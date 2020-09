CBD oil & Cannabis Side Effects: अभिनेत्री मीरा चोपड़ा ने सवाल उठाया है कि अगर भारत में कैनबिस ऑयल या सीबीडी ऑयल (CBD oil in hindi) अवैध (Illegal) है, तो ऑनलाइन इसकी बिक्री खुलेआम कैसे हो रही है? बुधवार शाम को मीरा ने ट्वीट करके कहा कि सीबीडी ऑयल (CBD oil benefits in hindi) की खरीददारी इंटरनेट पर की जा सकती है और उन्होंने किसी शॉपिंग वेबसाइट पर इसकी उपलब्धता देखी है। Also Read - Bhang Benefits in Hindi (भांग के फायदे) : कैंसर से बचाए भांग, जानें भांग के सेहत लाभ

मीरा ने अपने सत्यापित अकांउट से ट्वीट करते हुए लिखा, "बस यूं ही पूछ रही हूं अगर सीबीडी ऑयल (CBD oil) अवैध है, तो ऑनलाइन इसकी बिक्री कैसे हो रही है? मैंने एमेजॉन पर भी इसे मौजूद पाया है। अगर यह अवैध या गैरकानूनी है, तो फिर कोई नियम क्यों नहीं है? हैशटैगसीबीडीऑयल।"

मीरा ने यह सवाल उस वक्त उठाया है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल (Drug angle in Sushant singh rajput case) की जांच की जा रही है और जिसके मद्देनजर अब तक बॉलीवुड के कई नामी-गिरामी कलाकारों के नामों का पर्दाफाश हो चुका है। आखिर क्या है यह सीबीडी ऑयल (Cannabidiol in hindi), कैनबिस या भांग (Cannabis in hindi) और मैरिजुआना या गांजा, जो सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले (Sushant singh rajput suicide case) से मोड़ लेता हुआ ड्रग्स मामले पर जा पहुंचा? कितना फर्क है इन तीनों में और इनके फायदे-नुकसान (CBD oil & Cannabis Side Effects in hindi) क्या हैं, आइए जानते हैं….

क्या है मैरीजुआना (What is Marijuana)

दुनिया में कई तरह के ड्रग्स हैं, उन्हीं में से एक ही मैरीजुआना (Marijuana), जिसे पॉट, वीड, (Weed, Pot) डोप, गांजा भी कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कोकीन और हेरोइन ड्रग्स की तरह मैरिजुआना के सेवन से अधिक लत नहीं लगती है। लोग तो यह भी मानते हैं कि मारिजुआना के सेवन से अधिक समस्या नहीं होती। जिन देशों में यह वैध है, वहां इसे दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

मैरीजुआना के नुकसान (Side effects of marijuana in hindi)

मारिजुआना से मूड पर असर पड़ता है। उत्तेजना बढ़ाता है, लेकिन यह मानसिक समस्याओं जैसे एंग्जायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। जो लोग कैनबिस या मैरीजुआना का अधिक सेवन करते हैं, उनके लिए यह काफी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि, कैनबिस के कुछ फायदे (Cannabis benefits in hindi) भी होते हैं। आप भी कैनबिस का सेवन करते हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स को भी जरूर जान लें। मैरीजुआना के अन्य नुकसान इस प्रकार हैं-

मैरीजुआना मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है।

दिमागी क्षमता और आईक्यू लेवल पर डालता है नेगेटिव असर।

मानसिक रोगों को बढ़ाने का कारण बन सकता है।

मैरीजुआना के सेवन करने के बाद ड्राइव करने से दुर्घटना हो सकती है।

मैरीजुआना में मौजूद कुछ तत्व फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकते हैं।

कैनबिस और मैरीजुआना में अंतर (Difference between cannabis and marijuana)

भांग और गांजे का उपयोग भारत में अधिक मात्रा में लोग करते हैं। भांग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। होली के दिन भी लोग भांग का सेवन करते हैं। भांग और गांजा एक ही प्रजाति के पौधे से तैयार किए जाते हैं। भांग के पौधे को कैनबिस (Cannabis) और गांजे को मरिजुआना (marijuana) के नाम से जाना जाता है।

ड्रग्स लेने के नुकसान (Side effects of Drugs in hindi)

ड्रग्स के सेवन से आपके संपूर्ण सेहत को नुकसान पहुंचाता है। जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके दिमाग के साथ ही मर्दानगी पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। शोध के अनुसार, मैरीजुआना (गांजा) ड्रग्स (Drugs) के सेवन से पुरुषों में स्पर्म काउंट (Sperm count) पर भी बुरा असर पड़ता है। कोकीन रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है, जिससे शरीर के साथ ही लिंग में भी ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो जाता है।

सीबीडी ऑयल के फायदे (Benefits of CBD oil in hindi)

1 तनाव, एंग्जायटी दूर करने के लिए सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है।

2 नींद नहीं आती है, तो सीबीडी ऑयल (CBD oil for health) का इस्तेमाल भी किया ज सकता है। इसमें दिमाग को रिलैक्स करने वाले गुण मौजूद होते हैं। हालांकि, इस तरह की चीजों के सेवन से पहले आप एक्सपर्ट से बात जरूर कर लें।

3 जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है और इस कारण घुटनों, जोड़ों में दर्द होता है, तो उन्हें सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए।

4 कैंसर, डिप्रेशन की समस्या नहीं होती है। शरीर में कैंसर सेल्स और ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है सीबीडी तेल।

