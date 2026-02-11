Digital Detox क्या है? जानें सोशल मीडिया कैसे बढ़ा रहा है डिप्रेशन और एंग्जाइटी

Digital Detox: आजकल लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इससे तनाव बढ़ सकता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है।

Digital Detox in Hindi: आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हम सभी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आजकल लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इससे तनाव बढ़ सकता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल स्क्रीन देखने लगते हैं और आधे से एक घंटा ऐसे ही बिता देते हैं। लोग ऑफिस आते-जाते भी फोन पर ही लगे रहते हैं। वहीं, रात को सोने से पहले भी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना बेहद आम है। हालांकि, इन सब चीजों से हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत, दोनों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए सोशल मीडिया और फोन से ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है, इससे मानसिक शांति बनी रहती है और एंग्जाइटी दूर रहती है। इसलिए आपको भी डिजिटल डिटॉक्स जरूर करना चाहिए। आइए, आकाश हेल्थकेयर की एसोसिएट कंसल्टेंट-साइकेट्री डॉ. पवित्रा शंकर (Dr. Pavitra Shankar, Associate Consultant- Psychiatry, Aakash Healthcare) से जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स के फायदे और तरीका-

डिजिटल डिटॉक्स क्या है?

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब बेहद आसान है- कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से दूरी बनाना। डिजिटल डिटॉक्स करने से दिमाग को रेस्ट मिलता है और व्यक्ति खुद पर, अपने हॉबीज पर और आस-पास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाता है।

सोशल मीडिया कैसे बढ़ा रहा है डिप्रेशन और एंग्जाइटी?

अगर आप पूरा दिन सोशल मीडिया पर समय बिताने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो सकती है। इससे मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से तनाव और चिंता बढ़ती है। सोशल मीडिया पर कम लाइक्स और फॉलोअर्स की वजह से चिंता बढ़ती है। इस लोगों में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है।

देर रात तक फोन चलाने से नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है और आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है। कई लोग रात भर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं और उन्हें नींद ही नहीं आती है।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

मानसिक रोग विशेषज्ञ के अनुसार,“सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन, दिनभर सोशल मीडिया पर कुछ-न-कुछ स्क्रॉल करते रहना नुकसानदायक हो सकता है। इसकी वजह से मानसिक थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव हो सकता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स को बहुत जरूरी माना गया है। हालांकि, डिजिटल डिटॉक्स का मतलब फोन से पूरी तरह दूरी बना लेना नहीं है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कम करें और इसके अलावा अपने हॉबीज और अन्य चीजों को भी समय दें, यह जरूरी है।”

डिजिटल डिटॉक्स क्यों है जरूरी?

डिजिटल डिटॉक्स बहुत जरूरी होता है। क्योंकि, अगर आप लंबे समय तक मोबाइल फोन पर लगे रहेंगे, तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप डिजिटल डिटॉक्स नहीं करेंगे, तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। इनमें शामिल हैं-

आपको बिना वजह घबराहट महसूस हो सकती है।

यह नींद को प्रभावित कर सकता है।

मोबाइल फोन चलाने से आपको अनिद्रा की समस्या हो सकती है।

इसका असर रिश्तों पर भी पड़ सकता है।

डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें?

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको लंबे समय तक सोशल मीडिया छोड़ने की जरूरत है। आप कुछ टिप्स फॉलो करके भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं।

दिन में कुछ घंटे नो-फोन जोन बनाएं। यानी इन घंटों के दौरान आपको फोन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।

सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल दूर रखना जरूरी होता है।

नोटिफिकेशन बंद करें। इससे आपको बार-बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

सोशल मीडिया की बजाय किताब, संगीत और योग को समय दें। अपने हॉबीज पर ध्यान दें।

सप्ताह में एक दिन सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। इससे आपकी मेंटल हेल्थ में भी सुधार होगा।

डिजिटल डिटॉक्स के फायदे

अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, तो इससे कई फायदे मिल सकते हैं।

इससे स्ट्रेस कम होता है और नींद अच्छी होती है।

अगर आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे, तो इससे आपका आत्मविश्वास भी जरूर बढ़ेगा।

रिश्तों में सुधार होता है और मानसिक शांति महसूस होती है

डिजिटल डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि यह आज के दौर में मानसिक सेहत को संभालने का एक जरूरी तरीका बन चुका है। डिजिटल डिटॉक्स के लिए सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी नहीं। आप स्क्रीन टाइम को कम करके भी डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।