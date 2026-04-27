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ब्लड प्रेशर क्या है? उम्र के हिसाब से सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए?

ब्लड प्रेशर के बारे में अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं। लेकिन आखिरकार ब्लड प्रेशर क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में डॉक्टर से-

ब्लड प्रेशर क्या है? उम्र के हिसाब से सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए?
ब्लड प्रेशर हमारे शरीर की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Ila Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 27, 2026 8:48 AM IST

मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम होने के बाद मुझको बेहोशी और सिरदर्द होने लगता है। अपनी रोजमर्रा के जीवन में हम लोगों ने काफी बार अपने आसपास के लोगों से इस तरह की बात सुनी होगी। खासकर गर्मियों में ब्लड प्रेशर कम होने की समस्या अक्सर ही लोगों को परेशानी कर देती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिरकार ये ब्लड प्रेशर है क्या? उम्र के हिसाब से हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी दे रही हैं डॉ. ईला गुप्ता।

क्या होता है ब्लड प्रेशर?

ब्लड प्रेशर को आसान भाषा में कहे तो यह हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ब्लड प्रेशर बताता है कि हमारे हार्ट द्वारा पंप किया गया खून धमनियों की दीवारों पर कितना दबाव डाल रहा है। अगर यह दबाव संतुलित रहता है, तो शरीर के सभी अंग सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब खून का यह बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर कम और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की बात सामने आती है। डॉ. ईला गुप्ता का कहना है कि ब्लड प्रेशर कम और ब्लड प्रेशर ज्यादा होना दोनों ही गंभीर बीमारियों का कारण माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) एक साइलेंट किलर है, क्योंकि इसके लक्षण अक्सर देर से दिखाई देते हैं और यह धीरे-धीरे शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं।

ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी है।

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ब्लड प्रेशर कितने प्रकार का होता है?

डॉ. ईला बताती हैं कि ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है।

  1. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (Systolic BP)- जब दिल धड़कता है और खून को पंप करता है, तब धमनियों पर पड़ने वाला दबाव सिस्टोलिक कहलाता है।
  2. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर (Diastolic BP)- जब दिल आराम की स्थिति में होता है, तब धमनियों पर पड़ने वाला दबाव डायस्टोलिक कहलाता है।

इस बात को आप आसान भाषा में समझ सकते है अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है, तो

120 = सिस्टोलिक

80 = डायस्टोलिक

ब्लड प्रेशर का संतुलित रहना जरूरी है। ब्लड प्रेशर का संतुलित रहना जरूरी है।

सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की बेवसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लगभग 120/80 mmHg होता है। लेकिन व्यक्ति की, जीवनशैली और स्वास्थ्य के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। आइए आगे जानते हैं उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और क्यों?

1. बच्चों का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए

  1. 0 से 6 महीने तक शिशु का ब्लड प्रेशर सामान्य रूप से 60- 90 या 20-60 mmHg के बीच होना चाहिए।
  2. 1-5 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर- 80-110 / 50-80 mmHg
  3. 6-12 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर: 90-120 / 60-80 mmHg

डॉ. ईला गुप्ता का कहना है कि 12 साल तक बच्चों का ब्लड प्रेशर सामान्य ही रहता है, लेकिन यह ज्यादा हो जाता है तो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

2. किशोर और युवा (13-25 वर्ष)

13 से 25 साल तक की उम्र में सामान्य ब्लड प्रेशर की रेंज 110-120 / 70-80 mmHg होती है। इस उम्र में सही खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, ताकि आगे चलकर हाई BP का खतरा कम रहे।

3. वयस्क (26-40 वर्ष)

26-40 साल की उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर 10-130 / 70-85 mmHg होना चाहिए। पर इस उम्र में तनाव (Stress), अनियमित दिनचर्या और जंक फूड के कारण BP बढ़ने का खतरा रहता है। आज के समय में ज्यादातर युवा ही हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी का सामना कर रहे हैं।

4. बुजुर्ग (40 से 60 वर्ष)

इस उम्र में ब्लड प्रेशर 130-150 / 80-90 mmHg के बीच होना चाहिए। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ- साथ शरीर की धमनियां कठोर हो जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है।

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आज के समय गलत खानपान, मानसिक तनाव, लंबे समय तक स्क्रीन पर बैठने के कारण लोगों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सही खान-पान और तनाव से दूरी बनाकर ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जा सकता है। ध्यान रहे उम्र के साथ ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। पर ब्लड प्रेशर की समस्या को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए और इसे मैनेज करने पर फोकस करना चाहिए।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More