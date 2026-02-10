ब्लड शुगर बढ़ने पर सबसे पहले क्या होता है? जानें इसके लक्षण और कैसे करें Blood Sugar कम

High Blood Sugar: ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से शरीर में कई तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। यह किडनी और हृदय से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है।

Blood Sugar Badhane se Kya Hota Hai: आजकल की खराब जीवनशैली, खान-पान और तनाव में रहने की वजह से व्यक्ति को कई बीमारियां घेर रही हैं। इसमें डायबिटीज भी एक बीमारी है। यह बीमारी तब होती है, जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। इस स्थिति में खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने लगता है। इसका सबसे पहला असर शरीर की ऊर्जा पानी के संतुलन पर पड़ता है। इसकी वजह से किडनी अतिरिक्त शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे बार-बार पेशाब आने लगता है। इसस शरीर में पानी की कमी होती है और मुंह सूखने लगता है, जो बार-बार प्यास की ओर इशारा करता है। यानी डायबिटीज होने या ब्लड शुगर बढ़ने पर कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन, डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant - Internal Medicine, Aakash Healthcare.) से जानते हैं ब्लड शुगर बढ़ने से क्या-क्या होता है?

ब्लड शुगर बढ़ने पर सबसे पहले क्या होता है?

ब्लड शुगर बढ़ने पर शरीर कुछ शुरुआती संकेत देता है। ज्यादातर लोग इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन, डायबिटीज के लक्षणों की अनदेखी सेहत पर भारी पड़ सकती है। क्योंकि, डायबिटीज शरीर के अहम अंगों जैसे किडनी और हार्ट हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है।

1. बार-बार प्यास लगना

ब्लड शुगर बढ़ने पर किडनी, अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस स्थिति को शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, यही वजह है कि डायबिटीज रोगियों को प्यास ज्यादा लगती है।

2. बार-बार पेशाब आना

डायबिटीज रोगियों में किडनी शुगर को पेशाब के जरिए बाहर निकालता है। इसकी वजह से बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है। खासकर, रात में ज्यादा बार पेशाब आ सकता है।

3. थकान और कमजोरी

डायबिटीज की वजह से शुगर, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, इससे ऊर्जा की कमी हो जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को थकान और कमजोरी का अनुभव हो सकता है।

4. धुंधला दिखना

हाई ब्लड शुगर आंखों की नसों को प्रभावित करता है। इसकी वज से आंखों पर जोर पड़ता है और आपको धुंधला दिखाई दे सकता है।

5. घाव देर से भरना

ब्लड शुगर बढ़ने से रक्त संचार प्रभावित हो जाता है। डायबिटीज रोगियों में छोटे घाव या चोट को रिकवर करने में लंबा समय लग सकता है।

6. बार-बार इंफेक्शन होना

हाई शुगर की वजह से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इससे बार-बार संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।

हाई ब्लड शुगर से होने वाली समस्याएं

ब्लड शुगर कम करने के लिए क्या करें?

ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल करें। ब्राउन राइस, ज्वार और बाजरा का सेवन करें।

डायबिटीज रोगियों के लिए शारीरिक गतिविधि बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट की वॉक जरूर करें। इसके अलावा, आप योग, एक्सरसाइज और प्राणायाम भी कर सकते हैं।

ब्लड शुगर कम करने के लिए एक निश्चित समय पर भोजन करना बहुत जरूरी है। असमय खाना ब्लड शुगर को अनियंत्रित कर सकता है।

शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी जरूरी पिएं। इससे अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

डायबिटीज रोगियों के लिए तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है। तनाव बढ़ने से ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है।

आप मेथी दाना पानी, दालचीनी पानी पी सकते हैं। इसके अलावा, करेले का जूस भी फायदेमंद होता है।

ब्लड शुगर बढ़ना कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है। यह शरीर को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाता है। अगर शुरुआत में ही जीवनशैली और डाइट को सुधार लिया जाए, तो इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।