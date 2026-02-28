क्या होता है हर्बल गुलाल? वाकई में ये स्किन के लिए सेफ है या नहीं कैसे पता लगाएं?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Is Herbal Gulal Really Safe for Skin: होली का नाम सुनते ही मन में रंग-बिरंगे विचार आने लगते हैं। होली खेलने का मन तो हर किसी का करता है, लेकिन गुलाल और रंगों से स्किन में होने वाली प्रॉब्लम्स का डर भी रहता है। देखा गया है कि होली सेलिब्रेशन में लोग एक दूसरे को गुलाल लगा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। वैसे तो हर्बल गुलाल भी आजकल काफी ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसे स्किन के लिए फ्रेन्डली कहा जाता है। लेकिन सिर्फ पैकेट पर हर्बल लिखने से क्या कोई चीज सच में हेल्दी हो जाती है? आपके मन में भी ऐसे सवाल जरूर होंगे और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में हर्बल गुलाल आपकी स्किन के लिए सही है? अगर आप भी होली सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो आपको हर्बल गुलाल के बारे में भी जरूर जानना चाहिए ताकि आप अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों को स्किन प्रॉब्लम्स होने से बचा सकें। चलिए जानते हैं क्या है हर्बल गुलाल और यह कितना सेफ है।
अगर बात असली वाले हर्बल गुलाल की बात करें तो यह गुलाल आमतौर पर हर्बल चीजों से बनाया जाता है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल या सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन यहां इस बात पर ध्यान जरूर देना होगा कि हर्बल गुलाल सही तरीके से और सच में पूरी तरह के हर्बल चीजों से बनाकर तैयार किया जाना चाहिए। दरअसल, हर्बल गुलाल बनाने के लिए अलग-अलग प्रकार की हर्बल चीजों का उपयोग किया जाता है जैसे पालक के पत्ते, हल्दी, गेंदे के फूल, गुलाब और नीम के पत्ते आदि। साथ ही उसे बेस देने के लिए स्किन फ्रैन्डली टैल्कम पाउडर, मुल्तानी मिट्टी या मक्की का आटा आदि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है
हर्बल गुलाल आपके लिए सेफ है या नहीं, इसका जवाब दो अलग-अलग पहलुओं पर टिका होता है। पहला पहलू यह है कि हर्बल गुलाल में किसी भी तरह के केमिकल या सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव है। जिन भी हर्बल चीजों से गुलाल को बनाया गया है, अगर आपको उनमें से किसी से भी एलर्जिक नहीं है तो हर्बल गुलाल आपके लिए पूरी तरह से सेफ माना जाएगा।
इस बात का जवाब तो हमें मिल गया कि हर्बल गुलाल हमारी स्किन के लिए सेफ होता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले हर्बल गुलाल के पैकेट के अंदर मौजूद गुलाल को सच में हर्बल चीजों के इस्तेमाल से बनाया गया है इसका पता कैसे लगाएंगे?
दरअसल, इसका पूरी तरह से पता तो नहीं लगाया जा सकता है लेकिन कुछ चीजें हैं, जो हर्बल गुलाल को सिंथेटिक व केमिकल वाले गुलाल से अलग बनाती है और ये चीजें इस प्रकार हैं -
अगर आप होली के लिए मार्केट से गुलाल लेने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि पैकेट पर हर्बल गुलाल जरूर लिखा हो। साथ ही प्रोडक्ट किसी अच्छे ब्रैंड का हो जिसकी क्वालिटी पर आप विश्वास कर सकें। आप थोड़ा पहले इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं, ताकि यह पता लगा सकें कि यह पानी से आसानी से साफ हो रहा है या नहीं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
