OCD क्या है? मेंटल हेल्थ से जुड़ी यह समस्या कब बनती है खतरनाक

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What is OCD: OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या है। इसमें व्यक्ति को बार-बार अनचाहे विचार आते हैं और वह उन विचारों को कम करने के लिए बार-बार व्यवहार करता है। ये विचार डर, संदेह, या किसी अनहोनी की आशंका से जुड़े होते हैं। जैसे- बार-बार लगना कि हाथ गंदे हैं या दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। मन में ऐसे विचार आने से बेचैनी होती है और इन्हें कम करने के लिए ओसीडी पीड़ित लोग बार-बार हाथ धोते हैं और दरवाजा चेक करते हैं। यह धीरे-धीरे आदत बन जाती है और व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होने लगती है। हालांकि, यह सिर्फ एक आदत या स्वभाव नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसका प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन, कामकाज और रिश्तों पर भी पड़ता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर, द्वारका की एसोसिएड कंसल्टेंट और साकेट्रिस्ट डॉ. पवित्रा शंकर (Dr. Pavitra Shankar, Associate Consultant, Psychiatrist, Aakash Healthcare, Dwarka) से जानते हैं ओसीडी के बारे में-
ओसीडी का समय पर पहचान और इलाज करना बहुत जरूरी है। अन्यथा, ओसीडी की वजह से व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कोई विचार बार-बार आ रहा है और यह व्यवहार उसके जीवन को प्रभावित करता है, तो इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और दवाइयों की मदद से ओसीडी को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है।
OCD को सिर्फ एक आदत समझकर अनदेखा करना सही नहीं है। यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जो जिसका समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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