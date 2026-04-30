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नैचुरल ग्लो के लिए युवा ले रहे हैं Baby Botox, AIIMs के डॉक्टर से जानें इस स्किन ट्रीटमेंट के फायदे- नुकसान

युवाओं के बीच इन दिनों बेबी बॉटोक्स काफी पॉपुलर है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिरकार बेबी बॉटोक्स क्या है, इसे करवाने से क्या- क्या फायदे मिलते हैं।

नैचुरल ग्लो के लिए युवा ले रहे हैं Baby Botox, AIIMs के डॉक्टर से जानें इस स्किन ट्रीटमेंट के फायदे- नुकसान
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VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Shivangi Saha

Written by Ashu Kumar Das |Updated : April 30, 2026 8:05 AM IST

आजकल स्किन केयर और एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट्स में बेबी बोटॉक्स का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। खासकर युवा वर्ग के लोग जो बढ़ती उम्र में भी चेहरे को जवान और नेचुरल लुक बनाए रखना चाहते हैं, उनके बीच बेबी बोटॉक्स लोकप्रिय हो चुका है। बेबी बोटॉक्स के बढ़ते चलन के बीच यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार बेबी बॉटोक्स होता है, बेबी बोटॉक्स करवाने से चेहरे को क्या- क्या फायदे मिलते हैं और बेबी बॉटोक्स को करवाते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज इस बारे में जानते हैं दिल्ली स्थित AIIMS की असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लास्टिक सर्जन डॉ. शिवांगी साहा से इन सभी सवालों के जवाब।

बेबी बोटॉक्स क्या होता है?

डॉ. शिवांगी साहा बताती हैं कि बेबी बोटॉक्स, पारंपरिक Botox का ही एक हल्का और माइक्रो डोज वर्जन होता है। इसमें चेहरे की मांसपेशियों में बहुत कम मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे झुर्रियां (wrinkles) और फाइन लाइन्स हल्की हो जाती हैं, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल नेचुरल रहते हैं। जहां नॉर्मल बॉटोक्स के दौरान दवा की मात्रा ज्यादा दी जाती है। वहीं, जब बात बेबी बोटॉक्स की आती है, तो उसमें दवा की कम डोज का इस्तेमाल किया जाता है। बेबी बोटॉक्स में कम दवा की डोज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में त्वचा ज्यादा फ्रोजन न लगे। बेबी बॉटोक्स का मुख्य काम त्वचा को सॉफ्ट और नेचुरल लुक देना है।

baby botox बेबी बॉटोक्स युवाओं के लिए फायदेमंद माना जाता है।

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बेबी बोटॉक्स कैसे काम करता है?

बेबी बोटॉक्स में इस्तेमाल होने वाला बोटुलिनम टॉक्सिन चेहरे की उन मांसपेशियों को अस्थायी रूप से रिलैक्स करता है, जो बार-बार हिलने से झुर्रियां बनाती हैं। जैसे जब हम बात करते हैं तो चेहरे पर एक्सप्रेशन देने के लिए माथे की लाइनें, आंखों के आसपास की झुर्रियां और आईब्रो के बीच लाइनें बनाते हैं। इससे मांसपेशियों में खिंचावत आती है, जो आगे चलकर झुर्रियों का कारण बनते हैं। ऐसे में बेबी बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। यह मांसपेशियों को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करता, बल्कि हल्का-सा रिलैक्स करता है, जिससे चेहरे की मूवमेंट बनी रहती है और लुक नैचुरल दिखता है। बेबी बॉटोक्स का इस्तेमाल करने से भविष्य में चेहरे की झाइयों और झुर्रियों को कम करने में मदद मिलती है। बेबी बोटॉक्स स्किन को ज्यादा टाइट नहीं करता है। इसलिए यह युवाओं के बीच ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।

कौन लोग बेबी बोटॉक्स करवा सकते हैं?

