दांतों की सुरक्षा परत है Enamel, डॉ. संतोष ने बताया कैसे यह बचाती है दांतों को बर्बाद होने से

दांतों की सुरक्षा परत है Enamel, डॉ. संतोष ने बताया कैसे यह बचाती है दांतों को बर्बाद होने से
Dr. Santosh Ravindran

February 20, 2026 5:27 PM IST

What is Enamel Understanding and Protecting Your Teeths Shield in Hindi: आज की लाइफस्टाइल में ज्यादा मीठा, ठंडा खाना खाने से लोगों को दांतों से जुड़ी बीमारी हो रही है। दांतों की बीमारी होने का मुख्य कारण है कि Enamel का डैमेज होना। यह हमारे शरीर में कई मजबूत ऊतक (tissues) होते हैं। मुंबई के वरिष्ठ डेंटल Dr. Santosh Ravindran, B.D.S. (Bom), FPFA (USA), FICD (USA) के अनुसार, एनामेल दांतों की ढाल (shield) है।

यदि यह कमजोर हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए, तो दांतों की अंदरूनी परतें जैसे डेंटिन और पल्प जल्दी प्रभावित होते हैं। एनामेल मुख्य रूप से कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों से बना होता है। यही खनिज इसे मजबूत बनाते हैं और दांतों को सड़न से बचाते हैं।

कैसे होती है दांतों की संरचरना?

Dr. Santosh Ravindran बताते हैं कि Enamel को समझने के लिए दांत की संरचना को समझना जरूरी है:

  1. Enamel (एनामेल) - दांतों की सबसे बाहरी और कठोर परत को एनामेल कहा जाता है।
  2. Dentin (डेंटिन) - यह एनामेल के नीचे की परत होती है।
  3. Pulp (पल्प)- दांत का सबसे अंदरूनी हिस्सा, जिसमें नसें और ब्लड वेसल्स होते हैं।

एनामेल एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह डेंटिन और पल्प को बैक्टीरिया, एसिड और बाहरी उत्तेजनाओं से बचाता है। अगर एनामेल कमजोर हो जाए, तो ठंडा या गर्म खाने से झनझनाहट (sensitivity) महसूस होने लगती है। डॉक्टर बताते हैं कि किसी व्यत्ति के दांतों का एनामेल एक बार खत्म हो जाए या किसी भी कारण से खराब हो जाए, तो दोबारा से नहीं बनता है।

Enamel खराब होने के लक्षण क्या हैं?

Dr. Santosh Ravindran बताते हैं कि उन्होंने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिनकी दांतों की सेंसिटिविटी और रंग बदलने की समस्या की जड़ एनामेल इरोजन थी। Enamel खराब होने पर नीचे बताए गए लक्षण नजर आते हैंः

  • दांतों का पीला या भूरा दिखाई देना
  • ठंडा या गर्म खाने पर संवेदनशीलता
  • दांतों का किनारों से टूटना या चिप होना
  • दांतों की सतह पर छोटे-छोटे गड्ढे (pitting)
  • दांतों का गोल या घिसा हुआ दिखना

क्यों खराब हो जाते हैं Enamel?

हमारे साथ खास बातचीत के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि हम जो कुछ भी खाते- पीते हैं, उसका सीधा असर हमारे Enamel पर पड़ता है। एसिडिक युक्त खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे एनामेल से खनिज छीन लेते हैं, जिससे यह कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में, जिसके कारण Enamel को नुकसान पहुंच सकता है।

  1. अचार (Pickles)- अचार में सिरका (vinegar) होता है, जो अत्यधिक एसिड होता है। आचार खाने से एनमोल पर सीधा असर पड़ता है। आचार के नियमित रूप से एनामेल नरम पड़ जाते हैं।
  2. फर्मेंटेड फूड (Fermented Foods)- फर्मेंटेड फूड पाचन क्रिया के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। लेकिन इस तरह के फूड्स में शुरुआत से ही एसिड बनने लगता है, जिससे दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
  3. स्ट्रॉन्ग चाय (Strong Tea)- कई लोग दिन में कई बार कड़क चाय पीते हैं। ब्लैक टी या ज्यादा पत्ती वाली चाय में एसिड पाया जाता है। ऐसी चाय का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से एनामेल कमजोर हो जाता है।
  4. नींबू पानी (Lemon Water)- नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। रोजाना या खाली पेट नींबू पानी पीने से एनामेल कमजोर हो सकते हैं।

Enamel को मजबूत रखने के लिए क्या करें?

  1. Enamel को मजबूत बनाए रखने के लिए फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट सामान्य टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करें।
  2. खानपान में आचार और अन्य खट्टी चीजों से परहेज करें। ज्यादा एसिड खाने से एनामेल खराब होता है।
  3. एनामोल और दांतों की सुरक्षा के लिए हर 6 महीने पर एक बार डेंटल डॉक्टर से दांतों की जांच करवाएं।
  4. सुबह उठने के बाद चाय या कोई भी अन्य ड्रिंक पीने से पहले दांतों को ब्रश करें।
  5. सिर्फ सुबह ही नहीं, रात को सोने से पहले भी दांतों को अच्छे से साफ करें, ताकि बैक्टीरिया को फैलने से रोका जा सके।

Dr. Santosh Ravindran, B.D.S. (Bom), FPFA (USA), FICD (USA), Senior Practitioner, Mumbai का मानना है कि प्रोएक्टिव केयर ही सबसे अच्छा समाधान है। सही जानकारी और सही आदतें अपनाकर हम अपने एनामेल को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। अपने दांतों को सिर्फ सफेद दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए एनामेल की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More