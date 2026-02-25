पेशाब करने में दर्द क्यों होता है? डॉक्टर से जानें एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन (AUR) के बारे सब कुछ

Acute Urinary Retention: क्या आपको भी पेशाब करते समय दर्द होता है? अगर हां तो जान लें कि इसे एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन कहा जाता है। यह क्या होता है, आइए डॉक्टर से इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

Urine Pass Karne Mai Pain Kyu Hota Hai: कई लोगों को पेशाब करते समय तेज दर्द, जलन या पेशाब का रुक-रुक कर आने जैसी समस्याएं होती हैं, जिन्हें अक्सर लोग सामान्य संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई मामलों में यह स्थिति गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इन्हीं में से एक है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। वीएनए हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर और चीफ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत मल्होत्रा का कहना है कि

'एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन में व्यक्ति को पेशाब आने का तेज दबाव महसूस होता है, लेकिन पेशाब निकल नहीं पाता। यह एक मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है और समय पर इलाज न मिलने पर किडनी सहित कई अंगों को नुकसान पहुंच सकता है।'

हेल्दी एक्सपर्ट के अनुसार यह समस्या पुरुषों में अधिक देखी जाती है, खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में, लेकिन महिलाओं और युवाओं में भी कुछ कारणों से यह स्थिति विकसित हो सकती है। आइए हम इस विषय पर थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

क्या है एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन (AUR)?

चंडीगढ़ में पीजीआई के यूरोलॉजी विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार बताते हैं 'एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन वह स्थिति है जिसमें मूत्राशय (ब्लैडर) पूरी तरह भर जाता है, लेकिन व्यक्ति पेशाब नहीं कर पाता। इससे पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द और दबाव महसूस होता है। यह अचानक होने वाली समस्या है और इसे मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है।'वे आगे कहते हैं कि कई लोग इसे गैस, सामान्य इंफेक्शन या अस्थायी समस्या समझ लेते हैं, जिससे इलाज में देरी हो जाती है।

किन कारणों से होती है यह समस्या?

डॉक्टरों के अनुसार AUR कई कारणों से हो सकता है। सबसे सामान्य कारणों में शामिल हैं-

डॉक्टर विनीत बताते हैं कि 'कई बार सर्जरी के बाद या एनेस्थीसिया के प्रभाव से भी कुछ समय के लिए पेशाब रुक सकता है। हालांकि अगर यह लंबे समय तक बना रहे तो तुरंत जांच जरूरी है।'

महिलाओं में क्यों होता है AUR?

हालांकि यह समस्या पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन महिलाओं में भी इसके मामले सामने आते हैं। महिलाओं में इसके कारणों में पेल्विक संक्रमण, प्रसव के बाद सूजन, ब्लैडर की कमजोरी या नसों से जुड़ी समस्याएं शामिल हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में पेशाब रुकने की समस्या को अक्सर देर से पहचाना जाता है क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते।

You may like to read

एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन के प्रमुख लक्षण

पेशाब का बिल्कुल न निकलना

पेशाब का तेज दबाव महसूस होना

पेट के निचले हिस्से में दर्द या सूजन

पेशाब करते समय जलन

बार-बार पेशाब की इच्छा लेकिन पेशाब न होना

बेचैनी और पसीना आना

डॉक्टर संतोष कहते हैं कि 'अगर किसी व्यक्ति को 6–8 घंटे से ज्यादा समय तक पेशाब नहीं हो रहा है और पेट में दर्द बढ़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।'

क्यों खतरनाक है यह स्थिति?

अगर समय पर इलाज न मिले तो ब्लैडर पर दबाव बढ़ता जाता है और यह दबाव किडनी तक पहुंच सकता है। इससे किडनी डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लंबे समय तक मूत्र रुकने से शरीर में टॉक्सिन जमा हो सकते हैं, जिससे गंभीर संक्रमण और अंगों को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं कि कई मामलों में संक्रमण खून तक फैल सकता है, जिससे सेप्सिस जैसी स्थिति भी बन सकती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

अब आप जरूर समझ गए होंगे कि अगर आपको पेशाब करने में किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।