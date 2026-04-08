क्या है नाखून से जुड़ी समस्या "इनग्रोन टोनेल"? जानें कब पड़ती है सर्जरी की जरूरत

Ingrown Toenails: डायबिटीज रोगियों में इनग्रोन टोनेल की समस्या गंभीर बन सकती है। इसकी वजह से नाखून और पैर में संक्रमण भी फैल सकता है।

ingrown toenail

Ingrown Toenail: क्या आपको नाखून के आसपास दर्द, सूजन या लालिमा जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं? अगर हां, तो इन संकेतों की अनदेखी बिल्कुल न करें। ये इनग्रोन टोनेल (नाखून का त्वचा में धंसना) के लक्षण हो सकते हैं। यह समस्या सुनने में मामूली-सी लग सकती है, लेकिन अगर इसका समय पर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। इस स्थिति में सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है।

खासकर, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की बीमारी है, तो इनग्रोन टोनेल गंभीर संक्रमण का कारण भी बन सकता है। अगर ब्लड शुगर लेवल नियंत्रण में नहीं रहता है, तो इसकी वजह से इनग्रोन टोनेल को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी पड़ सकती है। अगर इसके संकेतों पर ध्यान दिया जाए और समय पर इलाज करवाया जाए, तो समस्या को आसानी से ठीक किया जा सकता है।

इनग्रोन टोनेल क्या होता है?

आपको बता दें कि इनग्रोन टोनेल तब होता है, जब पैर के नाखून का किनारा आसपास की त्वचा में घुसने लगता है। जब यह समस्या शुरू होती है, तो हल्की सूजन, लालिमा और दर्द जैसा महसूस हो सकता है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, डायबिटीज के मरीजों में यह स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है।

दरअसल, डायबिटीज के रोगियों में नसों की संवेदनशीलता कम हो जाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित रहता है। ऐसे में मरीज को दर्द कम महसूस होता है, लेकिन अंदर ही अंदर संक्रमण बढ़ता रहता है। यही वजह है कि कई लोग अस्पताल तब पहुंचते हैं, जब स्थिति गंभीर हो चुकी होती है।

इनग्रोन टोनेल क्यों होता है?

इनग्रोन टोनेल कई कारणों से हो सकता है। इसमें शामिल हैं-

गलत तरीके से नाखून काटना

टाइट या असुविधाजनक जूते पहनना

पैरों की साफ-सफाई न करना

नाखून पर बार-बार चोट लगना

डायबिटीज रोगियों में घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इससे उन लोगों में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटा-सा इनग्रोन टोनेल धीरे-धीरे पस बनने लगती है और त्वचा से बदबू तक आने लगती है। अगर इसे अनदेखा किया जाए, तो संक्रमण हड्डी तक फैल सकता है और स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है।

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इनग्रोन टोनेल का इलाज क्या है?

शुरुआती स्टेज पर इनग्रोन टोनेल का इलाज आसान है। सिर्फ एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, दवाइयों और सही नेल केयर से स्थिति को ठीक किया जा सकता है। लेकिन, जब संक्रमण गंभीर हो जाता है तो इस स्थिति में सर्जरी की नौबत आ सकती है। इन मामलों में नाखून का प्रभावित हिस्सा या पूरा नाखून हटाना पड़ सकता है।

डायबिटीज के मरीज इनग्रोन टोनेल से कैसे बचें?

डायबिटीज के मरीजों को इनग्रोन टोनेल से बचने के लिए कुछ उपाय जरूर अपनाना चाहिए।

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डायबिटीज के रोगियों को रोजाना पैरों की जांच जरूर करवानी चाहिए।

नाखून हमेशा सीधा काटें।

नाखूनों को किनारों को गोल करने से बचें।

पैरों को साफ और सूखा रखने की कोशिश करें।

आरामदायक जूते पहनें, ताकि उंगलियों पर दबाव न डालें।

सबसे जरूरी है कि नाखूनों के दर्द, सूजन या घाव जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज में हर छोटी समस्या को गंभीरता से लेना जरूरी है। इनग्रोन टोनेल को हल्के में लेना एक बड़ी गलती हो सकती है। समय पर इलाज और सही देखभाल से सर्जरी से बचा जा सकता है। साथ ही, बड़े संक्रमण और जटिलताओं को भी रोका जा सकता है।