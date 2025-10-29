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Mini Stroke Kya Hota Hai: अक्सर अचानक बोलने में रुकावट, शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या चेहरे का झुक जाना देखकर लोग इसे थकान या लो ब्लड प्रेशर का असर मान लेते हैं। लेकिन यही लक्षण 'मिनी स्ट्रोक' यानी ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक (TIA) के हो सकते हैं। जो एक ऐसी शॉर्ट टर्म न्यूरोलॉजिकल समस्या है जो कुछ मिनटों से लेकर एक घंटे तक रह सकती है और कुछ ही समय में ठीक भी हो जाती है। हालांकि इसके लक्षण क्षणिक होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है।
इस विषय पर पूरी जानकारी पाने के लिए हमने नारायणा हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर कृष्ण कुमार बंसल से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 'मिनी स्ट्रोक को आमतौर पर एक 'चेतावनी संकेत' के रूप में देखा जाता है जो आने वाले बड़े स्ट्रोक का संकेत दे सकता है। एक्सपर्ट के अनुसार, लगभग हर तीसरे व्यक्ति को जो TIA का अनुभव करता है, उसे आने वाले महीनों या वर्षों में स्ट्रोक का खतरा अधिक रहता है। इसलिए समय रहते पहचान और इलाज अत्यंत जरूरी है।' आइए अब हम मिनी स्ट्रोक क्या होता है और इसके लक्षण व उपचार क्या हैं, यह विस्तार से जानते हैं।
मिनी स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त प्रवाह कुछ समय के लिए रुक जाता है। यह रुकावट प्रायः किसी छोटे थक्के (क्लॉट्स) या रक्त वाहिका में संकुचन के कारण होती है। चूंकि यह अवरोध अस्थायी होता है, मस्तिष्क की क्षति स्थायी नहीं होती, और मरीज जल्द ही सामान्य महसूस करने लगता है। लेकिन यह स्थिति मस्तिष्क में चल रही गंभीर प्रक्रिया का संकेत देती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
मिनी स्ट्रोक के लक्षण अचानक आते हैं और अक्सर जल्दी चले भी जाते हैं। इनमें शामिल हैं-
कई बार ये लक्षण कुछ मिनटों में गायब हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति इन्हें सामान्य मानकर चिकित्सक से परामर्श नहीं लेता। यही लापरवाही भविष्य में गंभीर स्ट्रोक का कारण बन सकती है।
उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मोटापा और अनियमित हृदय गति (एट्रियल फाइब्रिलेशन) मिनी स्ट्रोक के प्रमुख कारण माने जाते हैं। 2023 में इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 40 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग हर दस में से दो व्यक्ति किसी न किसी रूप में स्ट्रोक के जोखिम समूह में आते हैं।
स्वस्थ जीवनशैली इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकती है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नमक और वसा का सीमित सेवन, धूम्रपान और शराब से परहेज- ये सभी कदम रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखते हैं, जिससे स्ट्रोक का खतराघटता है।
यदि किसी को उपरोक्त लक्षण दिखें, भले ही वे कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हों, तुरंत चिकित्सकीय जांच करानी चाहिए। डॉक्टर प्रायः सीटी स्कैन, एमआरआई और रक्त वाहिकाओं की जांच (डॉपलर टेस्ट) के माध्यम से कारण पहचानते हैं। उपचार में रक्त पतला करने वाली दवाएं, ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रण शामिल होते हैं।
मिनी स्ट्रोक को हल्के में लेना भविष्य में गंभीर स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए जागरूक रहना, लक्षणों की तुरंत पहचान करना और समय पर इलाज करवाना ही सबसे प्रभावी सुरक्षा है।
भारत जैसे देश में, जहां हृदय और मस्तिष्क संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं, मिनी स्ट्रोक की समय रहते पहचान न केवल जीवन बचा सकती है, बल्कि भविष्य में होने वाली अपंगता से भी सुरक्षा देती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
आप टेलीफोन (कार्यालय) 23231871, 23233400 (एक्सटेंशन 4284), 23231921-30 (एक्सटेंशन 143) पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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