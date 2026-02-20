दांतों की सुरक्षा परत है Enamel, डॉ. संतोष ने बताया कैसे यह बचाती है दांतों को बर्बाद होने से

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
What is Enamel Understanding and Protecting Your Teeths Shield in Hindi: आज की लाइफस्टाइल में ज्यादा मीठा, ठंडा खाना खाने से लोगों को दांतों से जुड़ी बीमारी हो रही है। दांतों की बीमारी होने का मुख्य कारण है कि Enamel का डैमेज होना। यह हमारे शरीर में कई मजबूत ऊतक (tissues) होते हैं। मुंबई के वरिष्ठ डेंटल Dr. Santosh Ravindran, B.D.S. (Bom), FPFA (USA), FICD (USA) के अनुसार, एनामेल दांतों की ढाल (shield) है।
यदि यह कमजोर हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो दांतों की अंदरूनी परतें जैसे डेंटिन और पल्प जल्दी प्रभावित होते हैं। एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों से बना होता है। यही खनिज इसे मजबूत बनाते हैं और दांतों को सड़न से बचाते हैं।
Dr. Santosh Ravindran बताते हैं कि Enamel को समझने के लिए दांत की संरचना को समझना जरूरी है:
एनामेल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह डेंटिन और पल्प को बैक्टीरिया, एसिड और बाहरी उत्तेजनाओं से बचाता है। अगर एनामेल कमजोर हो जाए, तो ठंडा या गर्म खाने से झनझनाहट (sensitivity) महसूस होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि किसी व्यत्ति के दांतों का एनामेल एक बार खत्म हो जाए या किसी भी कारण से खराब हो जाए, तो दोबारा से नहीं बनता है।
Dr. Santosh Ravindran बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी दांतों की सेंसिटिविटी और रंग बदलने की समस्या की जड़ एनामेल इरोजन थी। Enamel खराब होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैंः
हमारे साथ खास बातचीत के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि हम जो कुछ भी खाते- पीते हैं, उसका सीधा असर हमारे Enamel पर पड़ता है। एसिडिक युक्त खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे एनामेल से खनिज छीन लेते हैं, जिससे यह कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में, जिसके कारण Enamel को नुकसान पहुंच सकता है।
Dr. Santosh Ravindran, B.D.S. (Bom), FPFA (USA), FICD (USA), Senior Practitioner, Mumbai का मानना है कि प्रोएक्टिव केयर ही सबसे अच्छा समाधान है। सही जानकारी और सही आदतें अपनाकर हम अपने एनामेल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अपने दांतों को सिर्फ सफेद दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए एनामेल की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
