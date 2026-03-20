एंडोमेट्रियोसिस क्या है? महिलाओं में क्यों आम बनती जा रही है यह बीमारी, जानें इसके बारे में सबकुछ

आजकल महिलाएं कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। इसमें एंडोमेट्रियोसिस भी एक है, जिसकी वजह से कंसीव करना भी मुश्किल हो जाता है। जानें, इसके लक्षण, कारण और इलाज के बारे में-

मेरी एक दोस्त है, जो पिछले 7 वर्षों से एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझ रही है। इसकी वजह से उसे पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है और ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, उसके लिए ऑफिस में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। उसकी शादी को 3 साल हो गए है और उसे गर्भधारण में भी मुश्किल हो रही है, जब डॉक्टर को दिखाया तो एंडोमेट्रियोसिस रोग का निदान हुआ। क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होता है? क्या आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है? अगर हां, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि ऐसा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। आजकल महिलाओं में यह बीमारी बेहद आम होती जा रही है और इसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और यह बीमारी कैसे विकसित होती है? तो आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से-

एंडोमेट्रियोसिस क्या है?- What is Endometriosis

आपको बता दें कि महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। हर महीने पीरियड्स के दौरान यह परत टूटकर खून के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन, जब यह परत टूटकर शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे- अंडाशय (ओवरी), फैलोपियन ट्यूब या पेट के अंदर चिपक जाती जाती है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी वजह से महिलाओं को तेज पेट दर्द, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो सिस्ट बन सकते हैं और स्थिति गंभीर हो सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण क्या हैं?- Endometriosis Symptoms in Hindi

हर महिला में एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन, ये कुछ आम संकेत हैं, जो ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलते हैं।

पीरियड्स के दौरान तेज और गंभीर दर्द

पेल्विक एरिया में तेज दर्द होना

शारीरिक संबंध बनाते समय दर्द होना

पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना

पी रियड्स का अनियमित होना

पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द होना

पेशाब या मल त्याग के समय दर्द होना

थकान और कमजोरी महसूस होना

गर्भधारण में परेशानी होना

कई बार महिलाओं को कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। इस स्थिति में बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी की जाती है। इसलिए अगर आपको इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव हो, तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें।

एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या हैं?- Endometriosis Causes in Hindi

एंडोमेट्रियोसिस का अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन, कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं-

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पीरियड्स का खून

कई बार पीरियड्स का खून फैलोपियन ट्यूब के जरिए पेट के अंदर चला जाता है। इससे एंडोमेट्रियल कोशिकाएं बाहर बढ़ने लगती हैं और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या पैदा कर सकती हैं।

दरअसल, खून और एंडोमेट्रियल टिश्यू वजाइना के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन, कुछ महिलाओं में पीरियड्स का थोड़ा-सा खून उल्टी दिशा में बहकर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते पेट के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कोशिकाएं अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या पेट की परत पर चिपककर बढ़ने लगती हैं। इस स्थिति में एंडोमेट्रियोसिस रोग विकसित हो सकता है।

हार्मोनल असंतुलन

जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस रोग पैदा हो सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। इसलिए ज्यादा एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियोसिस के जोखिम को बढ़ा सकता है।

आनुवंशिक कारण

अगर परिवार में किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है, तो दूसरी महिलाओं में इसका जोखिम बढ़ सकता है। इस स्थिति में रेगुलर चेकअप कराना जरूरी होता है।

कमजोर इम्यून सिस्टम

कुछ मामलों में कमजोर इम्यून सिस्टम भी एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से शरीर से असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं और शरीर इन्हें हटाने में कामयाब नहीं हो पाता है।

सर्जरी

कुछ मामलों में सर्जरी के बाद एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बढ़ सकता है।

एंडोमेट्रियम का नार्मल साइज कितना होना चाहिए?- Endometrium Normal Size

आपको बता दें कि एंडोमेट्रियम की मोटाई महिलाओं में पीरियड्स के चरण के अनुसार बदलती रहती है।

पीरियड्स के दौरान: 2–4 मिमी

पीरियड्स के बाद: 5–7 मिमी

ओव्यूलेशन के समय: 8–11 मिमी

प्रेग्नेंसी के लिए जरूरी साइज: 8–14 मिमी

अगर एंडोमेट्रियम ज्यादा मोटा या असामान्य जगहों पर बढ़ने लगे तो इसी स्थिति को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है।

