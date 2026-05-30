तंबाकू छोड़ने के दौरान शरीर और दिमाग में क्या होता है? वीडियो में डिटेल से बता रहे हैं डॉक्टर

तंबाकू छोड़ना स्वास्थ्य के लिए काफी सही माना जाता है। लेकिन तंबाकू छोड़ने के दौरान शरीर में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। वहीं, मानसिक रूप से भी कुछ समस्याएं होने लगती हैं। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं-

Written By: Kishori Mishra | Published : May 30, 2026 10:59 AM IST

Medically Verified By: Dr. Sandeep Nayar

No Tobacoo Day

No Tabacoo Day 2026 : तंबाकू छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका असर न सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है। कई लोग जब सिगरेट, गुटखा या किसी भी तरह का तंबाकू छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें कई तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, सिर दर्द और बार-बार तंबाकू की क्रेविंग्स इत्यादि शामिल है। BLK मैक्स हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी डॉ. संदीप नायर का कहना है कि इस तरह की समस्या शरीर और दिमाग की निकोटीन पर निर्भरता की वजह से होता है।

डॉक्टर का कहना है कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन दिमाग में डोपामाइन नाम के फील गुड केमिकल्स को प्रभावित करता है। यही वजह है कि तंबाकू लेने के बाद कुछ समय के लिए अच्छा या रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन जब व्यक्ति अचानक तंबाकू छोड़ता है, तो दिमाग उसी निकोटीन की मांग करने लगता है। इसी कारण जब कोई तंबाकू का आदि व्यक्ति इसे छोड़ने की कोशिश करता है, तो उसके दिमाग में कई तरह की चीजें चलने लगती हैं। वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए तरह-तरह की प्रतिक्रिया देने लगता है। आइए वीडियो में विस्तार से समझते हैं-

तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर में क्या बदलाव होते हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि तंबाकू छोड़ने के सिर्फ 20 मिनट बाद ही शरीर में सुधार शुरू हो जाता है। धीरे-धीरे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगते हैं। तंबाकू छोड़ने के 24 घंटे के अंदर शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर कम होने लगता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। कुछ दिनों बाद स्वाद और सूंघने की क्षमता बेहतर होने लगती है। सांस लेने में सुधार महसूस हो सकता है। खांसी और गले की जलन कम होने लगती है वहीं, कुछ सप्ताह और महीनों बाद फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा कम होने लगता है।

Tobacoo

तंबाकू छोड़ने के दौरान दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

तंबाकू छोड़ने के दौरान दिमाग को निकोटीन न मिलने की वजह से कई मानसिक और भावनात्मक बदलाव महसूस हो सकते हैं। इनमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी, ध्यान लगाने में दिक्कत, मूड स्विंग्स, तनाव महसूस होना और बार-बार तंबाकू खाने की इच्छा होना, जैसे लक्षण शामिल हैं।

डॉक्टर का कहना है कि यह स्थिति शुरुआती दिनों में ज्यादा होती है, लेकिन धीरे-धीरे दिमाग बिना निकोटीन के काम करना सीखने लगता है।

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तंबाकू छोड़ने के लक्षण कितने दिन तक रहते हैं?

डॉक्टर कहते हैं कि आमतौर पर तंबाकू छोड़ने के बाद पहले 3 से 7 दिन सबसे मुश्किल माने जाते हैं। हालांकि, क्रेविंग्स कुछ सप्ताह तक रह सकती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति लगातार कोशिश करता रहे, तो समय के साथ स्थिति बेहतर होने लगती है।

No Tobacoo Day

एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि अगर आप तंबाकू छोड़ने के दौरान दिखने वाले लक्षणों को कम करना चाहते हैं, तो पानी ज्यादा पिएं, तनाव कम करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज या वॉक करें, ट्रिगर्स से बचें और परिवार और दोस्तों का सपोर्ट लें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी या काउंसलिंग की सलाह भी दे सकते हैं।

Disclaimer : तंबाकू छोड़ते समय शरीर और दिमाग दोनों कई बदलावों से गुजरते हैं। शुरुआती परेशानी सामान्य हो सकती है, लेकिन लंबे समय में तंबाकू छोड़ना शरीर के लिए बेहद फायदेमंद साबित होता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही सपोर्ट और धैर्य के साथ इस आदत को छोड़ा जा सकता है।