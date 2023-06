क्या आपको भी आता है ज्यादा पसीना? डायबिटीज समेत इन बीमारियों का संकेत हो सकता है ज्यादा पसीना आना

Signs of over sweating: गर्मियों के दिनों में पसीना आना आम बात होती है, लेकिन देखा गया है कि कुछ लोगों में सामान्य से ज्यादा पसीना आता है, जो आमतौर पर शरीर के अंदर किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है।

What is excessive sweating a sign of: गर्मियों शुरू होने से पहले ही लोगों के मन में गर्मी का डर बैठ जाता है और वे गर्मियों से बचने के लिए अलग-अलग प्रकार की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन कई बार गर्मियों के कारण अन्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ जाता है। दरअसल गर्मियों से ज्यादा लोग गर्मियों के दिनों में आने वाले पसीने से डरते हैं, क्योंकि यह चिपचिपा पसीना और उसकी बदबू बहुत परेशान कर देने वाली होती है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोगों को पसीना अन्य की तुलना में बहुत ज्यादा आता है। थोड़ी सी गर्मी होते ही कुछ लोगों का शरीर पसीने से तरबतर होने लगता है और उनके कपड़े भी भीग जाते हैं। हालांकि, कई बार ज्यादा पसीना आना कई बार शरीर के अंदर छिपी किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। यदि आपको भी ज्यादा पसीना आता है, तो इस बारे में आपको जांच करा लेनी चाहिए, चलिए जानते हैं ज्यादा पसीना किस कारण से आता है।

1. थायराइड रोग

ज्यादा पसीना आना थायराइड से जुड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है। यदि थायराइड के हार्मोन का लेवल बढ़ता है, तो शरीर के कई फंक्शन अपने आप तेज हो जाते हैं और इनमें से पसीना आना भी एक है। यही कारण है कि कई बार ओवरएक्टिव थायराइड के कारण कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आना लगता है। यदि आपको या परिवार में किसी को थायराइड बीमारी है, तो ज्यादा पसीना आने पर एक बार इस से जुड़ी कुछ जांच करा लेनी चाहिए।

2. हृदय रोग

हृदय से जुड़ी बीमारियों के दौरान पसीना आना काफी आम लक्षण माना जाता है। हार्ट फेलियर से ठीक पहले भी कई बार लोगों को तेज पसीना आता है। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब धमनियां ब्लॉक हो जाती है, तो ब्लड पंप करने पर हृदय को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस कारण से शरीर को ज्यादा पसीना आने लगता है।

3. कैंसर

जिन लोगों को पहले से कैंसर है या फिर कैंसर का इलाज चल रहा है, उन्हें ज्यादा पसीना आने के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये लक्षण आमतौर पर कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान चल रही दवाओं जैसे कीमो आदि के कारण भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के दौरान इन्फेक्शन भी हो जाता है, जो ज्यादा पसीने का कारण बनता है।

4. मानसिक रोग

कुछ लोगों में देखा गया है कि कुछ प्रकार के मानसिक विकार जैसे चिंता व मानसिक तनाव आदि पसीना ज्यादा पैदा करते हैं। एंग्जायटी डिसऑर्डर के दौरान लोगों को पसीना आते ज्यादा देखा गया है। हालांकि, यह जरूरी नहीं है कि एंग्जायटी अटैक के दौरान हर किसी को पसीना आए, यह आमतौर पर हर व्यक्ति के स्वास्थ्य प्रकार के अनुसार होता है।

5. डायबिटीज

जिन लोगों को डायबिटीज जैसी क्रोनिक बीमारियां हैं, खासतौर पर डायबिटीज से ही ग्रस्त लोगों में ज्यादा पसीने की शिकायत देखी जाती है। डायबिटीज के दौरान यदि ब्लड शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो यह रोग आपके शरीर की पसीने की ग्रंथियों को असाधारण रूप से उत्तेजित कर देता है और इस कारण से ज्यादा पसीना आने लगता है।

