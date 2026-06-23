Dengue Explainer: डेंगू में सबसे पहले क्या होता है? संक्रमण से लेकर इलाज तक सबकुछ जानें

मानसून में डेंगू के मामलों में तेजी से वृद्धि हो जाती है। संक्रमण होने पर कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। जानें, इनके बारे में-

dengue

एक तरफ मानसून का मौसम गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत दिलाता है। वहीं, इस मौसम में कई संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश की वजह से हर जगह पानी जमा हो जाता है और इसमें मच्छर पनपने लगते हैं, जिससे डेंगू के मामले तेजी से बढ़ने लगते हैं। डेंगू को मानसून में होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक माना जाता है।

आपको बता दें कि डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू में शरीर और जोड़ों में तेज दर्द होता है, इसलिए इसे "ब्रेकबोन फीवर" भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि वर्तमान में दुनिया की लगभग आधी आबादी डेंगू के खतरे में है। WHO की 2025 की रिपोर्ट का अनुमान है कि हर साल डेंगू के 10 करोड़ से 40 करोड़ मामले सामने आते हैं। डेंगू के ज्यादातर मामले शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों से सामने आते हैं।

डेंगू कैसे फैलता है?

डेंगू मुख्य रूप से संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है।

जब कोई मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है, तो यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति तक वायरस पहुंचा सकता है।

कुछ दुलर्भ मामलों में, प्रेग्नेंसी के दौरान मां से बच्चे में संक्रमण हो सकता है।

मच्छर के काटने के कितने दिन बाद लक्षण नजर आते हैं?

WHO के अनुसार, डेंगू से पीड़ित अधिकतर लोगों में हल्के लक्षण होते हैं। आमतौर पर मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के बाद लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं।

dengue symptoms (AI Generated)

डेंगू होने पर क्या लक्षण दिखते हैं?

डेंगू के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं और कुछ गंभीर, जैसे-

सामान्य लक्षण

डेंगू होने पर तेज बुखार और सिरदर्द का अनुभव हो सकता है।

डेंगू रोगी आंखों के पीछे दर्द की शिकायत भी करते हैं।

डेंगू वायरस की वजह से मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द महसूस हो सकता है।

मतली और उल्टी जैसा महसूस होना डेंगू का शुरुआती संकेत हो सकता है।

डेंगू मच्छर के काटने से त्वचा पर लाल चकत्ते नजर आ सकते हैं, इनपर खुजली भी हो सकती है।

गंभीर लक्षण

पेट में तेज दर्द होना और लगातार उल्टी होने पर डेंगू की जांच जरूर कराएं।

डेंगू रोगियों को तेजी से सांस लेना या दिल की धड़कन बढ़ना जैसा महसूस हो सकता है।

मसूड़ों या नाक से खून आने पर डॉक्टर से मिलना जरूरी है।

अगर हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो ये डेंगू के संकेत हो सकते हैं।

डेंगू रोगियों को बहुत ज्यादा प्यास लगना, त्वचा का ठंडा और पीला पड़ना जैसे संकेत भी दिखाई दे सकते हैं।

अगर आपको ये लक्षण महसूस हो, तो बिल्कुल अनदेखी न करें और तुरंत डॉक्टर के पास जाएं।

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क्या डेंगू जानलेवा हो सकता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, डेंगू 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। ज्यादातर डेंगू रोगी घर पर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, दुर्लभ मामलों में डेंगू गंभीर हो सकता है और मौत का कारण भी बन सकता है।

डेंगू का इलाज क्या है?

