लंग कैंसर क्या है और यह फेफड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

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Lung Cancer: क्या आपको लंबे समय से खांसी हो रही है? बलगम के साथ खून निकलता है या सांस लेने में तकलीफ होती है? अगर आपके ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो एक मिनट भी इंतजार न करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। दरअसल, लंग कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों के प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए लंग कैंसर का समय पर पहचान और इलाज करवाना बहुत जरूरी है। यह बीमारी तब होती है, जब फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना लेती हैं। लंग कैंसर को जानलेवा इसलिए माना जाता है, क्योंकि यह धीरे-धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और सांस लेना मुश्किल बना देता है। आइए, PSRI हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट- पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन डॉ. नीतू जैन से जानते हैं कि लंग कैसे डैमेज होते हैं?
लंग कैंसर के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें शामिल हैं-
लंग कैंसर, फेफड़ों को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है और इसकी कार्यप्रणाली को खराब कर देता है। दरअसल, कैंसर फेफड़ों के ऊतकों को नष्ट करता है और वायुमार्ग को अवरुद्ध करके, स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में बदल देता है। इससे फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होने लगती है। कैंसर की वजह से शरीर को ऑक्सीजन मिलने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। लेकिन, अगर समय पर इलाज शुरू कर दिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है। इसलिए इसके संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। अगर लंग कैंसर का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें।
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