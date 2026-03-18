CT Scan क्या होता है? जानें डॉक्टर इस टेस्ट को कराने की कब देते हैं सलाह

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CT Scan in Hindi: क्या आपने कभी सीटी स्कैन करवाया है? या आपके घर में किसी का सीटी स्कैन हुआ है? अगर हां, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। सीटी स्कैन एक तरह का टेस्ट है, जिसकी मदद से कई बीमारियों का निदान करने में मदद मिलती है। यह एक ऐसी इमेजिंग तकनीक है, जो शरीर के अंदरूनी अंगों की बेहद साफ और सही तस्वीरें देती करती है। डॉक्टर इस जांच की मदद से निकलने वाली तस्वीरों से गंभीर बीमारी का पता लगा सकते हैं। कई लोग डॉक्टर लोगों को सीटी स्कैन करवाने की सलाह देते हैं और वे डर जाते हैं, ऐसे में उनके मन में कई सवाल आते हैं। जैसे सीटी स्कैन क्या होता है? यह कैसे काम करता है या यह कब कराया जाता है? तो आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एंड एचओडी-न्यूरोलॉजी के डॉ. मधुकर भारद्वाज से विस्तार से जानते हैं सीटी स्कैन कैसे काम करता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है?
सीटी स्कैन का पूरा नाम Computed Tomography Scan होता है। यह एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है, जिसमें एक्स-रे तकनीक और कंप्यूटर की मदद से शरीर के अंदर की परत-दर-परत तस्वीरें ली जाती हैं। आपको बता दें कि साधारण एक्स-रे की तुलना में सीटी स्कैन ज्यादा स्पष्ट और जानकारी देता है। इससे डॉक्टर शरीर के अंगों, हड्डियों, ब्लड वेसल्स और टिश्यू की संरचना को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। सीटी स्कैन की मदद से ब्रेन, फेफड़े, पेट, रीढ़ की हड्डी और शरीर के कई अन्य अंगों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।
सीटी स्कैन एक बड़ी गोलाकार मशीन होती है। इसके अंदर एक टेबल लगी होती है, जिस पर मरीज को लेटाया जाता है। फिर मशीन शुरू करने पर यह टेबल धीरे-धीरे मशीन के अंदर जाती है। मशीन के अंदर मौजूद एक्स-रे ट्यूब शरीर के चारों तरफ घूमती है। यह अलग-अलग हिस्सों से कई एक्स-रे इमेज लेती है। इसके बाद कंप्यूटर इन सभी तस्वीरों को जोड़कर शरीर के अंदर के अंगों की 3D या क्रॉस-सेक्शनल तस्वीर बनाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर सीटी स्कैन करते हुए contrast dye का इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर के अंग और ब्लड वेसल्स काफी साफ दिखाई देते हैं।
डॉक्टर कई स्थितियों में सीटी स्कैन करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस जांच की मदद से कई बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है।
जब किसी व्यक्ति को सिर में चोट लगती है, तो इस स्थिति में डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे चोट कितनी गहरी है और उससे दिमाग को नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसका पता लग सकता है।
जब किसी व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो मस्तिष्क के रोगों से जुड़े होते हैं। या जब डॉक्टर को ब्रेन से जुड़ी समस्या का संदेह होता है, तब इन लक्षणों की असल वजह जानने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे पता चल पाता है कि व्यक्ति को दिमाग से जुड़ी कौन-सी बीमारी है।
कैंसर के लक्षण दिखने पर डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन की मदद से शरीर में ट्यूमर या कैंसर शरीर में कितना फैला है, इसका पता लगाया जा सकता है।
जब डॉक्टर को फेफड़ों की बीमारी का संदेह होता है, तो सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। सीटी स्कैन की मदद से फेफड़ों में संक्रमण, टीबी या अन्य बीमारियों का पता लगाया जाता है।
कई बार फ्रैक्चर या अंदरूनी चोट का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन कराया जाता है।
जब कोई व्यक्ति बार-बार पेट दर्द की शिकायत करता है तो डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे किडनी स्टोन, अपेंडिक्स या लिवर जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।
ब्लड क्लॉट, एन्यूरिज्म या ब्लड वेसल्स की समस्या का पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। इस टेस्ट में पता चलता है कि रक्त वाहिकाओं को नुकसान है या नहीं।
सीटी स्कैन कई प्रकार के होते हैं, डॉक्टर मरीज की समस्या के अनुसार जांच करवाने की सलाह देते हैं।
यह जांच मस्तिष्क की समस्याओं जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्लीडिंग या स्ट्रोक का पता लगाने के लिए करवाया जाता है।
इस जांच की मदद से फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जाता है।
इस स्कैन की मदद से पेट के अंदर मौजूद अंगों जैसे लिवर, किडनी, पैनक्रियास और आंतों की जांच की जाती है।
इसमें ब्लड वेसल्स को देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है।
इस सीटी स्कैन को पूरे शरीर की जांच के लिए किया जाता है। खासकर, गंभीर चोट या कैंसर की स्थिति में इस सीटी स्कैन को करवाया जाता है।
सीटी स्कैन एक काफी तेज और आसान प्रक्रिया है। इस टेस्ट को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आमतौर पर यह जांच 5 से 30 मिनट के बीच पूरी हो जाती है। लेकिन, अगर कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। स्कैन के दौरान मरीज को बिल्कुल स्थिर लेटना होता है, इससे इमेज साफ आती है और स्कैन भी सही समय पर हो जाता है। अगर आपको डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यह टेस्ट काफी आसान और दर्द रहित है।
डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते हैं, "सीटी स्कैन को सामान्य रूप से सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, इसमें एक्स-रे का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें थोड़ी मात्रा में रेडिएशन एक्सपोजर होता है। इसलिए डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह सिर्फ तभी देते हैं, जब बहुत जरूरी होता है।"
कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर सीटी स्कैन से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं जैसे-
सीटी स्कैन कराने से पहले या करवाते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। इससे रिपोर्ट सटीक और साफ आती है और बीमारी की सही पहचान हो पाती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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