UTI क्या होता है? यह इंफेक्शन महिलाओं को क्यों करता है सबसे ज्यादा प्रभावित

UTI in Women: यूटीआई यानी Urinary Tract Infection आज के समय में महिलाओं में होने वाली सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। कई महिलाएं जीवन में कम से कम एक बार इस परेशानी से जरूर गुजरती हैं। लेकिन, जागरूकता की कमी के कारण अक्सर इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको बता देंकि यूटीआई सिर्फ एक मामूली संक्रमण नहीं है। बल्कि समय पर इलाज न हो तो यह किडनी तक को प्रभावित कर सकता है। आइए, नर्चर की स्त्री रोग विशेषज्ञ और आईवीएफ एक्सपर्ट डॉ. अर्चना धवन बजाज (Dr. Archana Dhawan Bajaj, Gynaecologist and IVF Expert at Nurture) से जानते हैं यूटीआई महिलाओं को सबसे ज्यादा क्यों प्रभावित करता है?
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में यूटीआई ज्यादा पाया जाता है। महिलाओं में यूटीआई के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे-
यूटीआई के लक्षण हर महिला में अलग-अलग हो सकते हैं। इसके कुछ सामान्य संकेत इस प्रकार हैं-
जब संक्रमण किडनी तक पहुंच जाता है तो तेज बुखार हो सकता है और पीठ के निचले हिस्से में दर्द का अनुभव हो सकता है। इससे महिला को उल्टी आ सकती है।
कई महिलाएं यूटीआई की वजह से होने वाली पेशाब की जलन को सामान्य समझ लेते हैं। जबकि, यूटीआई का समय पर इलाज बहुत जरूरी होता है। अगर यूटीआई का समय पर इलाज न किया जाए तो किडनी को नुकसान पहुंच सकता है और संक्रमण तेजी से फैल सकता है।
यूटीआई के जोखिम को कम करने के लिए आप कुछ टिप्स आजमा सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