WHO बताता है कि डेंगू का कोई अलग से इलाज नहीं है। इसके इलाज के लिए बुखार और दर्द को कम करने वाली दवाइयां दी जा सकती हैं। डॉक्टर पेन किलर और कई दूसरी दवाइयां लिख सकते हैं। इसके साथ ही, खान-पान पर विशेष ध्यान देने की सलाह दे सकते हैं। जबकि, डेंगू होने पर इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक और एस्पिरिन जैसी NSAIDs दवाओं से बचना चाहिए, ये रक्तस्राव के खतरे को बढ़ सकती हैं और खून की कमी हो सकती है। डेंगू के कुछ गंभीर मामलों में रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपको डेंगू का कोई भी लक्षण महसूस हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा लेने से बचें।

क्या डेंगू दाेबारा हाे सकता है?

health.ny.gov के अनुसार, डेंगू दोबारा हो सकता है। अगर आप एक बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, तो आप दोबारा भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसी डेंगू वायरस के स्ट्रेन से संक्रमित होता है, जिससे वह पहले संक्रमित हुआ था, तो उसे दोबारा बीमार होने से बचाया जा सकता है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू काअलग स्ट्रेन हुआ था, तो उसे डेंगू हेमरेजिक फीवर होने की संभावना रहती है।

dengue vaccine

क्या भारत में डेंगू की वैक्सीन उपलब्ध है?

observer research foundation के अनुसार, भारत में डेंगू से बचाव के लिए पहली वैक्सीन Qdenga को हाल ही में मंजूरी मिली है। हालांकि, इसकी उपलब्धता अभी सीमित हो सकती है। यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों सीरोटाइप्स (DEN-1, DEN-2, DEN-3 और DEN-4) से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। यह वैक्सीन 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए स्वीकृत है और इसकी दो डोज हैं, जिसे 3 महीने के अंतराल पर दी जाती हैं। हालांकि, वैक्सीन के साथ-साथ मच्छरों से बचाव बहुत जरूरी है, इसके लिए आसपास पानी जमा न होने दें।

दिल्ली में क्या है डेंगू का हाल!

दिल्ली में मानसून से पहले ही डेंगू के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। MCD की Vector-Borne Diseases की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2026 में अब तक राजधानी में डेंगू के 162 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा डेंगू के मामले पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। राजधानी में बढ़ते खतरे को देखते हुए एमसीडी ने जागरूकता और फॉगिंग अभियान शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों और आसपास पानी जमा न होने देने, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी की है।

डेंगू होने पर क्या खाना चाहिए?

आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन से जानते हैं डेंगू से जल्दी रिकवरी के लिए क्या खाना चाहिए-

डेंगू होने पर कीवी का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है। इसमें विटामिन-सी होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। कीवी खाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में भी मदद मिलती है। कीवी खाने से शरीर को पोषण मिलता है और शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिल सकती है।

डेंगू में आप पपीता खा सकते हैं । पपीता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इससे पानी की पूर्ति होती है और शरीर हाइड्रेटेड बना रहता है।

डेंगू के मरीजों को हरी पत्तेदार सब्जियां भी जरूर खानी चाहिए। इनमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन और विटामिन्स होते हैं, जो शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और रिकवरी में मदद कर सकते हैं।

डेंगू होने पर हल्का भोजन खाना चाहिए। आप दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। इसे पचाना काफी आसान होता है।

हालांकि, ये फूड्स शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करते हैं। लेकिन, ये डेंगू का इलाज कतई नहीं है।

dengue fever

डेंगू से बचने के लिए क्या करें?

चेयरमैन अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया डॉ. रमन कुमार से जानते हैं कि डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए-

डेंगू से बचने के लिए अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें, फुलस्लीव्स के कपड़े पहनें।

खिड़कियों पर जाली लगाकर रखें, ताकि मच्छर घर के अंदर प्रवेश न कर सके।

सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें, इससे मच्छर आपको काट नहीं पाएंगे।

मच्छररोधी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें।

मच्छर पानी में जमा होते हैं, इसलिए घर और आसपास पानी जमा न होने दें।

पानी की टंकियों और कंटेनरों को ढककर रखें।

कूलर और गमलों नियमित रूप से सफाई करें।

Disclaimer: डेंगू एक आम बीमारी है और मानसून में इसके मामलों में तेजी से वृद्धि होती है। यह बीमारी मच्छरों के काटे से फैलती है, इसलिए मच्छरों से बचाव के लिए घर और उसके आसपास के एरिया में सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर डेंगू का कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। डेंगू होने पर घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर मामलों में यह बीमारी सही डाइट और दवाइयों की मदद से घर पर ही ठीक हो सकती है।