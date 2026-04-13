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Heart Bypass Surgery Kon Karwa Sakta Hai: बहुत सारे भारतीय हृदय रोग से जूझ रहे हैं। हृदय रोग से जुड़ी भ्रांतियों के कारण कई लोग समय पर इलाज नहीं करवा पाते। मरीज चुपचाप तकलीफ सहते रहते हैं और डॉक्टर की सलाह के बाद भी बाईपास सर्जरी से बचते हैं। हालांकि, मरीजों के लिए बाईपास सर्जरी करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जान बचाने के लिए बेहद अहम है।
भारत में हार्ट डिजीज मौत के सबसे बड़े कारणों में से एक है। यह न केवल बुजुर्गों को, बल्कि युवाओं को भी प्रभावित करता है। इसलिए, कई कारक जैसे कि सुस्त जीवनशैली, खाने की अस्वस्थ आदतें, तनाव, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और आनुवंशिक कारक हृदय रोग की संभावना को बढ़ा सकते हैं। आइए हम सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मुंबई के कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉक्टर बिपीनचंद्र भामरे से बात करते हैं और जानते हैं कि बाईपास सर्जरी आखिर होती क्या है?
डॉक्टर बताते हैं कि कुछ हार्ट से जुड़ी बीमारियां आजकल लोगों में बहुत ही आम हो गई है। जैसे कि सबसे आम हृदय रोग हैं कोरोनरी धमनी रोग (धमनियों में रुकावट), दिल का दौरा, हार्ट फेलियर और एरिथमिया जिसमें दिल की धड़कनें अनियमित हो जाती हैं। हम इन बीमारियों के शुरुआती लक्षण नहीं पहचान पाते हैं जो इस प्रकार हैं।
कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम के दौरान देखे जाने वाले लक्षणों में- सीने में दर्द या बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, हाथ, गर्दन, जबड़ा या पीठ में दर्द, पसीना आना, जी मिचलाना और चक्कर आना शामिल हो सकते हैं। कई लोग सीने में दर्द और सांस फूलने जैसे शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, इलाज में देरी करते हैं, और दिल का दौरा और हार्ट फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाते हैं।
हालांकि, लोग अक्सर बाईपास सर्जरी करवाने से डरते हैं। लेकिन बाईपास सर्जरी जैसे आधुनिक इलाजों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है, जो इलाज के नतीजों को बेहतर बनाने और मृत्यु दर को कम करने में मदद कर सकते हैं। यही कारण है कि मरीजों को बाईपास सर्जरी करवानी चाहिए।
बाईपास सर्जरी, जिसे कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग (CABG) भी कहा जाता है, एक जीवन रक्षक प्रक्रिया है जो अवरुद्ध धमनियों को बाईपास करके हृदय में रक्त के प्रवाह को बहाल करने में मदद करती है। गंभीर रुकावटों के मामले में कार्डियक सर्जन द्वारा इस सर्जरी की सलाह दी जाती है, और यह बार-बार होने वाले दिल के दौरों को रोक सकती है। चिकित्सा तकनीक में हुई प्रगति के साथ, बाईपास सर्जरी अब ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी हो गई है, जिससे लंबे समय तक फायदे मिलते हैं।
यह हृदय के स्वास्थ्य में सुधार करती है और मरीज आसानी से अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या फिर से शुरू कर सकता है। यह सर्जरी किसी के लिए भी जोखिम भरी नहीं है। इसलिए, इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में चिंता न करें। इस सर्जरी के नतीजे काफी सफल होते हैं, क्योंकि उचित देखभाल, नियमित जांच और एक सक्रिय जीवन शैली अपनाकर मरीज 15-20 साल तक ज्यादा जी सकते हैं।
लोगों को बाईपास सर्जरी के बारे में जानकारी देना जान बचाने में मददगार हो सकता है। यह उन लोगों के लिए सुझाया जाता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी की बीमारी है और जिन पर दवा या स्टेंटिंग का भी कोई असर नहीं होता। जिन लोगों को डायबिटीज है और जिन्हें बार-बार दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन्हें भी बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह दी जा सकती है।
आज दिल की सेहत को प्राथमिकता देना, एक स्वस्थ भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए, अगर डॉक्टर आपको बाईपास सर्जरी करवाने की सलाह देते हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। अपने दिल की सेहत की जिम्मेदारी खुद उठाएं और किसी विशेषज्ञ से अपॉइंटमेंट लें, जो बाईपास सर्जरी से जुड़े आपके सभी सवालों और शंकाओं का जवाब देगा। मरीजों और उनके परिवार वालों को अपने दिल को सुरक्षित रखने के लिए, सेहत से जुड़े सही और सोच-समझकर फैसले लेने चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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