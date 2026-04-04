OCD क्या है? मेंटल हेल्थ से जुड़ी यह समस्या कब बनती है खतरनाक

OCD एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जो व्यक्ति की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ओसीडी के लक्षण महसूस होने पर एक्सपर्ट से जरूर मिलना चाहिए।

ओसीडी

What is OCD: OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या है। इसमें व्यक्ति को बार-बार अनचाहे विचार आते हैं और वह उन विचारों को कम करने के लिए बार-बार व्यवहार करता है। ये विचार डर, संदेह, या किसी अनहोनी की आशंका से जुड़े होते हैं। जैसे- बार-बार लगना कि हाथ गंदे हैं या दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। मन में ऐसे विचार आने से बेचैनी होती है और इन्हें कम करने के लिए ओसीडी पीड़ित लोग बार-बार हाथ धोते हैं और दरवाजा चेक करते हैं। यह धीरे-धीरे आदत बन जाती है और व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर होने लगती है। हालांकि, यह सिर्फ एक आदत या स्वभाव नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसका प्रभाव व्यक्ति के दैनिक जीवन, कामकाज और रिश्तों पर भी पड़ता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर, द्वारका की एसोसिएड कंसल्टेंट और साकेट्रिस्ट डॉ. पवित्रा शंकर (Dr. Pavitra Shankar, Associate Consultant, Psychiatrist, Aakash Healthcare, Dwarka) से जानते हैं ओसीडी के बारे में-

OCD के लक्षण क्या हैं?

अत्यधिक साफ-सफाई पंसद करना

बार-बार सफाई चेक करना

चीजों को एक क्रम में रखना

OCD के कारण क्या हैं?

अभी तक ओसीडी के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन, सेरोटोनिन के कम स्तर को इससे जोड़कर देखा जाता है। जब मस्तिष्क में इस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, तो इससे ओसीडी विकसित हो सकता है।

अगर आपके परिवार में किसी को ओसीडी की दिक्कत है, तो आप में भी इसका जोखिम ज्यादा हो सकता है।

इसके अलावा, अत्यधिक तनाव और ट्रॉमा भी ओसीडी का कारण बन सकते हैं।

OCD क्या इलाज क्या है?

ओसीडी का समय पर पहचान और इलाज करना बहुत जरूरी है। अन्यथा, ओसीडी की वजह से व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कोई विचार बार-बार आ रहा है और यह व्यवहार उसके जीवन को प्रभावित करता है, तो इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) और दवाइयों की मदद से ओसीडी को काफी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है।

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OCD को सिर्फ एक आदत समझकर अनदेखा करना सही नहीं है। यह एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है, जो जिसका समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो इससे जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

OCD को कब खतरनाक माना जाता है?

ओसीडी की समस्या तब खतरनाक बनती है, जब यह व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने लगती है।

जैसे अगर कोई व्यक्ति घंटों तक हाथ धोता रहता है या बार-बार दरवाजा चेक करता है कि बंद या नहीं।

ओसीडी वाले लोग एक ही काम को कई बार दोहराते है, इससे उनका समय, ऊर्जा और मानसिक शांति प्रभावित होती है। यह स्थिति भी खतरनाक हो सकती है।

ओसीडी धीरे-धीरे एंग्जायटी, डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन का कारण बन सकता है।

Highlights:

ओसीडी एक आम समस्या है, जो कभी-कभी गंभीर बन सकती है।

ओसीडी की वजह से व्यक्ति को एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है।

कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ओसीडी को कंट्रोल किया जा सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।