हैं इसके बारे में-
डॉ. विनीत बताते हैं, "एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य तौर पर पूरे दिन में लगभग 800 से 2000 मिलीलीटर तक पेशाब करता है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति का पूरे दिन में 400 मिलीलीटर से कम पेशाब हो जाए तो इस स्थिति को ओलिगुरिया कहा जाता है। हालांकि, नवजात शिशुओं और बच्चों में पेशाब की मात्रा, वजन के आधार पर तय किया जाता है। आपको बता दें कि यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इसे किसी बीमारी का संकेत माना जाता है।"
पेशाब की मात्रा कम होने पर आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। इसमें शामिल हैं-
ओलिगुरिया कई कारणों से हो सकता है। इसमें शामिल हैं-
इस समस्या को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इसलिए समय पर इलाज जरूर कराना चाहिए।
इस स्थिति में शरीर में पोटैशियम और सोडियम का स्तर बिगड़ जाता है। इससे दिल की धड़कन अचानक रुक सकती है।
जब पेशाब पूरी तरह से बाहर नहीं निकलता है, तो क्रोनिक किडनी डिजीज का खतरा रहता है।
Disclaimer: अगर आपको पिछले 24 घंटे में कम पेशाब आया है, तो इस संकेत की अनदेखी न करें। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और सभी जरूरी जांच कराएं। इस समस्या से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है।