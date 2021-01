Gum Cancer in Hindi: मसूड़ों और दांतों की समस्या एक कॉमन समस्या है, लेकिन कई बार इन्हीं कॉमन सी नजर आने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करने या इनके बार-बार होने से समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। आमतौर पर मसूड़ों में सूजन (swelling in gums), मसूड़ों से खून निकलना (Bleeding gums), दर्द, मसूड़ों का ढीला होना, सूजन होने पर मसूड़ों का लाल होना, झनझनाहट आदि समस्याएं होती हैं। कई बार ये समस्याएं खुद ही 2-3 दिनों में ठीक हो जाती हैं, तो कई बार ये जल्दी ठीक नहीं होती हैं। खासकर, मसूड़ों में होने वाली सूजन (swelling in gums) जल्दी ठीक ना हो, तो एक बार डॉक्टर से जरूर दिखा लें। मुंह की सेहत खराब होने से मसूड़ों में सूजन आ जाती है (Gum Cancer Symptoms in Hindi)। कई बार ब्रश करते समय मसूड़े छिलने से सूजन हो जाती है, एलर्जी होने यहां तक कि ओरल कैंसर (Oral Cancer) के कारण भी ये समस्याएं होती हैं। Also Read - नमक से दांत साफ करने से मिलती है दांत दर्द और बैक्टेरिया से राहत, यह है दांतों पर नमक लगाने के फायदे और नुकसान

मुंह का कैंसर क्या है? (What is Oral Cancer)

शरीर में जब कोशिकाएं (Cells) अनियमित रूप से बढ़ने लगती हैं, तो कैंसर होने की संभावना रहती है। इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। कई तरह के कैंसर होते हैं, जो शरीर में कही भी, किसी भी अंग में विकसित हो सकता है। इसी तरह से मुंह का कैंसर (Oral Cancer) है, जो काफी कष्टदायक होता है। शरीर में जब कैंसरस सेल्स की वृद्धि होने लगती है, तो यह हेल्दी कोशिकाओं के साथ टिश्यू को भी नुकसान पहुंचते हैं। मुंह का कैंसर आप मसूड़ों में सूजन, बार-बार छाले होना, सूजन, दर्द, मसूड़ों से खून आना, किसी तरह की गांठ आदि के रूप में पहचान सकते हैं। मुंह में कैंसर आपके गाल, होंठ, जीभ कहीं भी हो सकता है। इसका इलाज समय पर ना कराया जाए, तो जान भी जा सकती है। Also Read - ​बार-बार मुंह में छाले होना भी हो सकता है माउथ कैंसर का लक्षण, जानें बचाव के तरीके

मुंह के कैंसर के लक्षण (Symptoms of Oral Cancer in hindi)

मसूड़ों में सूजन, लाल धब्बे, दर्द

टॉन्सिल्स में दर्द

गले, छाले, दर्द, सूजन होना

कुछ भी निगलने में दर्द महसूस करना

वजन कम होना

थकान महसूस होना

मुंह में सफेद या फिर लाल चकत्ते होना

मुंह के छाले ठीक ना होना

मसूड़ों ले खून आते रहना

दांत ढीले हो जाना Also Read - प्रेगनेंसी में क्यों ज़रूरी है दांतों की सही देखभाल? ये रहे कारण और कुछ ओरल हेल्थ टिप्स

मसूड़ों में सूजन होना भी होता है कैंसर

यदि आपके मसूड़ों में हुआ सूजन एक-दो दिन में खुद ही ठीक हो जाता है, तो यह कॉमन समस्या हो सकती है, लेकिन जब यह कई घरेलू उपचारों को आजमाने के बाद भी ऐसे ही बना रहे, तो अलर्ट होने की जरूरत है। मसूड़ों में अधिक दिनों तक सूजन रहना कैंसर होने का एक लक्षण हो सकता है। कई बार मसूड़ों के टिश्यू में किसी तरह की समस्या होने से भी सूजन हो जाता है। हालांकि, मुंह से संबंधित किसी भी तरह की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए वरना ये दर्द, सूजन, खून आना भविष्य में मुंह के कैंसर के होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं।

मुंह में कैंसर होने के कारण

मसूड़ों में सूजन होना

अधिक धूम्रपान करना

तंबाकू का अधिक सेवन

देर तक धूप में रहने से होंठों को नुकसान पहुंचता है

मुंह की साफ-सफाई में कमी