डॉ. शिवांगी साहा बताती हैं कि बेबी बोटॉक्स हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए यह ज्यादा फायदेमंद माना जाता है:

  1. 25- 35 उम्र के लोग- इस उम्र में हल्की फाइन लाइन्स दिखने लगती हैं। बेबी बोटॉक्स इन्हें बढ़ने से रोकने में मदद करता है।
  2. नेचुरल लुक चाहने वाले- जो लोग ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं जिससे चेहरे पर ज्यादा बदलाव न दिखे, उनके लिए बेबी बॉटोक्स एक अच्छा ऑप्शन है।
  3. हल्की झुर्रियां वाले- जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां नहीं हैं, उनके लिए यह ज्यादा असरदार होता है।

बेबी बोटॉक्स से चेहरे को मिलने वाले फायदे

  1. बेबी बोटॉक्स चेहरे को फ्रोजन नहीं करता, बल्कि एक्सप्रेशन को बनाए रखता है। इसलिए यह नैचुरल दिखता है।
  2. बेबी बोटॉक्स में कम डोज होने के कारण इसके साइड इफेक्ट भी कम होते हैं।
  3. इसमें डाउनटाइम बहुत कम होता है। आप उसी दिन अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकते हैं। इसे लंच टाइम थेरेपी भी कहते हैं।
  4. यह स्किन केयर ट्रीटमेंट भविष्य में आने वाली गहरी लाइन्स को रोकने में मदद करता है। जिससे चेहरा बढ़ती उम्र में भी जवान नजर आता है।

क्या बेबी बॉटोक्स के कुछ नुकसान भी हैं?

हां, डॉ. शिवांगी साहा का कहना है कि हर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह बेबी बॉटोक्स भी कुछ नुकसान हो सकते हैं:

  1. बेबी बोटॉक्स का असर सामान्य बोटॉक्स से कम समय (2 से 4 महीने) तक रहता है
  2. बेबी बॉटोक्स में कम डोज होने के कारण आपको इसे बार-बार करवाना पड़ सकता है।
  3. कुछ मामलों में इस ट्रीटमेंट के बाद आपको चेहरे पर सूजन, हल्का दर्द और इंजेक्शन वाली जगह पर लालपन नजर आता है।
  4. अगर यह किसी अनट्रेंड व्यक्ति से करवाया जाए तो चेहरे की असमानता, आइब्रो या पलक का झुकना जैसी समस्या हो सकती है।

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क्या बेबी बोटॉक्स सुरक्षित है?

अगर सही डॉक्टर द्वारा सही तरीके से किया जाए, तो बेबी बोटॉक्स आमतौर पर सुरक्षित प्रकिया है। लेकिन यह पूरी तरह रिस्क-फ्री नहीं है, इसलिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है।

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चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए अगर आप भी बेबी बॉटोक्स करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात जरूर करें। डॉक्टर के साथ बातचीत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बेबी बोटॉक्स एक मॉडर्न और स्मार्ट एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट है, जो खासकर उन लोगों के लिए बेहतर है जो नेचुरल और फ्रेश लुक चाहते हैं। यह झुर्रियों को हल्का करता है और उन्हें बढ़ने से रोकने में मदद करता है। हालांकि, इसका असर कम समय तक रहता है और बार-बार ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है।

FAQs

बेबी बोटोक्स का असर कितने समय तक रहता है?

बेबी बोटोक्स का असर आम तौर पर 3 से 4 महीने तक रहता है, लेकिन यह समय व्यक्ति के मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी और इलाज किए गए खास हिस्से के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।

बेबी बोटोक्स में कितनी यूनिट्स लगती हैं?

बेबी बोटोक्स के लिए आपको बोटोक्स की कितनी यूनिट्स की जरूरत होगी, यह आपकी उम्र, त्वचा की स्थिति और आपके एस्थेटिक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। आमतौर पर, इसमें 10 से 20 बेबी बोटोक्स यूनिट्स लगती हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप शरीर के कितने हिस्सों का इलाज करवाना चाहते हैं।  

क्या बेबी बोटोक्स के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं?

बेबी बोटोक्स के साइड इफेक्ट्स आम तौर पर बहुत कम होते हैं। इनमें इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का-सा नील पड़ना, लालिमा या सूजन आना शामिल हो सकता है। ये असर आम तौर पर कुछ समय के लिए होते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। बेबी बोटोक्स के कोई साइड इफेक्ट्स से बचने के लिए, अपने एस्थेटिक इलाज के लिए हमेशा अनुभवी डॉक्टर को ही चुनें।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More