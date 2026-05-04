ABI टेस्ट क्या है? डॉक्टर बता रहे हैं क्या है हार्ट हेल्थ का यह आसान स्क्रीनिंग तरीका

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 4, 2026 12:03 PM IST
Medically Verified By: Dr Manoj Bansal
गलत खानपान, डेस्क जॉब और एक्सरसाइज की कमी के कारण इन दिनों हार्ट से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पबमेड सेंट्रल की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। 2021 में भारत में लगभग 28.7 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का कारण हुई थी। भारत में जब हार्ट से जुड़ी बीमारियों की बात आती है तो अक्सर लोग हार्ट चेकअप के नाम पर सिर्फ ईसीजी या ब्लड टेस्ट कराते हैं, लेकिन एक ऐसा टेस्ट भी है जो बिना किसी मुश्किल प्रक्रिया के हार्ट और ब्लड सेल्स की सेहत की जानकारी दे सकता है। इस टेस्ट का नाम है ABI टेस्ट। इंदौर स्थित बंसल हार्ट सेंटर के कार्डियोलॉजिस्ट (हृदय रोग विशेषज्ञ) डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि ABI टेस्ट उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिन्हें पहले से डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या धमनियों में ब्लॉकेज की परेशानी है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अनुसार, ABI यानी Ankle-Brachial Index एक सरल और नॉन-इनवेसिव (बिना चीरे या सर्जरी) टेस्ट है। इसमें मरीज के पैर और बांह के ब्लड प्रेशर की तुलना करके हार्ट की बीमारी का पता लगाने की कोशिश की जाती है। ABI टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि आपकी धमनियों में कहीं किसी प्रकार की रुकावट तो नहीं है। खासकर पैरों की धमनियों में। पैरों की धमनियों में होने वाली रुकावट Peripheral Artery Disease (PAD) का संकेत होती है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है।
यह टेस्ट धमनियों में ब्लॉकेज की जानकारी देता है।
डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि ABI टेस्ट बेहद आसानी से 10 से 15 मिनट में ही पूरा कर लिया जाता है। खास बात यह है कि इस टेस्ट को करने में किसी प्रकार का दर्द या असहजता नहीं होती है।
ABI टेस्ट का रिजल्ट एक नंबर में आता है, जिससे धमनियों की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है।
डॉ. मनोज बंसल का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में अगर मरीज का ABI स्कोर कम आता है, तो इसका मतलब है कि पैरों तक पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच रहा है, जो हार्ट से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है।
स्मोकिंग करने वालों के लिए ABI टेस्ट जरूरी है।
Disclaimer: ABI टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट है। यह मुख्य रूप से आपकी धमनियों में ब्लॉकेज कितना है इसकी जानाकरी देता है। इस टेस्ट के जरिए हार्ट हेल्थ की असल स्थिति क्या है, इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या स्मोकिंग करते हैं, तो साल में एक बार डॉक्टर की सलाह पर ABI टेस्ट जरूर करवाएं। ध्यान रहे कि ABI टेस्ट सिर्फ हार्ट हेल्थ और धमनियों में ब्लॉकेज की जानकारी देता है। इस टेस्ट के जरिए हार्ट अटैक को रोकना संभव नहीं है।
संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव नियंत्रण और नियमित जांच सबसे जरूरी होता है।
हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद छाती में चलगे चीरे के कारण दर्द और सूजन की परेशानी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इस प्रकार की समस्या 4 से 6 सप्ताह तक रहती थी। इसके बाद जीवन लगभग सामान्य ही हो जाता है।
जी हां, मोटापा हार्ट डिजिज का एक रिस्क फैक्टर होता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.