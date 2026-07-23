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Written By: Anju Rawat | Updated : July 23, 2026 3:24 PM IST
Medically Verified By: Dr Nishant Kurian
आजकल हर्निया एक आम समस्या बनती जा रही है, लेकिन यह एक बेहद गंभीर स्थिति है। इसमें पेट की दीवार कमजोर हो जाती है और इसकी वजह से फैट या आंत, बाहर की तरफ उभर सकती है। भले ही शुरुआत में यह समस्या मामूली लग सकती है, लेकिन इसका समय पर इलाज बहुत जरूरी है। वरना बाद में यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है और सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हर्निया का सबसे सामान्य प्रकार इंग्वाइनल हर्निया (Inguinal Hernia) है, जो कमर के आसपास होता है। Columbia Hernia Center के अनुसार, हर्निया तब होता है जब पेट की मांसपेशियों में कमजोरी या छेद बन जाता है। इसकी वजह से पेट के अंदर मौजूद वसा या आंत जैसे ऊतक, कमजोर हिस्से से बाहर निकलकर त्वचा के नीचे उभर जाता है।
PSRI हॉस्पिटल कंसल्टेंट – गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डॉ. निशांत कुरियन बताते हैं कि हर्निया कई प्रकार का होता है, जिनमें सबसे सामान्य हैं-
हर्निया होने पर कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, इनकी अनदेखी बिल्कुल न करें।
अगर आपको ये लक्षण महसूस होते हैं, तो इनकी अनदेखी बिल्कुल न करें। ये हर्निया से जुड़े हो सकते हैं, हालांकि हर व्यक्ति के इसके लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं।
इंग्वाइनल और वेंट्रल हर्निया कई कारणों से हो सकते हैं। जिनमें शामिल हैं-
आपको बता दें कि हर्निया कभी भी तुरंत जानलेवा नहीं होता है। कुछ स्थितियों में मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। अगर बाहर निकली आंत या फैट अंदर नहीं जाती है, तो इस स्थिति में तुरंत इलाज की जरूरत पड़ सकती है। हर्निया का सर्जरी की मदद से इलाज किया जा सकता है।
ज्यादातर मामलों में हर्निया को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन, अगर स्वस्थ आदतें अपनाई जाए तो इसके जोखिम को कम किया जा सकता है।
Disclaimer: हर्निया एक आम समस्या है। लेकिन इस स्थिति को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर पेट में लगातार दर्द, ब्लोटिंग या उभार जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। समय पर इलाज से इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन, कुछ स्थितियों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।