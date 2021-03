Living with Dialysis: आज है ‘विश्व किडनी दिवस’ (World Kidney Day 2021)। किडनी रोग (Kidney Disease) से देश में लाखों लोग ग्रस्त हैं। कुछ लोगों की किडनी इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें डायलिसिस (Dialysis of kidney in Hindi) के सहारे अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। डायलिसिस (Dialysis) की जरूरत उन लोगों को पड़ती है, जो स्थायी रूप से किडनी की समस्या से पीड़ित होते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि डायलिसिस करवाने वाले सामान्य और सेहत भरी जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ‘वर्ल्ड किडनी डे 2021’ (World Kidney Day) पर जानते हैं क्या है डायलिसिस और किडनी रोग से जूझ रहे मरीजों (Kidney Failure and Dialysis) के लिए यह कितना प्रभावी होता है, जानते हैं विस्तार से…. Also Read - World Kidney Day: हेल्दी किडनी पाने के लिए लें योग की मदद, रोज़ करें इस योगासन का अभ्यास होगा फायदा

क्या है डायलिसिस (What is Dialysis in Hindi)

डायलिसिस ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी खून को शुद्ध (Blood purification) करने का एक कृत्रिम विधि या आर्टिफिशियल तरीका होता है। इस प्रक्रिया में मरीजों के खून में जमा कचरा, विषाक्त पदार्थ और पानी की अधिक मात्रा को निकाला जाता है। डायलिसिस (Living with Dialysis) से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन भी बना रहता है, लिहजा क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से पीड़ित मरीजों को डायलिसिस के जरिए शरीर में यह महत्वपूर्ण संतुलन बनाए रखने में मदद (What is Dialysis of kidney in Hindi) मिलती है। Also Read - हेल्दी हों या बॉडीबिल्डर शरीर में इस 1 चीज की कमी खराब कर सकती है आपके गुर्दे, एक्सपर्ट टिप्स से ठीक रखें अपने किडनी

कब पड़ती है डायलिसिस प्रक्रिया की जरूरत (Dialysis Procedure in Hindi)

डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे (Kidney) सही से काम नहीं कर रहे होते हैं यानी किडनी पूरी तरह से फेल हो जाता है। किडनी से जुड़े रोगों (Kidney Disease), लंबे समय से डायबिटीज के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में कई बार डायलसिस की आवश्यकता पड़ती है। शालीमार बाग स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी एंड रेनल ट्रांसप्लांट मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉ. मनोज अरोड़ा कहते हैं, ‘किसी व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में क्वालिटी ऑफ लाइफ (क्यूओएल) एक सूचकांक होता है, जो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मस्तिष्क स्वास्थ्य का भी संकेत होता है। Also Read - World Kidney Day 2021: आयुर्वेद फॉर्मूले गंभीर गुर्दा रोगों में असरदार, किडनी के लिए संजीवनी बन सकती है नीरी केएफटी दवा

क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यक्ति के स्वास्थ्य और खुशहाली, उसकी सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं, मूड डिसऑर्डर और नियमित कार्यों का जिम्मा संभालने या उनमें हिस्सा लेने की क्षमता का सूचक माना जाता है। डायलिसिस कराने वाले मरीजों (kidney Dialysis in Hindi) में क्यूओएल सूचकांक आमतौर पर कई कारणों से निम्न स्तर पर रहता है। इसे कुछ आसान उपाय और फैसले अपनाते हुए मरीजों की अच्छी सेहत के लिए बदला जा सकता है।’

डायलिसिस पर रहकर भी जी सकते हैं लंबी आयु (How do dialysis patients stay healthy?)

1 डॉ. मनोज अरोड़ा कहते हैं, ‘अधिकतर मरीज सहज रूप से ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वे किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें डायलिसिस की जरूरत है। ऐसे में जरूरी है कि वे इसे स्वीकार्य करें। जब आप क्रोनिक किडनी डिजीज से ग्रस्त हैं, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि डायलिसिस ही असल में लंबी आयु जीने का साधन है। खराब किडनी से जूझ रहे मरीजों के लिए यही प्रभावी और बेहतरीन उपचार है। डायलिसिस की प्रक्रिया सही से हो, इसका लाभ पहुंचे, तो इसके लिए अच्छे डायलिसिस सेंटर का चुनाव करना होगा, जिससे आपको इस प्रक्रिया का अधिकतम लाभ मिल सके।

2 सीकेडी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) से पीड़ित मरीजों के लिए खानपान और व्यायाम दो महत्वपूर्ण कारक हैं, क्योंकि किडनी रोग से जुड़े डायटिशियन आपको पर्याप्त प्रोटीन वाला भोजन लेने की सलाह देता है, ताकि मांसपेशियों की मात्रा बरकरार रहे। फिट (tips for Staying Healthy on Dialysis in hindi) बने रहने के लिए पोटैशियम तथा फॉस्फोरस से भरपूर भोजन का सेवन सीमित किया जा सके।

3 सीकेडी मरीजों की अच्छी क्यूओएल के लिए नियमित व्यायाम, स्मोकिंग और एल्कोहल का सेवन करना सबसे पहली शर्त और अनिवार्य पहलू है। इसके अलावा, उन्हें सही समय पर दवाई लेनी चाहिए। फिट और सक्रिय बने रहने के लिए अपने ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल की जांच कराते रहना चाहिए।

4 डायलिसिस मरीजों (Dialysis of kidney in Hindi) में सेक्स के प्रति भी रुचि कम होती है, जो एक सामान्य समस्या है, इसलिए बेहतर क्यूओएल और इस समस्या के इलाज (How do dialysis patients stay healthy) के लिए ऐसे मरीजों को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए।

5 डायलिसिस मरीजों को खुशनुमा और बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी हॉबीज पर फोकस (Tips for Living Normal Life During Kidney Dialysis) करना चाहिए। डांस, म्यूजिक, पेंटिंग जैसे विभिन्न शौक को पूरा करने के लिए समय देना चाहिए। वे किसी लाफ्टर क्लब में भी हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी मनोरंजक गतिविधियों से वे प्रेरित हो सकते हैं। इस तरह उनका क्यूओएल बेहतर हो सकता है।

