CT Scan क्या होता है? जानें डॉक्टर इस टेस्ट को कराने की कब देते हैं सलाह

सीटी स्कैन एक टेस्ट है, जो दिमाग, दिल, फेफड़ों समेत कई बीमारियों का पता लगाने के लिए करवाया जाता है। इस टेस्ट को सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करवाना जाना चाहिए।

CT scan

CT Scan in Hindi: क्या आपने कभी सीटी स्कैन करवाया है? या आपके घर में किसी का सीटी स्कैन हुआ है? अगर हां, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। सीटी स्कैन एक तरह का टेस्ट है, जिसकी मदद से कई बीमारियों का निदान करने में मदद मिलती है। यह एक ऐसी इमेजिंग तकनीक है, जो शरीर के अंदरूनी अंगों की बेहद साफ और सही तस्वीरें देती करती है। डॉक्टर इस जांच की मदद से निकलने वाली तस्वीरों से गंभीर बीमारी का पता लगा सकते हैं। कई लोग डॉक्टर लोगों को सीटी स्कैन करवाने की सलाह देते हैं और वे डर जाते हैं, ऐसे में उनके मन में कई सवाल आते हैं। जैसे सीटी स्कैन क्या होता है? यह कैसे काम करता है या यह कब कराया जाता है? तो आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एंड एचओडी-न्यूरोलॉजी के डॉ. मधुकर भारद्वाज से विस्तार से जानते हैं सीटी स्कैन कैसे काम करता है और कब इसकी जरूरत पड़ती है?

CT Scan क्या होता है?

सीटी स्कैन का पूरा नाम Computed Tomography Scan होता है। यह एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है, जिसमें एक्स-रे तकनीक और कंप्यूटर की मदद से शरीर के अंदर की परत-दर-परत तस्वीरें ली जाती हैं। आपको बता दें कि साधारण एक्स-रे की तुलना में सीटी स्कैन ज्यादा स्पष्ट और जानकारी देता है। इससे डॉक्टर शरीर के अंगों, हड्डियों, ब्लड वेसल्स और टिश्यू की संरचना को बेहतर तरीके से देख पाते हैं। सीटी स्कैन की मदद से ब्रेन, फेफड़े, पेट, रीढ़ की हड्डी और शरीर के कई अन्य अंगों की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है।

CT Scan कैसे काम करता है?

सीटी स्कैन एक बड़ी गोलाकार मशीन होती है। इसके अंदर एक टेबल लगी होती है, जिस पर मरीज को लेटाया जाता है। फिर मशीन शुरू करने पर यह टेबल धीरे-धीरे मशीन के अंदर जाती है। मशीन के अंदर मौजूद एक्स-रे ट्यूब शरीर के चारों तरफ घूमती है। यह अलग-अलग हिस्सों से कई एक्स-रे इमेज लेती है। इसके बाद कंप्यूटर इन सभी तस्वीरों को जोड़कर शरीर के अंदर के अंगों की 3D या क्रॉस-सेक्शनल तस्वीर बनाता है। कुछ मामलों में डॉक्टर सीटी स्कैन करते हुए contrast dye का इस्तेमाल करते हैं। इससे शरीर के अंग और ब्लड वेसल्स काफी साफ दिखाई देते हैं।

CT Scan कब कराई जाती है?

डॉक्टर कई स्थितियों में सीटी स्कैन करवाने की सलाह दे सकते हैं। इस जांच की मदद से कई बीमारियों का पता लगाने में मदद मिलती है।

1. सिर में चोट लगने पर

जब किसी व्यक्ति को सिर में चोट लगती है, तो इस स्थिति में डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे चोट कितनी गहरी है और उससे दिमाग को नुकसान पहुंचा है या नहीं, इसका पता लग सकता है।

2. ब्रेन से जुड़ी समस्या का पता लगाने के लिए

जब किसी व्यक्ति में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, जो मस्तिष्क के रोगों से जुड़े होते हैं। या जब डॉक्टर को ब्रेन से जुड़ी समस्या का संदेह होता है, तब इन लक्षणों की असल वजह जानने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे पता चल पाता है कि व्यक्ति को दिमाग से जुड़ी कौन-सी बीमारी है।

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3. कैंसर का पता लगाने के लिए

कैंसर के लक्षण दिखने पर डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन की मदद से शरीर में ट्यूमर या कैंसर शरीर में कितना फैला है, इसका पता लगाया जा सकता है।

4. फेफड़ों की बीमारी का पता लगाने के लिए

जब डॉक्टर को फेफड़ों की बीमारी का संदेह होता है, तो सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। सीटी स्कैन की मदद से फेफड़ों में संक्रमण, टीबी या अन्य बीमारियों का पता लगाया जाता है।

