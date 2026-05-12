एंडोमेट्रियोसिस का इलाज न करवाने से क्या होता है? VIDEO में डॉक्टर बता रहे हैं कब यह इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है

एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी नहीं है जिसे लंबे समय तक टाला जा सके। समय बीतने के साथ यह लगातार बढ़ती रहती है और शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में-

Written By: Ashu Kumar Das | Updated : May 12, 2026 1:53 PM IST

Medically Verified By: Dr. Nikita Trehan

Image Credit: chatgpt

गलत खानपान, खराब लाइफस्टाइल के कारण इन दिनों भारतीय महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पबमेड की वेबसाइट पर मौजूद एक रिसर्च बताती है कि एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) महिलाओं को होने वाली एक गंभीर और दर्दनाक बीमारी है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें गर्भाशय (Uterus) की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं शरीर के अन्य हिस्सों में बढ़ने लगती हैं। नई दिल्ली की सनराइज हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. निकिता त्रेहन का कहना है- "भारत में आज भी ज्यादातर महिलाएं एंडोमेट्रियोसिस को पीरियड्स से जुड़ी बीमारी मान लेती हैं और इसके इलाज से दूर भागती हैं। क्योंकि भारत में आज भी महिलाओं की बीमारी को लेकर बड़े स्तर पर जागरूकता की कमी है।लेकिन एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस यह एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है, यानी यह समय के साथ लगातार बढ़ती रहती है।"

एंडोमेट्रियोसिस का इलाज न करवाने से क्या होता है?

स्त्री रोग विशेषज्ञ के अनुसार, एंडोमेट्रियोसिस कई बार यूट्रस को भी प्रभावित कर सकता है। यूट्रस वे पतली नलियां होती हैं जो किडनी से पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। चूंकि ये नलियां गर्भाशय के बेहद करीब होती हैं, इसलिए एंडोमेट्रियोसिस इन पर आसानी से असर डाल सकता है। इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का इलाज समय पर करवाना जरूरी है। कई सालों तक एंडोमेट्रियोसिस को बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो यह महिलाओं के पेशाब के फ्लो प्रभावित हो सकता है और धीरे-धीरे किडनी डैमेज या किडनी फेल होने जैसी गंभीर स्थिति का कारण भी बन सकता है।

इस समस्या के कारण महिलाओ को असहनीय दर्द होता है।

डॉक्टर का कहना है कि दूसरी एक कंडीशन जो महिलाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है वो है बाउल एंडोमेट्रियोसिस (Bowel Endometriosis)। इसमें एंडोमेट्रियोसिस की कोशिकाएं आंतों तक फैल जाती हैं। आंतें गर्भाशय के बेहद करीब होती हैं। जब एंडोमेट्रियोसिस पीछे की तरफ बढ़ता है, तो यह आंतों और आसपास के लिगामेंट्स को प्रभावित करने लगता है। यह एक ऐसी डिजीज है जो आउटसाइड इन जाती है। मतलब यह बाहर से शुरू होती है और अंदर जाती है। तो आंतों का अगर बाहर का सिरा इन्वॉल्व हुआ तो हम उसे सेव करके एंडोमेट्रियोसिस को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अंदर गया तो हमें उतना पार्ट इंटेस्टाइन का या आंतों का निकालना पड़ता है। यह स्थिति दर्दनाक हो सकती है।

एंडोमेट्रियोसिस कब इनफर्टिलिटी का कारण बनता है?

स्त्री रोग विशेषज्ञ का कहना है कि इन दिनों एंडोमेट्रियोसिस के कारण कई महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या देखी जाती है। दरअसल, एंडोमेट्रियोसिस के कारण गर्भाशय जैसी टिश्यू शरीर के अन्य हिस्सों, खासकर ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या पेल्विक एरिया में बढ़ने लगती है। इससे सूजन, दर्द और स्कार टिश्यू बनने लगते हैं, जो अंडाणु और स्पर्म के मिलने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। कई मामलों में फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं या ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं, जिससे प्रेग्नेंसी कंसीव करने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है।

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कब डॉक्टर से मिलना है जरूरी?

एंडोमेट्रियोसिस ऐसी बीमारी नहीं है जिसे लंबे समय तक टाला जा सके। समय बीतने के साथ यह लगातार बढ़ती रहती है और शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर किसी को पीरियड्स में असहनीय दर्द, सेक्स के दौरान तेज दर्द, बार-बार पेट दर्द, मोशन के दौरान अक्सर दर्द या किसी प्रकार की तकलीफ हो रही या सब कुछ सही होते हुए भी प्रेग्नेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर से बात करके अपना इलाज करवाना चाहिए।

लाइफस्टाइल में बदलाव करके एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी को कम किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल में बदलाव करके एंडोमेट्रियोसिस से करें बचाव

डॉ. निकिता त्रेहन बताती हैं कि आज के समय में एंडोमेट्रियोसिस के बढ़ते मामलों के पीछे हमारी आधुनिक जीवनशैली भी एक मुख्य कारण है। घरों में पानी पीने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बोतलें, टेफ्लॉन कोटिंग वाले बर्तन और प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना रखने से शरीर में हानिकारक केमिकल्स पहुंच रहे हैं। यह केमिकल्स हार्मोनल असंतुलन बढ़ाकर एंडोमेट्रियोसिस का खतरा बढ़ा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस से बचाव करने के लिए महिलाओं को लाइफस्टाइल में छोटे- छोटे बदलाव करने की जरूरत है। इसमें प्रमुख रूप से शामिल है:

घरों में पानी पीने के लिए प्लास्टिक बोतलों की जगह ग्लास या स्टील की बोतल इस्तेमाल करें। खाना पकाने और रखने के लिए टेफ्लॉन बर्तनों की जगह लोहे या स्टील के बर्तन का यूज करें। प्लास्टिक कंटेनर में गर्म खाना रखने से बचें। खाना गर्म करने के लिए स्टील के बर्तन यूज करें। खाना पैक करने के लिए कार्डबोर्ड या सुरक्षित पैकेजिंग का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है।

Disclaimer: एंडोमेट्रियोसिस केवल पीरियड्स का दर्द नहीं, बल्कि एक गंभीर और बढ़ती हुई बीमारी है। अगर समय रहते इसका इलाज न कराया जाए, तो यह किडनी, आंतों और महिलाओं की फर्टिलिटी को भी प्रभावित कर सकता है। अगर आपको पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द हो रहा है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से बात करके इलाज करवाएं।

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