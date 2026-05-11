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Hantavirus क्या है? जानें इसके लक्षण, कारण और इससे जुड़े सभी सवाल-जवाब

हंटावायरस के लक्षणों को सामान्य फ्लू समझने की भूल न करें। अगर शरीर में कुछ भी बदलाव नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और जांच कराएं।

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Written By: Anju Rawat | Updated : May 11, 2026 4:33 PM IST

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Medically Verified By: Dr G.C. Khilnani

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Hantavirus

Hantavirus: हाल ही में, अटलांटिक महासागर में चल रहे क्रूज शिप से हंटावायरस के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद से दुनियाभर की स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अब तक इससे जुड़े 8 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आमतौर पर यह वायरस संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन, एंडीज स्ट्रेन से जुड़ा संक्रमण इंसानों के बीच भी फैल सकता है। हंटावायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। इस संक्रमण को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यह वायरस अलग-अलग देशों में अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जबकि कुछ मामलों में किडनी पर असर डाल सकता है। आइए, PSRI Hospital के चेयरमैन और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. गोपी चंद खिलनानी से जानते हैं हंटावायरस के बारे में सबकुछ...

Hantavirus Symptoms

Hantavirus Symptoms (image Source: ChatGPT)

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हंटावायरस के लक्षण क्या हैं?

शुरुआत में हंटावायरस के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे लग सकते हैं, इससे इस वायरस की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वायरस के संपर्क में आने के एक हफ्ते बाद लक्षण महसूस हो सकते हैं।

हंटावायरस के शुरुआती लक्षण

  • तेज बुखार आना
  • सिरदर्द होना
  • शरीर और मांसपेशियों में दर्द होना
  • कमजोरी और थकान महसूस होना
  • उल्टी या मतली जैसा लगना
  • पेट दर्द होना

हंटावायरस के गंभीर लक्षण

अगर समय पर इलाज न मिले तो यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।

हंटावायरस कैसे फैलता है?

आपको बता दें कि यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे-

  • हंटावायरस चूहों के मल या पेशाब के संपर्क में आने से फैल सकता है।
  • कई बार संक्रमित जगह की सफाई करते समय भी वायरस के कण सांस के जरिए शरीर में चले जाते हैं, इससे वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
  • चूहों का दूषित भोजन खाने से भी हंटावायरस हो सकता है।
  • दुर्लभ मामलों में संक्रमित चूहे के काटने से भी संक्रमण हो सकता है।

क्या हंटावायरस एक से दूसरे इंसान में फैलता है?

ज्यादातर मामलों में यह वायरस एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। लेकिन, कुछ मामलों में हंटावायरस एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। हालांकि, इसे बेहद दुर्लभ माना जाता है।

हंटावायरस का इलाज क्या है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, फिलहाल हंटावायरस के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके मरीज को अस्पताल में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है,जैसे-

  • ऑक्सीजन सपोर्ट
  • फ्लूइड मैनेजमेंट
  • सांस लेने में मदद
  • गंभीर मामलों में आईसीयू देखभाल
  • इसके साथ ही, श्वसन, हृदय और किडनी से संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान दिया जाता है।

हंटावायरस के जल्दी पहचान और इलाज से मरीज की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है।

हंटावायरस से बचाव कैसे करें?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हंटावायरस से बचाव करने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखें।

  • घर और आसपास सफाई रखें।
  • चूहों को घर में आने से रोकें।
  • बंद कमरों या स्टोर रूम की समय-समय पर सफाई करते रहें।
  • चूहों के मल या पेशाब को हाथ से छूने से बचें।
  • खाने-पीने की चीजों को ढककर रखें।

हंटावायरस से जुड़े सवाल-जवाब

इस समय लोगों के मन में हंटावायरस से जुड़े कई सवाल हैं, नीचे दिए गए इंफोग्राफिक्स से जानें अपने सवालों के जवाब-

Hantavirus (image Source: ChatGPT) Hantavirus (image Source: ChatGPT)

Hantavirus (image Source: ChatGPT) Hantavirus (image Source: ChatGPT)

Hantavirus (image Source: ChatGPT) Hantavirus (image Source: ChatGPT)

Hantavirus (image Source: ChatGPT) Hantavirus (image Source: ChatGPT)

Disclaimer: हंटावायरस चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए चूहों से दूरी बहुत जरूरी है। अगर आपको हंटावायरस का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इसकी जांच कराएं। इलाज में देरी से यह वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर जानलेवा बन सकता है।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More