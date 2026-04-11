NAFLD: शराब न पीने वालों में भी फैटी लिवर क्यों होता है? जानिए कारण और लक्षण

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Fatty Liver Problems in Non Drinker People: फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वाले लोगों को ही नहीं होता है, बल्कि जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं उन्हें भी फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। फैटी लिवर की समस्या को अक्सर शराब के सेवन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आजकल बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी इस बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं जो शराब नहीं पीते। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) कहा जाता है। यह समस्या धीरे-धीरे विकसित होती है और यदि समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। आज के समय में भी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फैटी लिवर सिर्फ शराब पीने वाले लोगों को ही होता है। गोरखपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट कंसल्टेंट डॉ. शूलपाणि मिश्रा ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।
शराब न पीने वाले लोगों में फैटी लिवर होने का सबसे बड़ा कारण उनका बैड लाइफस्टाइल है। आजकल जंक फूड, तला-भुना और अधिक कैलोरी वाला भोजन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इससे शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने लगता है, जो धीरे-धीरे लिवर में भी इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा, मोटापा इस समस्या का एक प्रमुख कारण है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है, उनमें लिवर में चर्बी जमा होने का खतरा ज्यादा रहता है।
डायबिटीज, खासकर टाइप-2 डायबिटीज, और शरीर में बढ़ता इंसुलिन रेजिस्टेंस भी फैटी लिवर के जोखिम को बढ़ाते हैं। कम शारीरिक गतिविधि, यानी नियमित एक्सरसाइज की कमी, लंबे समय तक बैठकर काम करना और तनावपूर्ण जीवनशैली भी लिवर की सेहत पर नकारात्मक असर डालती है। इसके अलावा, कुछ मामलों में जेनेटिक कारण, हार्मोनल बदलाव और कुछ दवाइयों का लंबे समय तक सेवन भी नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) के विकास में योगदान दे सकते हैं।
(और पढ़ें - नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज की पहचान कैसे करें)
फैटी लिवर की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते, इसलिए कई बार लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता। जैसे-जैसे समस्या बढ़ती है इसके कुछ लक्षण धीरे-धीरे विकसित होने लगते हैं जैसे -
कुछ सामान्य चीजों का ध्यान रख कर ही नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज होने से बचाव किया जा सकता है और ये सामान्य चीजें कुछ इस प्रकार हैं -
समय रहते खानपान और दिनचर्या में सुधार कर लिया जाए, तो नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) को शुरुआती चरण में ही रिवर्स किया जा सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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