गॉल ब्‍लैडर में कैंसर के लक्षण (Gall Bladder Cancer Symptoms In Hindi)

इसमें बुखार आता है, जो 4 से 5 दिन तक रह सकता है

स्‍टूल का सफेद या ग्रे कलर का होना

पेशाब का भूरा आना

गॉल ब्‍लैडर के साइज का बढ़ना

भूख की कमी और वजन घटना इसका शुरुआती लक्षण हो सकता है

उल्‍टी होना या ऐसा मन करना

पेट में दर्द होना

कैसे होता है गॉल ब्‍लैडर में कैंसर का टेस्ट (How Gall Bladder Cancer Diagnosis In Hindi)

डॉक्‍टर सबसे पहले अल्‍ट्रासाउंट करते हैं। इसमें गॉल ब्‍लैडर में कैंसर के साथ ही ट्यूमर की स्‍टेज का भी पता चल जाता है।

पित्‍त की थैली के कैंसर का पता लगाने के लिए ब्‍लड टेस्‍ट भी किया जाता है।

सीटी स्‍कैन डॉक्‍टर उस स्थिति में करते हैं जब उन्‍हें यह देखना होता है कि कहीं कैंसर सेल्‍स कॉमन बाइल डक्‍ट, लिंफ नॉड या लिवर में तो नहीं जा रहे हैं।

इसके लिए डॉक्‍टर MRI कराने की भी सलाह देते हैं।

एंडोस्‍कोपी, लेप्रोस्कोपी कराने के लिए डॉक्‍टर उस स्‍टेज में कहते हैं जब ये देखना हो कि कैंसर कितना फैल चुका है।

बायोप्सी, इस प्रक्रिया में शरीर से सेल्‍स का सैंपल लेकर कैंसर का पता लगाया जाता है।

कैसे होता है गॉल ब्‍लैडर में कैंसर का इलाज? (How is cancer treated in Gall Bladder In Hindi)

अगर कैंसर शुरुआती स्‍टेज में है तो डॉक्‍टर सर्जरी करते हैं। अगर कैंसर लिवर तक पहुंच रहा है तो डॉक्‍टर पित्‍त की थैली को निकाल सकते हैं और उसके आसपस की पित्‍त नलिकाओं को भी हटाया जा सकता है। लेकिन अगर कैंसर शरीर के अन्‍य हिस्‍सों में भी फैल चुका है तो डॉक्‍टर सर्जरी नहीं करते हैं बल्कि कैंसर के लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए दवा देते हैं।