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मसूड़ों की बीमारी से हार्ट को क्या नुकसान होता है? जानिए कैसे बढ़ता है एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा

मसूड़ों की गंभीर बीमारी (पेरियोडोंटाइटिस) सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह दिल की बीमारियों (जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक) का खतरा भी बढ़ा सकती है।

मसूड़ों की बीमारी से हार्ट को क्या नुकसान होता है? जानिए कैसे बढ़ता है एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा
Oral Health and Heart
VerifiedMedically Reviewed By: Dr Abhijit Borse

Written by Rashmi Upadhyay |Published : March 20, 2026 6:58 PM IST

आज भी बहुत लोगों को लगता है कि ओरल हेल्थ और हार्ट हेल्थ का कोई संबंध नहीं है। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मुंह के स्वास्थ्य और दिल की बीमारी के बीच बहुत गहरा लिंक है। आज जब दुनिया 'वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे' (World Oral Health Day 2026) मना रही है, मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के हार्ट स्पेशलिस्ट और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट (Interventional Cardiologist) डॉक्टर अभिजीत बोरसे एक ऐसे संबंध की ओर ध्यान दिला रहे हैं जिसे आधुनिक चिकित्सा में अब बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और वो है कि कैसे मसूड़ों की बीमारी (Periodontal Disease), एथेरोस्क्लेरोसिस (Atherosclerosis) को बढ़ावा देती हैं, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का एक मुख्य कारण है।

मसूड़ों से खून आना हार्ट के लिए खतरा क्यों है?

मसूड़ों की बीमारी यानी पेरियोडोंटाइटिस, एक पुरानी सूजन वाली स्थिति है जो दांतों को सहारा देने वाले ऊतकों को प्रभावित करती है। पहले इसे केवल मुंह का संक्रमणमाना जाता था, लेकिन अब डेंटिस्ट और हृदय रोग विशेषज्ञ दोनों ही मानते हैं कि मुंह की इस बीमारी का असर हार्ट हेल्थ पर भी पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह है कि मुंह के बैक्टीरिया और सूजन पैदा करने वाले तत्व ब्लड फ्लो के बहाव में मिलकर धमनियों (arteries) को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि जब मसूड़ों में सूजन होती है, तो वे छिल जाते हैं। इससे पोरफाइरोमोनस जिंजिवलिस (Porphyromonas gingivalis) जैसे बैक्टीरिया को खून में पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। इस प्रक्रिया को बैक्टेरिमिया कहा जाता है। इसके जवाब में हमारा इम्यून सिस्टम C-रिएक्टिव प्रोटीन (CRP) और इंटरल्यूकिन-6 (IL-6) जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर छोड़ता है, जो रक्त वाहिकाओं की परत (endothelium) को खराब करने लगते हैं।

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प्लाक का बनना और धमनियों में रुकावट

जब धमनियों की परत (Endothelium) सही से काम नहीं करती, तो वहां फैट जमा होने लगता है और सूजन वाली कोशिकाएं धमनियों की दीवारों से चिपक जाती हैं। समय के साथ, यह एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक (धमनियों में जमावट) का रूप ले लेती है। रिसर्च बताती हैं कि स्वस्थ मसूड़ों वाले लोगों की तुलना में मसूड़ों की बीमारी वाले लोगों में शरीर में सूजन का स्तर बहुत अधिक होता है और उनमें दिल की बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को धमनियों में जमे हुए इन प्लाक के अंदर मुंह के बैक्टीरिया का DNA भी मिला है, जो इस बात का सीधा सबूत है कि ये बैक्टीरिया सीधे तौर पर दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं।

प्लाक का फटना और स्ट्रोक का खतरा

मसूड़ों की सूजन न केवल प्लाक बनाती है, बल्कि उसे कमजोर भी कर सकती है। मसूड़ों की बीमारी में MMPs जैसे एंजाइम बढ़ जाते हैं, जो धमनियों में जमे प्लाक की ऊपरी परत को पतला कर देते हैं। अगर यह परत फट जाए, तो खून का थक्का (clot) बन सकता है, जिससे अचानक हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ सकता है।

इसका समाधान क्या है?

आज डॉक्टर्स इंटीग्रेटेड केयर मॉडल की सलाह देते हैं, जहां डेंटिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट मिलकर काम करें। समाधान को नीचे आसान भाषा में समझाया गया है।

  • नियमित डेंटल चेकअप: यह न केवल दांतों के लिए, बल्कि शरीर के अन्य खतरों को पहचानने का एक मौका भी हो सकता है।
  • इलाज के फायदे: रिसर्च बताती है कि मसूड़ों का सही इलाज कराने से शरीर के भीतर की सूजन कम होती है और रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता में सुधार होता है।

मरीज को क्या करना चाहिए?

हेल्दी मसूड़े न केवल अच्छी मुस्कान के लिए जरूर हैं बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अगर मसूड़ों से खून आता है, सूजन है या सांसों में बदबू आती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More