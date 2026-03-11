दिल की धड़कन 100 से ज्यादा हो जाए तो क्या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? ऐसे में क्या करना चाहिए

Heartbeat More Than 100: हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन हमारे दिल और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सेहत का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। इस लेख में कार्डियोलॉजिस्ट आपको इसी बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं।

What is Tachycardia in Hindi: अगर दिल के धड़कने की नॉर्मल गति की बात की जाए तो स्वस्थ वयस्कों में आराम की स्थिति में दिल की धड़कन 60 से 100 बीट प्रति मिनट के बीच रहती है। वहीं अगर सामान्य आराम की स्थिति में भी दिल की धड़कन लगातार 100 bpm से अधिक रहती है, तो इस स्थिति को टैकीकार्डिया कहा जाता है। हालांकि, अगर व्यक्ति ने कुछ ही देर पहले व्यायाम या कोई ज्यादा मेहनत वाला काम किया है, उसे इमोशनल स्ट्रेस है या फिर उसने कैफीन आदि का सेवन किया है तो कुछ समय के लिए हार्ट रेट बढ़ा रह सकता है। वहीं अगर ऐसा कोई भी कारण नहीं है और हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो यह किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। दुनियाभर के जाने-माने इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. पुरुषोत्तम लाल ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं जिनके बारे में आप इस लेख में जानेंगे।

हार्ट रेट बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं?

दिल की धड़कन 100 बीट प्रति मिनट से अधिक होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे सामान्य कारणों में स्ट्रेस और एंग्जायटी शामिल हैं। जब व्यक्ति भावनात्मक तनाव में होता है, तो शरीर में फाइट या फ्लाइट रिस्पांस शुरू हो जाती है, जिससे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो दिल की धड़कन को बढ़ा देते हैं। डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी होने पर भी दिल को शरीर में रक्त संचार बनाए रखने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट रेट बढ़ सकता है और यह हार्ट अटैक का कारण नहीं बन सकता है।

इसके अलावा अचानक से हार्टबीट बढ़ने के कारण कई अलग-अलग हो सकते हैं जैसे अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन या कुछ स्टीमुलेंट दवाओं का उपयोग भी कुछ समय के लिए दिल की धड़कन को तेज कर सकता है। कुछ मामलों में एनीमिया, थायराइड से जुड़ी समस्याएं, संक्रमण या दिल की धड़कन के असामान्य रिदम जैसी मेडिकल कंडीशन भी टैकीकार्डिया का कारण बन सकती हैं। वहीं धूम्रपान, नींद की कमी और शारीरिक गतिविधि की कमी जैसी अस्वस्थ जीवनशैली की आदतें भी आराम की स्थिति में हार्ट रेट बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं।

रेस्ट के दौरान ज्यादा हार्ट रेट से हार्ट अटैक का खतरा

यदि आराम की स्थिति में भी दिल की धड़कन लगातार ज्यादा रहती है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दिल सामान्य से अधिक मेहनत कर रहा है। इससे लंबे समय में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। जिन लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट अधिक होता है, उनमें हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा भी ज्यादा रह सकता है। जब दिल तेजी से धड़कता है, तो उसे सही तरीके से काम करने के लिए अधिक ऑक्सीजन और ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।

यह बढ़ा हुआ दबाव समय के साथ हाई ब्लड प्रेशर, धमनियों को नुकसान और दिल की कार्यक्षमता कम होने जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि केवल हार्ट रेट बढ़ जाना सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता। लेकिन यह एक चेतावनी संकेत जरूर हो सकता है कि दिल पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है या शरीर में कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या मौजूद है जो हृदय के कामकाज को प्रभावित कर रही है।

डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए

अगर आराम की स्थिति में भी दिल की धड़कन लगातार 100 बीट प्रति मिनट से अधिक बनी रहती है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब इसके साथ चक्कर आना, सीने में असहजता महसूस होना, सांस फूलना, अत्यधिक थकान या दिल की धड़कन तेज महसूस होना जैसे लक्षण भी दिखाई दें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी होता है। समस्या की सही वजह जानने और उचित इलाज तय करने के लिए कुछ जांच की जाती हैं। इनमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ECG), खून की जांच और लगातार हार्ट मॉनिटरिंग जैसी टेस्ट शामिल हो सकते हैं, जिनकी मदद से दिल की धड़कन और उसकी कार्यप्रणाली का सही आकलन किया जा सकता है।

दिल की धड़कन को सामान्य बनाए रखने और हृदय को स्वस्थ रखने में स्वस्थ जीवनशैली की अहम भूमिका होती है। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि या व्यायाम करने से दिल अधिक कुशलता से काम करता है। वहीं तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन, योग या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जैसी तकनीकें दिल की धड़कन को संतुलित रखने में मदद करती हैं।इसके अलावा शरीर में पर्याप्त पानी बनाए रखना, पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार लेना और पर्याप्त नींद लेना भी दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये आदतें हार्ट रेट को नियंत्रित रखने के साथ-साथ पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। Dr. (Prof.) Purshotam Lal Chairman - Interventional Cardiology | Metro Group

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।