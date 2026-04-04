गलती से कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से बॉडी में क्या होगा? क्या कोई बड़ी बीमारी हो सकती है?

कई बार गलती से कीड़े वाला फल या सब्जी खा ली जाती है, ऐसे में लोग घबरा जाते हैं। क्या वाकई ऐसे फल या सब्जी खाने से कोई गंभीर बीमारी हो सकती है?

कीड़े वाला फल

हम सभी रोजाना फल या सब्जी का सेवन जरूर करते हैं। फल और सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए इन्हें सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लेकिन, कई बार फल या सब्जी पर कीड़े लगे होते हैं और हम गलती से इनका सेवन कर लेते हैं। कई लोग कीड़े वाले फल या सब्जी खाने के बाद काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब उन्हें गंभीर बीमारी होने वाली है। लेकिन, क्या वाकई कीड़े वाले फल या सब्जी खाना सेहत के लिए खतरनाक होता है? क्या इनका सेवन करने से कोई बड़ी बीमारी हो सकती है? तो आइए, इसके बारे में आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं-

कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से क्या होता है?

ज्यादातर मामलों में कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से घबराने की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर ये कीड़े छोटे लार्वा होते हैं, जो फल या सब्जी के अंदर ही विकसित हो जाते हैं। हमारा पाचन तंत्र काफी मजबूत होता है, जो ऐसे छोटे-छोटे जीवों को पचा सकता है या उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही नष्ट कर देता है। लेकिन, फिर भी आपको फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही खाना चाहिए।

हालांकि, कई बार लार्वा मस्तिष्क में प्रवेश करके गांठ बना लेते हैं। ये सिस्ट यानी गांठ ब्रेन के ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन, सिरदर्द और गंभीर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, ये गांठें मिर्गी के दौरे का कारण भी बनती हैं।

क्या कीड़े वाला फल खाने से कोई बड़ी बीमारी हो सकती है?

ज्यादातर मामलों में कीड़े वाला फल खाने से गंभीर बीमारी नहीं होती है। लेकिन, इसकी वजह से पेट में हल्का दर्द, गैस या उल्टी जैसा महसूस हो सकते हैं। दरअसल, पेट का एसिड बहुत शक्तिशाली होता है, यह अधिकतर कीड़ों को शरीर में ही नष्ट कर देता है। इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं हो पाती है।

कीड़े वाला फल या सब्जी खाना कब खतरनाक होता है?

ज्यादातर मामलों में कीड़े वाला फल या सब्जी खाना खतरनाक नहीं होता है। लेकिन, कुछ स्थितियों में कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से दिक्कत हो सकती है।

अगर आप पूरी तरह से खराब या सड़ा हुआ फल या सब्जी खाते हैं, तो इससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इनमें बैक्टीरिया और फंगल होते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। इसलिए गलती से भी सड़ा हुआ फला न खाएं

कई बर कीड़े बैक्टीरिया संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में शरीर में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।

अगर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग कीड़े वाला फल या सब्जी खाते हैं, तो उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

इन लक्षणों की न करें अनदेखी

आमतौर पर ये लक्षण 1 से 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर संक्रमित या कीड़े वाला फल-सब्जी खाने के बाद गंभीर संकेत महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कीड़े वाला फल या सब्जी खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं।

फूड पॉइजनिंग

बैक्टीरियल इंफेक्शन

परजीवी संक्रमण, हालांकि यह बेहद कम मामलों में होता है।

हालांकि, ये स्थिति बेहद कम मामलों में देखने को मिलती है। ज्यादातर मामलों में मामूली से लक्षण महसूस होते हैं, जो खुद ही ठीक हो जाते हैं।

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गलती से कीड़े वाला फल या सब्जी खाने के बाद क्या करें?

अगर आपने गलती से कीड़े वाला फल या सब्जी खा ली है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें।

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पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, इससे शरीर में मौजूद गंदगी और कीड़े को बाहर निकालने में मदद मिलेगी।

हल्का खाना खाएं, इसे शरीर आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है और बॉडी क्लीन रहती है।

कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।