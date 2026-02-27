Add The Health Site as a
रूट कैनाल क्या होता है और कब पड़ती है इसकी जरूरत? जानें इसके बारे में

रूट कैनाल तेज दर्द, सूजन और पस बनने जैसी समस्याओं में किया जाता है। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान और दर्दरहित होती है। जानें, इसके बारे में-

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Bhumika Madan

Written by Anju Rawat |Published : February 27, 2026 7:52 PM IST

Root Canal: रूट कैनाल एक दंत उपचार प्रक्रिया है, जो तब की जाती है जब दांत के अंदर मौजूद पल्प में संक्रमण या गंभीर सूजन हो जाती है। आपको बता दें कि दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल होती है, उसके नीचे डेंटिन और सबसे भीतर पल्प होता है। जब कैविटी, चोट, दरार या बार-बार किए गए डेंटल उपचार के कारण बैक्टीरिया पल्प तक पहुंच जाते हैं, तो वहां संक्रमण विकसित हो जाता है। इस स्थिति में तेज दर्द, सूजन और कभी-कभी पस बनने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में रूट कैनाल दांत को बचाने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड-डेंटिस्ट्री डॉ. भूमिका मदान (Dr. Bhumika Madan, Senior Consultant & Head- Dentistry, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि रूट कैनाल क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है?

रूट कैनाल की जरूरत कब पड़ती है?

  • रूट कैनाल की जरूरत तब पड़ती है, जब दांत में लगातार धड़कन जैसा दर्द महसूस हो।
  • गर्म या ठंडा खाने-पीने से संवेदनशीलता महसूस होती है।
  • चबाने में दर्द बढ़ जाता है और मसूड़ों में सूजन महसूस होने लगती है।
  • मसूड़ों में फोड़ा दिखाई देता है।
  • दांत का रंग गहरा पड़ने लगता है, यह अंदरूनी क्षति का संकेत होता है।
  • कुछ मामलों में मरीज को दर्द नहीं होता है। लेकिन एक्स-रे जांच में संक्रमण की पुष्टि होती है, तो इस स्थिति में भी रूट कैनाल करवाया जा सकता है।

रूट कैनाल की प्रक्रिया क्या है?

  • रूट कैनाल प्रक्रिया में सबसे पहले संक्रमित पल्प को सावधानीपूर्वक निकाला जाता है।
  • इसके लिए सबसे पहले दांत को सुन्न किया जाता है, ताकि मरीज को दर्द महसूस न हो।
  • इसके बाद दांत में एक छोटा-सा छेद बनाया जाता है और अंदर की संक्रमित नस और टिश्यू को विशेष उपकरणों से साफ किया जाता है।
  • फिर रूट कैनाल को अच्छी तरह से कीटाणुरहित किया जाता है, उसमें एक विशेष भराव सामग्री डाली जाती है ताकि दोबारा संक्रमण न हो।
  • आखिर में दांत की मजबूती और संरचना को बनाए रखने के लिए क्राउन लगाया जाता है, जिससे दांत सामान्य रूप से काम कर सके।
आपको बता दें कि आधुनिक तकनीकों और एनेस्थीसिया के कारण रूट कैनाल अब पहले की तुलना में काफी सुरक्षित हो चुका है। सही समय पर उपचार कराने से दांत को वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और चबाने की क्षमता बनी रहती है। रूट कैनाल के बाद कुछ दिनों तक हल्की संवेदनशीलता या असहजता हो सकती है। इसे सामान्य दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है।

ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें?

  • दांतों का रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। कैविटी की जांच बहुत जरूरी है।
  • दिन में 2 बार ब्रश जरूर करें। फ्लॉस का उपयोग करें।
  • साल में कम से कम 2 बार दांतों का चेकअप कराएं।
  • अगर दांत में कोई दर्द या सूजन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

