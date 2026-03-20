एंडोमेट्रियोसिस क्या है? महिलाओं में क्यों आम बनती जा रही है यह बीमारी, जानें इसके बारे में सबकुछ

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मेरी एक दोस्त है, जो पिछले 7 वर्षों से एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से जूझ रही है। इसकी वजह से उसे पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द होता है और ब्लीडिंग भी काफी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, उसके लिए ऑफिस में बैठना तक मुश्किल हो जाता है। उसकी शादी को 3 साल हो गए है और उसे गर्भधारण में भी मुश्किल हो रही है, जब डॉक्टर को दिखाया तो एंडोमेट्रियोसिस रोग का निदान हुआ। क्या आपको भी पीरियड्स के दौरान तेज दर्द होता है? क्या आपको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है? अगर हां, तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि ऐसा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकता है। आजकल महिलाओं में यह बीमारी बेहद आम होती जा रही है और इसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है और यह बीमारी कैसे विकसित होती है? तो आइए, इस बारे में विस्तार से जानते हैं नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज से-
आपको बता दें कि महिलाओं के गर्भाशय की अंदरूनी परत को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। हर महीने पीरियड्स के दौरान यह परत टूटकर खून के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। लेकिन, जब यह परत टूटकर शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे- अंडाशय (ओवरी), फैलोपियन ट्यूब या पेट के अंदर चिपक जाती जाती है और शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है। इसकी वजह से महिलाओं को तेज पेट दर्द, सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो सिस्ट बन सकते हैं और स्थिति गंभीर हो सकती है।
हर महिला में एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन, ये कुछ आम संकेत हैं, जो ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलते हैं।
कई बार महिलाओं को कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता है। इस स्थिति में बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड या लैप्रोस्कोपी की जाती है। इसलिए अगर आपको इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव हो, तो नजरअंदाज बिल्कुल न करें।
एंडोमेट्रियोसिस का अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन, कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं-
कई बार पीरियड्स का खून फैलोपियन ट्यूब के जरिए पेट के अंदर चला जाता है। इससे एंडोमेट्रियल कोशिकाएं बाहर बढ़ने लगती हैं और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या पैदा कर सकती हैं।
दरअसल, खून और एंडोमेट्रियल टिश्यू वजाइना के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। लेकिन, कुछ महिलाओं में पीरियड्स का थोड़ा-सा खून उल्टी दिशा में बहकर फैलोपियन ट्यूब के रास्ते पेट के अंदर चला जाता है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियल कोशिकाएं अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब या पेट की परत पर चिपककर बढ़ने लगती हैं। इस स्थिति में एंडोमेट्रियोसिस रोग विकसित हो सकता है।
जब एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस रोग पैदा हो सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने से एंडोमेट्रियल टिश्यू की ग्रोथ तेजी से होने लगती है। इसलिए ज्यादा एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियोसिस के जोखिम को बढ़ा सकता है।
अगर परिवार में किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस है, तो दूसरी महिलाओं में इसका जोखिम बढ़ सकता है। इस स्थिति में रेगुलर चेकअप कराना जरूरी होता है।
कुछ मामलों में कमजोर इम्यून सिस्टम भी एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन सकता है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से शरीर से असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं और शरीर इन्हें हटाने में कामयाब नहीं हो पाता है।
कुछ मामलों में सर्जरी के बाद एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बढ़ सकता है।
आपको बता दें कि एंडोमेट्रियम की मोटाई महिलाओं में पीरियड्स के चरण के अनुसार बदलती रहती है।
अगर एंडोमेट्रियम ज्यादा मोटा या असामान्य जगहों पर बढ़ने लगे तो इसी स्थिति को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है।
एंडोमेट्रियोसिस को आमतौर पर 4 चरणों में बांटा जाता है।
इस बीमारी का इलाज हर मरीज की उम्र, उसको होने वाली समस्याओं, लक्षणों और प्रेग्नेंसी प्लान पर निर्भर करता है।
अगर किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस की वजह से असहनीय दर्द होता है, तो इस स्थिति में डॉक्टर पेन रिलीवर लिख सकते हैं। हालांकि, दर्द को कम करने के लिए हर बार पेनकिलर लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अगर आपको दर्द होता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी कोई दवा न लें।
एंडोमेट्रियोसिस रोग से पीड़ित महिला को हार्मोन थेरेपी भी दी जा सकती है। इस थेरेपी की मदद से एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, इससे सूजन और पीरियड्स से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। हार्मोन थेरेपी की मदद से एंडोमेट्रियल टिश्यू की वृद्धि को भी रोका जाता है।
एंडोमेट्रियोसिस के इलाज के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सलाह भी दी जा सकती है। इस सर्जरी की मदद से गर्भाशय के बाहर विकसित ऊतकों को हटाया जाता है। इस सर्जरी को पेट में छोटे चीरे लगाकर की जाती है। इससे दर्द और सूजन कम होती है। साथ ही, प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है।
जब एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं को कंसीव करने में मुश्किल आती है, तो इस स्थिति में डॉक्टर आईवीएफ या अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सलाह दे सकते हैं। इससे कंसीव करने और गर्भधारण में मदद मिल सकती है।
एंडोमेट्रियोसिस रोग से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। लेकिन, अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे तो इससे बीमारी के जोखिम को कम किया जा सकता है।
एंडोमेट्रियोसिस आमतौर पर जानलेवा नहीं होता है। लेकिन, अगर समय पर इस बीमारी का इलाज न कराया जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो सकती हैं।
एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं को कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना जरूरी होता है।
अनियमित ब्लीडिंग और प्रेग्नेंसी में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर लंबे समय तक पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या अन्य लक्षण दिख रहे हैं, तो नजरअंदाज न करें। समय पर जांच और इलाज कराएं। समय पर इलाज से इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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