ध्यान नहीं दिया तो आंखों को डैमेज कर सकता है Dry Eye Syndrome, डायबिटीज के मरीजों में बढ़ रहा खतरा

What is Dry Eye Syndrome: आंखों में सूखापन होना कई बार ड्राई आई सिंड्रोम जैसी परेशान कर देने वाली समस्या हो सकती है, जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और इस लेख में हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं।

Eye Problems in Hindi: आंखें हमारे शरीर के लिए जितनी जरूरी हैं, उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। आंखों की खास देखभाल करना बेहद ज्यादा जरूरी होती है। लोग आंखों में होने वाली अक्सर छोटी-मोटी बीमारियों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसा करना कई बार हानिकारक हो सकता है। आंखों से जुड़ी कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जो वैसे तो सामान्य मानी जाती हैं लेकिन अगर इन्हें लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो इनसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ड्राई आई सिंड्रोम भी ऐसी ही एक आंखों से जुड़ी समस्या है, जिसका जल्द से जल्द इलाज होना बहुत जरूरी है और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तो कई बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। बहुत ही कम लोगों को ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में जानकारी नहीं है और इस लेख में हम आपको इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी अधूरी जानकारी आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है।

ड्राई आई सिंड्रोम क्या है

आपने नाम से समझ ही लिया होगा कि यह आंखों में सूखेपन से जुड़ी कोई बीमारी है। दरअसल, यह एक कॉमन आई कंडीशन है, जिसमें आंखों में सूखापन रहता है। यह सूखापन आमतौर पर इसलिए होता है क्योंकि आंखों में पर्याप्त आंसू नहीं बन पाते हैं। यही कारण है कि कई बार आंखों में सूखापन, खुजली और जलन जैसी समस्याएं महसूस होने लगती हैं। जैसा कि हमने बताया कि ड्राई आई सिंड्रोम वैसे तो एक सामान्य बीमारी ही मानी जाती है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसे इग्नोर करने की कोशिश की जाए तो इससे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं पैदा होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

ड्राई आई सिंड्रोम के लक्षण

डीईएस के लक्षण आमतौर पर सामान्य होते हैं और इसलिए ज्यादातर लक्षण इसके इग्नोर ही हो जाते हैं जैसे आंखों में सूखापन रहना, जलन, लालिमा और सूजन आदि। इसके अलावा दिनभर ऐसा लगना जैसे आंख में कोई कचरा चला गया है, रौशनी की तरफ देखने पर आंख में चुभन महसूस होना आदि। लेकिन ये सामान्य बीमारियों के भी लक्षण हो सकते हैं और ड्राई आई सिंड्रोम की एक खास बात इसे सबसे अलग बनाती है। दरअसल, जब भी आंखों से जुड़ी कोई भी छोटी-मोटी समस्या होती है, तो आंख से पानी आने लगता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है और उल्टा इतनी जलन, खुजली व चुभन होने के बाद भी आंखों से पानी नहीं आता या फिर बहुत ही कम पानी आता है।

ड्राई आई सिंड्रोम का इलाज

डीईएस का इलाज सामान्य ट्रीटमेंट ऑप्शन्स के साथ ही किया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स, एलर्जी, जलन व सूजन कम करने वाली दवाएं और पेन किलर आदि शामिल है। इसके अलावा मरीज को उसकी लाइफस्टाइल में कुछ खास बदलाव करने की सलाह भी दी जा सकती है, जैसे अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल करना। इसके अलावा मरीज को किसी भी केमिकल, गैस या धुएं आदि से दूर रहने की सलाह दी जाती है, ताकि स्थिति को गंभीर होने से रोका जा सके।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।