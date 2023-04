पुरुषों में इस बीमारी की वजह से होता है प्राइवेट पार्ट में दर्द! जानें बीमारी और शरीर में दिखने वाले अजीब लक्षण

Blue balls : ब्लू बॉल पुरुषों में होने वाली एक समस्या है। इसकी वजह से पुरुषों के प्राइवेट पार्ट में दर्द और हैवीनेस का अनुभव हो सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस समस्या के बारे में-

Blue balls : ब्लू बॉल पुरुषों में होने वाली समस्या है। यह टर्म एपिडीडिमल हाइपरटेंशन (epididymal hypertension) के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरुषों को यह परेशानी तब होती है, जब वह लंबे समय तक यौन उत्तेजना महसूस करते हैं लेकिन ऑर्गज्म का अनुभव नहीं होता। खासतौर पर पुरुषों में ब्लू बॉल के लक्षण तब नजर आते हैं, जब यौग उत्तेजना की वजह से उनके टेस्टिकल्स में ब्लड जमा हो (What is Blue balls) जाता है। काफी देर तक उत्तेजित होने की वजह से टेस्टिकल्स में काफी तेज दर्द होता है। इसकी वजह से पुरुष अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। लेकिन यह परेशानी लंबे समय तक नहीं रहती है। ब्लू बॉल एक विवादास्पद टर्म (Blue ball Causes) है। क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मेडिकल कंसेंसस नहीं होता है। फिलहाल इस टर्म पर काफी कम रिसर्च हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या हैं ब्लू बॉल के लक्षण - Blue balls Symptoms

कुछ अध्ययनों और रिसर्च के मुताबिक, ब्लू वॉल कोई गंभीर समस्या नहीं है। पुरुषों में जब यौन उत्तेजना होती है, तो इरेक्शन के बाद यह परेशानी कम हो जाती है। लेकिन अगर ऑर्गज्म और इरेक्शन न हो, तो परेशानी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन थोड़े समय पर यह परेशानी खुद ब खुद कम हो (Blue ball Treatment) जाती है। क्योंकि कुछ समय बाद टेस्टिकल्स में ब्लड फ्लो बेहतर तरीके से हो जाता है। आइए जानते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षण -

टेस्टिकल्स में काफी तेज दर्द होना

पुरुषों को डिस्कम्फर्ट महसूस होना

टेस्टिकल्स में हैवीनेस महसूस होना

ब्लू बॉल्स की स्थिति में कुछ लोगों के टेस्टिकल्स नीले या पर्पल रंग के नजर आते हैं। अगर इस तरह के निशान देखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह गंभीर परेशानी की ओर इशारा कर सकता है।

क्या हैं ब्लू बॉल के कारण - Causes of Blue ball disease

पुरुषों में जब सेक्सुअल ऑर्गन्स उत्तेजित होता है, तो उनके पेनिस और टेस्टिकल्स की ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो का वॉल्यूम अधिक बढ़ जाता है। लंबे समय तक सेक्सुअल ऑर्गन्स उत्तेजित होने की वजह से ब्लड

ब्लड पेनिस और टेस्टिकल्स में जमा होने लगते हैं। ऐसे में पेनिस और टेस्टिकल्स में दर्द होने लगता है। आमतौर पर यह परेशानी उन लोगों को होती है, जिनमें ऑर्गज्म के बाद या शारीरिक उत्तेजना की कमी हो। वहीं, कुछ पुरुषों के जेनिटल एरिया में ब्लड लंबे समय तक स्टे कर सकता है, ऐसे में यह परेशानी बढ़ सकती है।

इसके अलावा टेस्टिकल्स में दर्द के कई अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे- एपिडिडीमाइटिस, इन्फेक्शन, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इंफेक्शन, किडनी स्टोन्स, मम्प्स, टाइट पैन्ट्स पहनना, टेस्टिकुलर कैंसर, प्रोस्टेटाइटिस इत्यादि।

बॉल एक पुरुषों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है। ऑर्गज्म या फिर इरेक्शन के बाद यह समस्या दूर हो जाती है। लेकिन अगर आपको बिना वजह टेस्टिकल्स में दर्द या फिर सूजन महसूस हो तो इस स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ताकि समस्या को गंभीर होने से रोका जा सके।