क्या होता है हाइपोथैलेमस? इसमें गड़बड़ी होने पर शरीर को क्या नुकसान हो सकते हैं?

मस्तिष्क में मौजूद उसका छोटा सा हिस्सा जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, वह शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। अगर हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर पा रहे है, तो इसके कारण अन्य कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

What are the main funcrion ho hypothalamus: हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह होता है, जो अलग-अलग अंगों से मिलकर बना होता है और इन अंगों का काम भी अलग-अलग होता है। शरीर के अंदर मौजूद ज्यादातर अंग जरूरी होते हैं, जिनका सही ढंग से काम करना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। ब्रेन भी हमारे शरीर के सबसे जटिल अंगों में से एक है, जिसके कई अलग-अलग अंग होते हैं। आज हम ऐसे ही ब्रेन के एक हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क में मध्यम में स्थिति एक बेहद छोटा सा हिस्सा है, जिसका आकार लगभग एक सामान्य आकार के बादाम के बराबर होता है। लेकिन आकार में छोटा होने के बावजूद भी यह शरीर की कई बड़ी-बड़ी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है और इसमें छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती है। इस लेख में हम आपको मस्तिष्क के इस छोटे से हिस्से के बारे में ही कुछ खास जानकारी देने वाले हैं।

क्या है हाइपोथैलेमस

जैसा कि हमने आपको बताया है कि यह मस्तिष्क के निचले हिस्से के बीच में स्थित लगभग बादाम के आकार का एक छोटा सा हिस्सा है, जो मस्तिष्क से जुड़ी कई गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। न्यूक्लियर बॉडी और नर्वस फाइबर से बना मस्तिष्क का बेहद छोटा सा हिस्सा बहुत जरूरी है और किसी भी तरह की समस्या होने पर यह परेशानी का कारण बन सकता है।

हाइपोथैलेमस के कार्य

हाइपोथैलेमस का आकार छोटा है, लेकिन शरीर में यह कई अहम व बड़े काम करता है। शरीर को संतुलित स्थिति (Homeostasis state) में रखना हाइपोथैलेमस का सबसे प्रमुख कार्य होता है। हाइपोथैलेमस को मस्तिष्क के दूसरे हिस्सों से सिग्नल मिलते हैं, जिसके अनुसार यह हार्मोन बनाता है। इसके द्वारा बनाए गए हार्मोन शरीर की कई प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं जैसे शरीर का तापमान, हार्ट रेट, भूख, मूड व अन्य कई प्रक्रियाएं इसमें शामिल हैं।

हाइपोथैलेमस से जुड़े रोग

जैसा कि आपको पता है कि हाइपोथैलेमस शरीर की कई प्रक्रियाओं को मैनेज करने का काम करता है। इसलिए इसमें थोड़ी सी समस्या होना भी कई बार बड़ी बीमारियां पैदा कर सकता है। अगर किसी कारण से हाइपोथैलेमस अपना काम सामान्य रूप से नहीं कर पा रहा है, तो इसके कारण निम्न समस्याएं शरीर में पैदा हो सकती हैं -

बहुत कम या बहुत ज्यादा भूख लगना या फिर बिल्कुल भूख न लगना

शरीर का तापमान सामान्य न रहना जैसे बार-बार सामान्य से कम या ज्यादा हो जाना

शरीर का सामान्य संतुलन न बन पाना, जैसे ठीक से बैठ या खड़े न रह पाना

अगर हाइपोथैलेमस ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो शरीर के एनर्जी लेवल भी प्रभावित हो जाता है।