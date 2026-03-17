पर्याप्त पानी पीते हैं फिर भी डिहाइड्रेट क्यों हो रही बॉडी? जानें Electrolyte Imbalance के बारे में समझना क्यों जरूरी

What is Electrolyte imbalance गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग बार-बार पानी पीते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इश लेख में हम इसके कारण को समझेंगे।

Body me Pani ki Kami Kaise Dur Kare: वैसे तो गर्मियां हो या सर्दियां रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि शरीर में पानी की कमी होने से शरीर के कई जरूरी फंक्शन कम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ कई तरह की बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अब सर्दियों के बाद गर्मियां आ गई हैं और हमें अच्छे से बता है कि गर्मियों के मौसम में हमें ज्यादा प्यास लगती है। ज्यादातर लोग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में ज्यादा पानी पीते हैं लेकिन फिर भी देखा गया है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस लेख में हम कानपुर के स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट - इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर डॉ. आशीष मेहरोत्रा ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनकी मदद से हम जानेंगे कि आखिर क्यों कई बार गर्मियों में बार पर्याप्त पानी पीने के बावजूद भी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है।

इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है बड़ा कारण

डॉ. मेहरोत्रा के अनुसार कई बार लोग पर्याप्त पानी पीने के बावजूद भी डिहाइड्रेशन महसूस करते हैं, जिसका एक बड़ा कारण इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम शरीर में पानी के संतुलन, मांसपेशियों और नसों के सही कामकाज के लिए बेहद जरूरी होते हैं। सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, अगर शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो पानी सही तरीके से कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता और शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखने लगते हैं।

क्यों होता है इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस

ज्यादा पसीना आना, उल्टी-दस्त, तेज गर्मी, ज्यादा एक्सरसाइज या सिर्फ सादा पानी अधिक मात्रा में पीना भी इस असंतुलन को बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मियों में शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है, जिसके कारण शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। वहीं सिर्फ सादा पानी पीने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स पूरी नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा खराब जीवनशैली की आदतें जैसे शराब पीना या स्मोकिंग करना भी इसका एक कारण हो सकता है।

(और पढ़ें - इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ने के नुकसान?)

इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस के लक्षण

डॉ. आशीष के अनुसार कई बार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होने पर किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं। वहीं कुछ लोगों में इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं और खासतौर पर उन लोगों में जिनमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आमतौर पर कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और थकान जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। हालांकि, इसके अलावा भी कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं जो हर व्यक्ति को हो रही स्वास्थ्य परेशानियों पर अलग-अलग निर्भर करते हैं।

कैसे रखें शरीर को हाइड्रेट

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पानी के साथ-साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, इसलिए नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करना चाहिए। गंभीर मामलों में ORS जैसे घोल भी फायदेमंद होते हैं। अगर बार-बार डिहाइड्रेशन, कमजोरी या चक्कर आने जैसी समस्या हो रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुल मिलाकर, सिर्फ पानी नहीं बल्कि सही इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ही शरीर को सही मायनों में हाइड्रेट रखता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।