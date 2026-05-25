बॉवेल कैंसर क्या होता है और ये शरीर में कैसी बनना शुरू होता है?

Bowel Cancer Kya Hota Hai: बॉवेल कैंसर को हिंदी में आंत का कैंसर कहा जाता है, जिसे लक्षण बहुत आम होते हैं और यह समय रहते ठीक किया जा सकता है। लेकिन यह शरीर में बनना कैसे शुरू होता है, आइए डॉक्टर से जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Updated : May 25, 2026 11:56 AM IST

Medically Verified By: Dr Vivek Sukumar

Image Credit- ChatGPT

Aant Ka Cancer Body Mai Kaise Banta Hai: ज्यादातर लोग कैंसर को एक ऐसी घटना मानते हैं जो अचानक होती है। जैसे अचानक दर्दनाक और साफ-साफ दिखाई देने वाली। लेकिन आंत का कैंसर ऐसे नहीं होता, बल्कि यह कई सालों तक चुपचाप बनता रहता है, शरीर के सबसे ज्यादा बॉयोलॉजिकली एक्टिव कम्पोनेंट में- यानी कि आंतों में। जब हम आंत के कैंसर, जिसे अंग्रेजी में बाउल कैंसर भी कहा जाता है, की बात करते हैं, तो हमारा मतलब आमतौर पर कोलोरेक्टल कैंसर से होता है।

कोलन और मलाशय का कैंसर, जो पाचन तंत्र का आखिरी हिस्सा बनाते हैं। आंतें सिर्फ पचे हुए भोजन को आगे नहीं बढ़ातीं। वे एक जीवित अंग हैं जो हर कुछ दिनों में खुद को फिर से बनाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंतों की परत बनाने वाली लाखों कोशिकाएं मर जाती हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती हैं। आइए अब हम एसएसओ कैंसर हॉस्पिटल के SSO कैंसर हॉस्पिटल में GI और हेपेटोबिलियरी पैंक्रियाटिक सर्जन डॉक्टर विवेक सुकुमार से विस्तार से इस विषय पर विस्तार से जानते हैं।

बॉवेल कैंसर क्या होता है?

डॉक्टर बताते हैं कि कई मरीजों में आंत का कैंसर शुरू में बिल्कुल कैंसर जैसा नहीं लगता है। यह बड़ी आंत की इंटरनल लेयर पर उगने वाली एक छोटी सी गांठ के रूप में शुरू होता है। ये पॉलीप्स (गांठें) शुरू में आमतौर पर हानिरहित होती हैं और कई सालों तक किसी का ध्यान इन पर नहीं जाता। लेकिन समय के साथ, उनमें से कुछ में जेनेटिक बदलाव आ जाते हैं। कोशिकाएं सामान्य जैविक निर्देशों का पालन करना बंद कर देती हैं। खुद को ठीक करने या स्वाभाविक रूप से मरने के बजाय, वे बेकाबू होकर तेजी से बढ़ने लगती हैं।

बॉवेल कैंसर के लक्षण क्या हैं?

डॉक्टर विवेक के अनुसार आंत के कैंसर में असली खतरा सिर्फ बीमारी में ही नहीं, बल्कि उसके चुपचाप विकसित होने के तरीके में छिपा है। आंत में काफी जगह होने के कारण, ट्यूमर को दिखाई देने लायक बनने से पहले ही बढ़ने के लिए बहुत जगह मिल जाती है। इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें मरीज अक्सर पाचन तंत्र से जुड़ी सामान्य समस्याएं समझ लेते हैं। जैसे-

लगातार कब्ज रहना मल त्याग की आदतों में बदलाव आना पेट फूलना एसिडिटी थकान महसूस होना बवासीर (पाइल्स) के कारण मल में खून आना

कई लोग पेट की समस्याओं का इलाज खुद ही करते रहते हैं, जबकि ट्यूमर अंदर ही अंदर चुपचाप बढ़ता रहता है।

आंत के कैंसर के बारे में फैले मिथक

सर्जिकल ऑन्कोलॉजी (कैंसर सर्जरी) के नजरिए से, आंत के कैंसर के बारे में सबसे ज्यादा फैले मिसकंसेप्शन में से एक यह है कि यह सिर्फ बुज़ुर्गों को ही होता है। उम्र भले ही एक अहम जोखिम कारक है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर से पीड़ित युवा मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका खास तौर पर संबंध सुस्त लाइफस्टाइल, मोटापा, प्रोसेस्ड फूड का सेवन, धूम्रपान, शराब का सेवन, लंबे समय से चली आ रही सूजन और परिवार में कैंसर के इतिहास से है।

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लोग कर रहे ये बड़ी गलती

पाचन तंत्र में होने वाली तकलीफें अब हमारी जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गई हैं। आज का इंसान तनाव, नींद की कमी, खाने-पीने की अनियमित आदतों और कसरत की कमी से जूझ रहा है। वह काम और दूसरी गतिविधियों में इतना व्यस्त रहता है कि किसी भी समस्या को तब तक नजरअंदाज करता रहता है, जब तक कि वह उसकी सामान्य जिंदगी पर असर न डालने लगे।

डॉक्टर कहते हैं कि यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि यह स्थिति आंत के कैंसर को बढ़ने में मदद करती है और लोग इसे ही अनदेखा कर देते हैं।

बॉवेल कैंसर को बढ़ने से कब रोका जा सकता है?

डॉक्टर जानकारी देते हैं कि आज की सबसे जरूरी मेडिकल सच्चाइयों में से एक यह है, कि अगर आंत के कैंसर का पता शुरुआती दौर में ही चल जाए, तो यह उन कैंसरों में से एक है जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है। कोलोनोस्कोपी जैसी स्क्रीनिंग के दौरान पाए जाने वाले पॉलीप्स को कैंसर बनने से पहले ही हटाया जा सकता है। और आंत के कैंसर के शुरुआती दौर में, सर्जरी और दूसरी मेडिकल प्रक्रियाओं से इलाज करने पर बहुत अच्छे नतीजे मिलते हैं।

यही वजह है कि आंत की सेहत के बारे में जागरूकता को शर्म और टालमटोल से आगे बढ़ाने की जरूरत है। मल, शौच की आदतों, रेक्टल ब्लीडिंग या पाचन से जुड़े लक्षणों के बारे में बात करना आज भी कई लोगों के लिए असहज होता है, लेकिन अक्सर इसी चुप्पी की वजह से बीमारी बढ़ती रहती है।

डिस्क्लेमर: ज्यादातर कैंसर का पता देर से चलता है, लेकिन आंत के कैंसर के मामले में ऐसा नहीं है। आंत का कैंसर उन कुछ खास तरह के कैंसरों में से एक है, जो कुछ हल्के-फुल्के संकेत देते हैं। बदकिस्मती से, ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती न करें और शरीर में संकेत दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।