हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) क्या है? किन महिलाओं के लिए है फायदेमंद; जानें डॉक्टर से

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इस प्रक्रिया में महिला के शरीर में जिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, उसे दवाओं के रूप में दिया जाता है। डॉ. रुचि श्रीवास्तव बता रही हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) किन महिलाओं के लिए फायदेमंद है।

What is hormone replacement therapy (HRT): आज के समय में महिलाओं की सेहत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (Hormone Replacement Therapy - HRT)। यह थेरेपी खासतौर पर उन महिलाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, जिनके शरीर में उम्र बढ़ने के साथ हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, विशेष रूप से मेनोपॉज (रजोनिवृत्ति) के बाद।

शारदा केयर-हेल्थ सिटी की ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी विभाग की डायरेक्टर डॉ. रुचि श्रीवास्तव (MBBS, MS, MAMS, FICOG, FMAS) का कहना है कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोन का स्तर धीरे-धीरे कम होने लगता है।

ऐसे में HRT का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में घटते हार्मोन की पूर्ति करना है। लेकिन HRT हर महिला के लिए नहीं होता है।

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) क्या होती है?

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। इस प्रक्रिया में महिला के शरीर में जिन हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, उसे दवाओं के रूप में दिया जाता है। हार्मोन थेरेपी में महिलाओं के शरीर में मुख्य रूप से दो हार्मोन एस्ट्रोजन (Estrogen) और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) दवाओं और इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है। डॉ. रुचि श्रीवास्तव कहती हैं कि मेनोपॉज के बाद महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों का स्तर तेजी से घटने लगता है, जिससे महिलाओं को कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। HRT का उद्देश्य इन हार्मोनों की कमी को पूरा करना होता है।

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कितने प्रकार की होती है?

HRT मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है:

एस्ट्रोजन थेरेपी- इसमें केवल एस्ट्रोजन दिया जाता है। यह उन महिलाओं के लिए होता है जिनका गर्भाशय निकल चुका हो। कॉम्बिनेशन थेरेपी- इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों दिए जाते हैं। यह उन महिलाओं के लिए होता है जिनका गर्भाशय सुरक्षित हो। लोकल HRT- यह क्रीम, जेल या योनि टैबलेट के रूप में दी जाती है, जो खासतौर पर स्थानीय समस्याओं के लिए होती है।

किस उम्र की महिलाओं के लिए HRT फायदेमंद है

डॉ. रुचि श्रीवास्तव का कहना है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी 40 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित और फायदेमंद मानी जाती ह। 40 से 45 वर्ष की महिलाओं का इस समय तक प्री-मेनोपॉज शुरू हो जाता है। यदि लक्षण ज्यादा हों तो HRT मददगार होती है।

45 से 55 वर्ष की महिलाओं के लिए भी HRT उपयुक्त मानी जाती है। इस उम्र में महिलाओं का मेनोपॉज शुरू हो चुका होता है और हार्मोन असंतुलन बिगड़ता है। इस समय महिलाएं HRT लें, तो उनके हार्मोन संतुलित होते हैं।

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के फायदे

डॉ. रुचि श्रीवास्तव का कहना है कि HRT हर महिला के लिए उपयुक्त नहीं होती। जिन महिलाओं को दिल से जुड़ी बीमारियां, कैंसर या अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनके लिए डॉक्टर अलग विकल्प सुझा सकते हैं। इसलिए, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को अपनाने से पहले विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। संक्षेप में कहा जाए तो HRT एक सहारा है, जो मेनोपॉज के बाद महिलाओं को जीवन की सहजता और ऊर्जा वापस दिलाने में मदद करता है।

