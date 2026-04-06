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बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है और किन बीमारियों के इलाज में किया जाता है?

Bone marrow transplant in Hindi: आपने भी बोन मेरो ट्रांसप्लांट का नाम तो जरूर सुना होगा लेकिन लेकिन ये प्रोसीजर क्या है और किस बीमारी के इलाज के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है आदि के बारे में आप पूरी जानकारी यहां ले सकते हैं।

बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है और किन बीमारियों के इलाज में किया जाता है?

Written by Mukesh Sharma |Published : April 6, 2026 4:16 PM IST

What is Bone marrow transplant in hindi: मेडिकल साइंस तेजी से एडवांस होता जा रहा है, जिससे दुनियाभर में लोगों काफी फायदा मिल रहा है। लेकिन इसका फायदा भी पूरी तरह से तब मिल पाता है, जब हमें उस समस्याके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी ऐसी ही एक खास और जीवनरक्षक तकनीक है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। आपने भी बोन मेरो ट्रांसप्लांट या बीएमटी के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन ये क्या होती है इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। डॉ. सुपर्णो चक्रवर्ती इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, जिन्होंने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक एडवांस मेडिकल प्रोसीजर है, जिसे अब कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज में प्रभावी माना जा रहा है। इसे स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वस्थ स्टेम सेल्स को मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है, ताकि शरीर में नया और हेल्दी ब्लड बनना शुरु हो सके। लेकिन बोन मेरो ट्रांसप्लांट प्रोसीजर क्या है और इसे किन समस्याओं के इलाज में काम में लाया जाता है आदि के बारे में आप तब जान पाएंगे, जब आप बोन मेरो के बारे में जानेंगे।

क्या होता है बोन मैरो?

डॉ. सुपर्णो चक्रवर्ती के अनुसार बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला स्पंजी (नरम) ऊतक होता है। यही शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं (RBC), सफेद रक्त कोशिकाएं (WBC) और प्लेटलेट्स बनाने का काम करता है। यह शरीर का एक बेहद जरूरी हिस्सा है और जब किसी कारण से बोन मैरो सही तरीके से काम करना बंद कर देता है, तब ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है।

(और पढ़ें - स्टेम सेल बैंकिंग क्या है)

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बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे होता है?

बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक हाइली एडवांस्ड प्रोसीजर है, जो कई चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले मरीज की विस्तृत मेडिकल जांच कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसके बाद कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के माध्यम से खराब बोन मैरो को नष्ट किया जाता है। फिर उपयुक्त डोनर का चयन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर परिवार के सदस्यों का HLA मैच देखा जाता है, और यदि परिवार में मैच न मिले तो रजिस्ट्री के जरिए अन्य डोनर खोजे जाते हैं।

इसके बाद डोनर से स्टेम सेल्स को या तो बोन मैरो से या फिर खून (पेरिफेरल ब्लड) से विशेष प्रक्रिया द्वारा एकत्र किया जाता है। ट्रांसप्लांट के दौरान इन स्टेम सेल्स को मरीज के शरीर में IV ड्रिप के माध्यम से चढ़ाया जाता है, जो सामान्य ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह होता है और इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद रिकवरी और मॉनिटरिंग का चरण आता है, जिसमें मरीज को कुछ हफ्तों तक अस्पताल में निगरानी में रखा जाता है, ताकि नए स्टेम सेल्स शरीर में जाकर स्वस्थ रक्त कोशिकाएं बनाना शुरू करें, जिसे एंग्राफ्टमेंट कहा जाता है।

किन बीमारियों में किया जाता है और इसके प्रकार

बोन मैरो ट्रांसप्लांट कई गंभीर और जानलेवा बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया, लिंफोमा और मल्टीपल मायलोमा में किया जाता है, जहां अस्थि मज्जा सही तरीके से रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता। इसके अलावा अप्लास्टिक एनीमिया जैसी स्थिति, जिसमें बोन मैरो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, में भी यह उपचार बेहद महत्वपूर्ण होता है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी आनुवंशिक बीमारियों में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्थायी इलाज का विकल्प बन सकता है।

साथ ही, इम्यून सिस्टम से जुड़ी कुछ गंभीर बीमारियों और दुर्लभ जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्रांसप्लांट के प्रकारों की बात करें तो इसमें ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट शामिल है, जिसमें मरीज के अपने ही स्टेम सेल्स का उपयोग होता है; एलोजेनिक ट्रांसप्लांट, जिसमें किसी दूसरे डोनर के स्टेम सेल्स लिए जाते हैं; और हैप्लो-आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट, जिसमें आंशिक रूप से मैच करने वाले डोनर, जैसे माता-पिता, से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं।

(और पढ़ें - ब्लड कैंसर की पहचान कैसे करें)

जोखिम और सावधानियां

हालांकि, यह इलाज प्रभावी है, लेकिन इसमें कुछ जोखिम भी होते हैं, जैसे- इन्फेक्शन, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज (GVHD), ब्लीडिंग और अंगों पर असर। इसलिए ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को साफ-सफाई, संतुलित आहार और नियमित फॉलो-अप पर विशेष ध्यान देना होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आज के समय में कई गंभीर बीमारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा है। सही समय पर पहचान, उचित डोनर और विशेषज्ञ चिकित्सा देखरेख से यह प्रक्रिया मरीज को नया जीवन दे सकती है। हालांकि, यह एक जटिल और महंगा इलाज है, इसलिए इसके बारे में सही जानकारी और जागरूकता बेहद जरूरी है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More