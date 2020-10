Flu Shot in Hindi: फ्लू का मौसम आ चुका है और इन दिनों हर कोई फ्लू शॉट (Flu Shot) या वैक्सीन (Vaccine in hindi) लेने की सुझाव देता है। आखिर ये फ्लू शॉट होता है क्या है? दरअसल, फ्लू शॉट एक टीकाकरण (vaccination) है, जो आपके शरीर को आवश्यक एंटीबॉडीज (antibodies) बनाने में मदद करता है। इससे आपके शरीर को इन्फ्लूएंजा वायरस (influenza virus) से लड़ने की क्षमता मिलती है, यदि आप फ्लू से संक्रमित होते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन्फ्लूएंजा के टीके, जिन्हें फ्लू शॉट्स (flu shots) या फ्लू जैब्स (flu jabs) के रूप में भी जाना जाता है। ये वे टीके हैं, जो इन्फ्लूएंजा वायरस द्वारा संक्रमण से बचाते हैं। Also Read - न्यूक्लिक एसिड टेस्ट है कोविड-19 महामारी की रोकथाम में मददगार, चीनी एक्सपर्टस ने किया दावा

अधिकांश फ्लू शॉट्स में इन्फ्लूएंजा वायरस (influenza virus in hindi) होते हैं, जो निष्क्रिय होते हैं, इसलिए वे आपको संक्रमित नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) उन निष्क्रिय वायरस (inactive viruses) को बतौर हमाला करने वाले वायरस के रूप में पहचानती है और यदि शरीर में उसी तरह के एक्टिव वायरस सेल्स दोबारा दिखाई देते हैं, तो शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। Also Read - योगी आदित्यनाथ ने बताया कोरोना रोकने का मंत्र, कहा- सिर्फ इस तरह संभव है संक्रमण पर काबू पाना

कैसे दी जाती है फ्लू शॉट्?

फ्लू शॉट (What is Flu Shot in Hindi) आमतौर पर ऊपरी बांह में इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। एक बहुत जल्दी और अपेक्षाकृत दर्द रहित प्रक्रिया है। जब भी आप फ्लू शॉट लें, तो उससे पहले अपनी बांह को हिलाएं। ऐसा आप टीका लेने के बाद भी करते रहें, ताकि दर्द या किसी भी तरह की असुविधा कम महसूस हो। Also Read - हरियाणा ने आरटी-पीसीआर, रैपिड एंटीजेन कोविड-19 टेस्ट के मूल्य घटाए

कोरोना काल में फ्लू शॉट लेना है जरूरी?

इस साल, विशेष रूप से कोरोना काल (Corona pandemic) में यह हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वह फ्लू शॉट (Flu Shot in Hindi) ले, क्योंकि फ्लू या इन्फ्लूएंजा होने पर कोविड​​-19 होने का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। एक ही समय में इन्फ्लूएंजा और कोविड-19 (COVID-19) हुआ है, तो दोनों से बीमार होना जानलेवा हो सकता है। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके आप फ्लू शॉट लेकर अपने आप को एक सुरक्षित कर लें।

फ्लू शॉट के साइड एफेक्ट्स (side effects of Flu Shot in Hindi)

फ्लू वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है दर्द, सूजन।

मांसपेशियों में दर्द और खिंचाव महसूस करना।

फ्लू शॉट लेने के बाद हो सकता है सिरदर्द।

बुखार भी आ सकता है।

नाक बहना या एलर्जी हो सकती है।

शरीर में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, हृदय गति का बढ़ना, कमजोरी महसूस हो तो डॉक्टर से मिलें।