एंडोमेट्रियोसिस के कितने चरण होते हैं?- Endometriosis Stages in Hindi

एंडोमेट्रियोसिस को आमतौर पर 4 चरणों में बांटा जाता है।

चरण 1: यह बेहद शुरुआती चरण होते हैं, जिसमें यूट्रस में छोटे-छोटे घाव या टिश्यू बनने लगते हैं।

चरण 2: इस स्टेज में टिश्यू बढ़े होकर फैलने लगते हैं और इसकी वजह से सूजन होने लगती है।

चरण 3: इस चरण में छोटे-छोटे सिस्ट भी बनने लगते हैं। यह स्थिति गंभीर हो सकती है।

चरण 4: यह एक ऐसा चरण है, जिसमें सिस्ट काफी बढ़े हो जाते हैं और इसकी वजह से दर्द की समस्या हो सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस का इलाज क्या है?- Endometriosis Treatment in Hindi

इस बीमारी का इलाज हर मरीज की उम्र, उसको होने वाली समस्याओं, लक्षणों और प्रेग्नेंसी प्लान पर निर्भर करता है।

दर्द कम करने वाली दवाइयां

अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से असहनीय दर्द होता है, तो इस स्थिति में डॉक्टर पेन रिलीवर लिख सकते हैं। हालांकि, दर्द को कम करने के लिए हर बार पेनकिलर लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको दर्द होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी कोई दवा न लें।

हार्मोन थेरेपी

एंडोमेट्रियोसिस रोग से पीड़ित महिला को हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है। इस थेरेपी की मदद से एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, इससे सूजन और पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। हार्मोन थेरेपी की मदद से एंडोमेट्रियल टिश्यू की वृद्धि को भी रोका जाता है।

लैप्रोस्कोपिक सर्जरी

एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सलाह भी दी जा सकती है। इस सर्जरी की मदद से गर्भाशय के बाहर विकसित ऊतकों को हटाया जाता है। इस सर्जरी को पेट में छोटे चीरे लगाकर की जाती है। इससे दर्द और सूजन कम होती है। साथ ही, प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है।

आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट

जब एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को कंसीव करने में मुश्किल आती है, तो इस स्थिति में डॉक्टर आईवीएफ या अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। इससे कंसीव करने और गर्भधारण में मदद मिल सकती है।

क्या एंडोमेट्रियोसिस से बचाव संभव है?- Endometriosis Prevention Tips in Hindi

एंडोमेट्रियोसिस रोग से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। लेकिन, अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो इससे बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है।

इस बीमारी से बचाव के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज और योगा जरूर करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज की मदद से यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस से बचने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। इससे वजन नियंत्रित रहेगा और मोटापा नहीं होगा।

शराब और धूम्रपान भी एंडोमेट्रियोसिस के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए आपको इनका सेवन करने से बचना चाहिए।

अगर हार्मोन्स असंतुलित हैं, तो समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है।

पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं की अनदेखी बिल्कुल न करें। इस स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है।

क्या एंडोमेट्रियोसिस खतरनाक है?

एंडोमेट्रियोसिस आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है। लेकिन, अगर समय पर इस बीमारी का इलाज न कराया जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो सकती हैं।

इसकी वजह से पेल्विक एरिया में तेज और गंभीर दर्द हो सकता है।

एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरी में सिस्ट बन सकते हैं। इसकी वजह से भी दिक्कत महसूस हो सकती है।

बन सकते हैं। इसकी वजह से भी दिक्कत महसूस हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं और प्रेग्नेंसी में मुश्किल आ सकती है।

इस रोग से पीड़ित महिलाओं में मानसिक तनाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है।

एंडोमेट्रियोसिस में क्या परहेज करना चाहिए?

एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं को कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना जरूरी होता है।

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आपको जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड का सेवन करने से बचना चाहिए।

इस बीमारी से जूझ रहीं महिलाओं को ज्यादा कैफीन इनटेक से भी बचना चाहिए।

ज्यादा शुगर भी एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकता है।

शराब और धूम्रपान से परहेज करना बहुत जरूरी है।

एंडोमेट्रियोसिस में क्या खाना चाहिए?

इस बीमारी से जूझ रहीं महिलाओं को हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए।

फल और साबुत अनाज का सेवन करना फायदेमंद होता है।

एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को ओमेगा-3 फैटी एसिड वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए।

अनियमित ब्लीडिंग और प्रेग्नेंसी में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या अन्य लक्षण दिख रहे हैं, तो नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज कराएं। समय पर इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।

Highlights:

एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं से जुड़ी एक बीमारी है।

यह बीमारी गर्भधारण को मुश्किल बना सकता है।

एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं की मानसिक सेहत पर असर डाल सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।