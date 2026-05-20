शुगर की दवा को बीच में छोड़ने से क्या होता है? जानें किन अंगों पर पड़ता है असर

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Written By: Anju Rawat | Published : May 20, 2026 11:18 AM IST
Medically Verified By: Dr. Monika Sharma
कहा जाता है कि जब शुगर यानी डायबिटीज की दवा शुरू होती है, तो इनका सेवन जिंदगी भर करना होता है। क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है, जिसे कंट्रोल न किया जाए तो शरीर के अंग धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। कुछ मामलों में डायबिटीज जानलेवा भी हो जाता है। हालांकि, कुछ लोग शुगर कंट्रोल में आने पर दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं। लेकिन, क्या ऐसा करना सही है? क्या शुगर की दवा बीच में छोड़ सकते हैं? इस पर आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं कि शुगर की दवा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे शरीर पर गंभीर असर पड़ सकते हैं।
शुगर की दवा को बीच में छोड़ना बेहद खतरनाक माना जाता है। इससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है और तबीयत बिगड़ सकती है। इससे आपको ज्यादा प्यास लगना, थकान, कमजोरी और बार-बार पेशाब आने जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसलिए जब तक डॉक्टर न बोलें, शुगर की दवा बिल्कुल न छोड़ें। इतना ही नहीं, अचानक शुगर की दवा छोड़ने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है और इमरजेंसी की स्थिति आ सकती है।
डायबिटीज में शरीर सही से इंसुलिन नहीं बनाता है या उसका सही से उपयोग नहीं कर पता है। दवा के सेवन से इंसुलिन के स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर अचानक से शुगर की दवा लेना बंद कर दिया जाता है, तो इससे संतुलन बिगड़ जाता है। इससे शुगर लेवल अनियंत्रित हो सकता है और कई गंभीर रोग विकसित हो सकते हैं।
वैसे तो शुगर की दवा को बंद नहीं किया जाता है। लेकिन, कुछ मामलों में शुगर की दवा को बंद या कम किया जा सकता है। जैसे-अगर मरीज ने वजन कंट्रोल कर लिया है, वह नियमित योग करता है और डाइट भी सही लेता है, तो इन मामलों में शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन, बिना डॉक्टर की सलाह दे दवा बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए।
Disclaimer: डायबिटीज रोगियों के लिए शुगर की दवा का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। शुगर की दवा को बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इससे इमरजेंसी की स्थिति भी हो सकती है। अगर आपको शुगर लेवल कंट्रोल में आ गया है तो आप डॉक्टर की सलाह पर दवा छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं।