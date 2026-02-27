रूट कैनाल क्या होता है और कब पड़ती है इसकी जरूरत? जानें इसके बारे में

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Root Canal: रूट कैनाल एक दंत उपचार प्रक्रिया है, जो तब की जाती है जब दांत के अंदर मौजूद पल्प में संक्रमण या गंभीर सूजन हो जाती है। आपको बता दें कि दांत की सबसे ऊपरी परत इनेमल होती है, उसके नीचे डेंटिन और सबसे भीतर पल्प होता है। जब कैविटी, चोट, दरार या बार-बार किए गए डेंटल उपचार के कारण बैक्टीरिया पल्प तक पहुंच जाते हैं, तो वहां संक्रमण विकसित हो जाता है। इस स्थिति में तेज दर्द, सूजन और कभी-कभी पस बनने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे मामलों में रूट कैनाल दांत को बचाने का एक प्रभावी तरीका माना जाता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड-डेंटिस्ट्री डॉ. भूमिका मदान (Dr. Bhumika Madan, Senior Consultant & Head- Dentistry, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि रूट कैनाल क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है?
आपको बता दें कि आधुनिक तकनीकों और एनेस्थीसिया के कारण रूट कैनाल अब पहले की तुलना में काफी सुरक्षित हो चुका है। सही समय पर उपचार कराने से दांत को वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है और चबाने की क्षमता बनी रहती है। रूट कैनाल के बाद कुछ दिनों तक हल्की संवेदनशीलता या असहजता हो सकती है। इसे सामान्य दवाओं से नियंत्रित किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
