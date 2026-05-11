Hantavirus क्या है? जानें इसके लक्षण, कारण और इससे जुड़े सभी सवाल-जवाब

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Written By: Anju Rawat | Updated : May 11, 2026 4:33 PM IST
Medically Verified By: Dr G.C. Khilnani
Hantavirus: हाल ही में, अटलांटिक महासागर में चल रहे क्रूज शिप से हंटावायरस के कई मामले सामने आए थे। इसके बाद से दुनियाभर की स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट पर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अब तक इससे जुड़े 8 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है। आमतौर पर यह वायरस संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन, एंडीज स्ट्रेन से जुड़ा संक्रमण इंसानों के बीच भी फैल सकता है। हंटावायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के मल, पेशाब या लार के संपर्क में आने से फैलता है। इस संक्रमण को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। यह वायरस अलग-अलग देशों में अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में यह फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जबकि कुछ मामलों में किडनी पर असर डाल सकता है। आइए, PSRI Hospital के चेयरमैन और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. गोपी चंद खिलनानी से जानते हैं हंटावायरस के बारे में सबकुछ...
Hantavirus Symptoms (image Source: ChatGPT)
शुरुआत में हंटावायरस के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे लग सकते हैं, इससे इस वायरस की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वायरस के संपर्क में आने के एक हफ्ते बाद लक्षण महसूस हो सकते हैं।
अगर समय पर इलाज न मिले तो यह संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है।
आपको बता दें कि यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित चूहों के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे-
ज्यादातर मामलों में यह वायरस एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। लेकिन, कुछ मामलों में हंटावायरस एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है। हालांकि, इसे बेहद दुर्लभ माना जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, फिलहाल हंटावायरस के लिए कोई खास एंटीवायरल दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके मरीज को अस्पताल में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है,जैसे-
हंटावायरस के जल्दी पहचान और इलाज से मरीज की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हंटावायरस से बचाव करने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखें।
इस समय लोगों के मन में हंटावायरस से जुड़े कई सवाल हैं, नीचे दिए गए इंफोग्राफिक्स से जानें अपने सवालों के जवाब-
Hantavirus (image Source: ChatGPT)
Hantavirus (image Source: ChatGPT)
Hantavirus (image Source: ChatGPT)
Hantavirus (image Source: ChatGPT)
Disclaimer: हंटावायरस चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है। इसलिए इस वायरस से बचने के लिए चूहों से दूरी बहुत जरूरी है। अगर आपको हंटावायरस का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इसकी जांच कराएं। इलाज में देरी से यह वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाकर जानलेवा बन सकता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.