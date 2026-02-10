Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Blood Sugar Badhane se Kya Hota Hai: आजकल की खराब जीवनशैली, खान-पान और तनाव में रहने की वजह से व्यक्ति को कई बीमारियां घेर रही हैं। इसमें डायबिटीज भी एक बीमारी है। यह बीमारी तब होती है, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इस स्थिति में खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इसका सबसे पहला असर शरीर की ऊर्जा पानी के संतुलन पर पड़ता है। इसकी वजह से किडनी अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे बार-बार पेशाब आने लगता है। इसस शरीर में पानी की कमी होती है और मुंह सूखने लगता है, जो बार-बार प्यास की ओर इशारा करता है। यानी डायबिटीज होने या ब्लड शुगर बढ़ने पर कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन, डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant - Internal Medicine, Aakash Healthcare.) से जानते हैं ब्लड शुगर बढ़ने से क्या-क्या होता है?
ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर कुछ शुरुआती संकेत देता है। ज्यादातर लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, डायबिटीज के लक्षणों की अनदेखी सेहत पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि, डायबिटीज शरीर के अहम अंगों जैसे किडनी और हार्ट हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है।
ब्लड शुगर बढ़ने पर किडनी, अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस स्थिति को शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यही वजह है कि डायबिटीज रोगियों को प्यास ज्यादा लगती है।
डायबिटीज रोगियों में किडनी शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। इसकी वजह से बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है। खासकर, रात में ज्यादा बार पेशाब आ सकता है।
डायबिटीज की वजह से शुगर, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, इससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है।
हाई ब्लड शुगर आंखों की नसों को प्रभावित करता है। इसकी वज से आंखों पर जोर पड़ता है और आपको धुंधला दिखाई दे सकता है।
ब्लड शुगर बढ़ने से रक्त संचार प्रभावित हो जाता है। डायबिटीज रोगियों में छोटे घाव या चोट को रिकवर करने में लंबा समय लग सकता है।
हाई शुगर की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इससे बार-बार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।
ब्लड शुगर बढ़ना कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है। यह शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। अगर शुरुआत में ही जीवनशैली और डाइट को सुधार लिया जाए, तो इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information