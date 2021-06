What is Hyperglycemia in Hindi: डायबिटीज या मधुमेह (Diabetes) एक ऐसी बीमारी है, जो एक बार हो जाए, तो इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। हां, इसे जीवनशैली को सुधार कर, खानपान की आदतों को सुधार कर कंट्रोल में रखा जा सकता है। डायबिटीज को काबू में ना रखा जाए, तो आपको कई अन्य शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल (Blood sugar level) को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। जब शरीर में रक्त शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इस स्थिति को हाइपरग्लेसेमिया (Hyperglycemia in Hindi) कहते हैं। हम जो भी खाते हैं, उसी के जरिए शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है। शरीर में मौजूद इंसुलिन ही ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। इसके जरिए हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं क्या है हाइपरग्लेसेमिया (Hyperglycemia symptoms, causes), इसके लक्षण, कारण और कंट्रोल करने के उपाय…. Also Read - Diabetes and Metallic Taste: क्या मुंह में धातु जैसा स्वाद आना टाइप-2 डायबिटीज के हैं लक्षण? जानें, डायबिटीज के लक्षण

क्या है हाइपरग्लेसेमिया (What is Hyperglycemia?)

जब किसी व्यक्ति के शरीर में जरूरत के अनुसार इंसुलिन लेवल बनना बंद हो जाता है और बने हुए इंसुलिन का भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो इस स्थिति में आप हाइपरग्लेसेमिया से ग्रस्त हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही डायबिटीज के मरीज हैं और अपने खानपान, दवाओं के सेवन में लापरवाही बरते हैं, तो आपको हाइपरग्लेसेमिया की समस्या हो सकती है। हाइपरग्लेसेमिया को हाई ब्लड शुगर लेवल (High Blood Sugar Level) भी कहा जाता है।

अन्य कारक जो बढ़ा सकते हैं हाइपरग्लेसेमिया (Causes of Hyperglycemia)

आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल कई अन्य कारणों से भी बढ़ सकता है। इनमें शामिल है- शरीर में हार्मोन का असंतुलित होना, लगातार कुछ खास दवाओं का सेवन करना, पहले से कोई क्रोनिक डिजीज होना, किसी तरह का संक्रमण आदि। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई व्यक्ति हाइपरग्लेसेमिया से ग्रस्त होता है, तो उसमें टाइप-2 डायबिटीज होने की संभावना अधिक होती है। शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा जब 180 से अधिक आए, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। यह स्थिति हाइपरग्लेसेमिया कहलाती है यानी आपके शरीर में शुगर लेवल की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ चुकी है।

हाइपरग्लेसेमिया के शुरुआती लक्षण (Symptoms of Hyperglycemia)

जब शरीर में 180 से ऊपर ग्लूकोज लेवल जांच करवाने पर आए, तो यह हाई ब्लड शुगर लेवल या हाइपरग्लेसेमिया के लक्षण होते हैं। शरीर में जब नीचे बताए गए लक्षण नजर आएं, तो समझ लें कि आप हो रहे हैं हाइपरग्लेसेमिया से ग्रस्त..

पानी अधिक पीने की इच्छा करना

पेशाब जल्दी-जल्दी आना

थकान महसूस करना

आंखों से धुंधला दिखाई देना

हाइपरग्लेसेमिया के गंभीर लक्षण (Symptoms of Hyperglycemia)

इन शुरुआती लक्षणों को आप नजरअंदाज करते हैं, तो आपको बाद में कुछ गंभीर लक्षण नजर आ सकते हैं, जो इस प्रकार हैं…..

बेचैनी महसूस करना

पेट में दर्द बने रहना

उल्टी, जी मिचलाना

सांस लेने में परेशानी महसूस करना

कुछ लोग कोमा में भी जा सकते हैं

इन स्थितियों में जरूर जाएं डॉक्टर के पास