Diabetes: डायबिटीज आज की एक सबसे आम बीमारी बन गई है। इतना ही नहीं, इस बीमारी के बारे में लोगों के मन में गलत धारणा है कि डायबिटीज ज्यादा मीठा खाने से होती है। जबकि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह खराब जीवनशैली, अस्वस्थ खान-पान और तनाव की वजह से होता है। डायबिटीज शरीर को धीरे-धीरे प्रभावित करता है और यह कई गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है। डायबिटीज शरीर में मेटाबॉलिज्म और हार्मोन सिस्टम से जुड़ी एक स्थिति है, जो हाई ब्लड शुगर का कारण बनती है। डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है।

आपको बता दें कि ब्लड शुगर वह ग्लूकोज होता है, जो खाना खाने से शरीर में पहुंचता है। इसे ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत माना जाता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का काम इंसुलिन का होता है, जो एक हार्मोन है। इसका उत्पादन अग्न्याशय द्वारा होता है। जब शरीर में इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता या इसका सिस्टम गड़बड़ा जाता है तब डायबिटीज की स्थिति बनती है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज 2 प्रकार के होते हैं। एक स्थिति ऐसी होती है, जिसमें शरीर इंसुलिन का उत्पादन करना बंद कर देता है। वहीं, दूसरी स्थिति में शरीर इंसुलिन बनाता है, लेकिन इसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाता है। डायबिटीज रोगियों का रक्त शर्करा स्तर बढ़ता है और धीरे-धीरे यह कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के एंडोक्रिनोलॉजी एंड डायबिटीज विभाग के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता से जानते हैं डायबिटीज ब्लड शुगर लेवल को कैसे बढ़ाता है (Diabetes Blood Sugar Level Kaise Badhata Hai)?

डायबिटीज: ब्लड शुगर लेवल कैसे बढ़ाता है?

जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है, तो डॉक्टर उसमें डायबिटीज का निदान कर देता है यानी वह डायबिटीज रोगी बन जाती है। हाई ब्लड शुगरऔर डायबिटीज में संबंध समझने के लिए इसे पढ़ें...

डॉ. अभिनव कुमार गुप्ता बताते हैं कि जब व्यक्ति खाना खाता है, तब खाना शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके बाद इंसुलिन का काम शुरू होता है। इंसुलिन, ग्लूकोज को कोशिकाओं के अंदर भेजन में मदद करता है। लेकिन, जब डायबिटीज रोगी में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं रहता तो कोशिकाओं तक ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। इस स्थिति में ग्लूकोज खून में ही जमा होने लगता है और इसी कारण से रक्त में शर्करा स्तर (ब्लड शुगर लेवल) बढ़ जाता है। जब लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहती है, शरीर के अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है।

हाई ब्लड शुगर का शरीर पर क्या असर पड़ता है?

हाई ब्लड शुगर का शरीर पर धीरे-धीरे असर पड़ता है। ज्यादा प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता तो किडनी, दिल, नसों और आंखों को भी नुकसान पहुंच सकता है।

, थकान महसूस होना, धुंधला दिखाई देना आदि लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा, हाई ब्लड शुगर की वजह से पैरों में झनझनाहट, सुन्नपन और झुनझनी जैसा महसूस हो सकता है। जिन लोगों का ब्लड शुगर ज्यादा रहता है, उनके घावों को भरने में लंबा समय लग सकता है। इन लोगों में संक्रमण का खतरा भी ज्यादा बना रहता है।

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करें?

ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। अपनी डाइट में हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो कार्ब्स और लो फैट डाइट लें।

ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। आप रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।

अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह पर दवाइयों का सेवन भी जरूर करें। इनसे हाई ब्लड को कंट्रोल किया जा सकता है।