5. हड्डियों में चोट लगने पर

कई बार फ्रैक्चर या अंदरूनी चोट का पता लगाने के लिए भी सीटी स्कैन कराया जाता है।

6. पेट से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए

जब कोई व्यक्ति बार-बार पेट दर्द की शिकायत करता है तो डॉक्टर सीटी स्कैन करवा सकते हैं। इससे किडनी स्टोन, अपेंडिक्स या लिवर जैसी बीमारियों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

7. रक्त वाहिकाओं की जांच करने के लिए

ब्लड क्लॉट, एन्यूरिज्म या ब्लड वेसल्स की समस्या का पता लगाने के लिए CT स्कैन किया जाता है। इस टेस्ट में पता चलता है कि रक्त वाहिकाओं को नुकसान है या नहीं।

CT Scan के प्रकार

सीटी स्कैन कई प्रकार के होते हैं, डॉक्टर मरीज की समस्या के अनुसार जांच करवाने की सलाह देते हैं।

1. हेड सीटी स्कैन

यह जांच मस्तिष्क की समस्याओं जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्लीडिंग या स्ट्रोक का पता लगाने के लिए करवाया जाता है।

2. चेस्ट सीटी स्कैन

इस जांच की मदद से फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियों का पता लगाया जाता है।

3. एब्डोमिनल सीटी स्कैन

इस स्कैन की मदद से पेट के अंदर मौजूद अंगों जैसे लिवर, किडनी, पैनक्रियास और आंतों की जांच की जाती है।

4. सीटी एंजियोग्राफी

इसमें ब्लड वेसल्स को देखने के लिए कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है।

5. फुल बॉडी सीटी स्कैन

इस सीटी स्कैन को पूरे शरीर की जांच के लिए किया जाता है। खासकर, गंभीर चोट या कैंसर की स्थिति में इस सीटी स्कैन को करवाया जाता है।

CT Scan करने में कितना समय लगता है?

सीटी स्कैन एक काफी तेज और आसान प्रक्रिया है। इस टेस्ट को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आमतौर पर यह जांच 5 से 30 मिनट के बीच पूरी हो जाती है। लेकिन, अगर कॉन्ट्रास्ट डाई का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। स्कैन के दौरान मरीज को बिल्कुल स्थिर लेटना होता है, इससे इमेज साफ आती है और स्कैन भी सही समय पर हो जाता है। अगर आपको डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाने की सलाह दी है, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यह टेस्ट काफी आसान और दर्द रहित है।

क्या CT Scan सुरक्षित होता है?

डॉ. मधुकर भारद्वाज बताते हैं, "सीटी स्कैन को सामान्य रूप से सुरक्षित माना जाता है। हालांकि, इसमें एक्स-रे का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें थोड़ी मात्रा में रेडिएशन एक्सपोजर होता है। इसलिए डॉक्टर सीटी स्कैन की सलाह सिर्फ तभी देते हैं, जब बहुत जरूरी होता है।"

कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर सीटी स्कैन से सावधानी बरतने की सलाह देते हैं जैसे-

गर्भवती महिलाओं में: अगर आप गर्भवती है, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। क्योंकि प्रेग्नेंसी की कई स्थितियों में सीटी स्कैन करवाने की सलाह नहीं दी जाती है।

बच्चों में: बच्चों में भी सीटी स्कैन करवाने में सावधानी बरतनी चाहिए। इससे निकलने वाला रेडिएशन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर की सलाह पर ही बच्चों का सीटी स्कैन करवाएं।

बार-बार CT स्कैन कराने की स्थिति में: सीटी स्कैन को बार-बार करवाने से बचना चाहिए।

CT Scan में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?

सीटी स्कैन कराने से पहले या करवाते समय कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। इससे रिपोर्ट सटीक और साफ आती है और बीमारी की सही पहचान हो पाती है।

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अगर आपको किसी दवा से एलर्जी है या कोई पुरानी बीमारी है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बातचीत करना बहुत जरूरी है।

अगर आप प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती होने की संभावना है, तो डॉक्टर को जरूर बताएं। इस बात को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें।

सीटी स्कैन करने से पहले खाली पेट रहने की जरूरत होती है। कुछ मामलों में सीटी स्कैन से पहले कुछ घंटों तक खाना-पीना न खाने की सलाह दी जाती है।

सीटी स्कैन से पहले मैटल सारी चीजें उतार दें। स्कैन से पहले घड़ी, चेन, चश्मा या अन्य धातु की चीजें उतारना जरूरी है।

स्कैन के दौरान मरीज को बिल्कुल स्थिर रहना होता है। इससे इमेज साफ आती है और बीमारी का सटीक पता चलता है।

Highlights:

सीटी स्कैन अलग-अलग रोगों की जांच के लिए करवाया जाता है।

इस जांच को करने में 5 से 10 मिनट का समय लगता है।

गर्भवती महिलाओं को सीटी स्कैन करवाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।