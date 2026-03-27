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किडनी डायलिसिस में क्या होता है? क्या डायलिसिस कराना ट्रांसप्लांट से बेहतर विकल्प है?

बहुत सारे लोगों को कंफयूजन रहती है कि किडनी डायलिसिस कराना बेहतर विकल्प होगा या ट्रांसप्लांट कराना। साथ ही ये भी जानेंगे कि डायलिसिस कितने तरह का होता है और कब होता है।

किडनी डायलिसिस में क्या होता है? क्या डायलिसिस कराना ट्रांसप्लांट से बेहतर विकल्प है?
kidney dialysis
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Bhanu Mishra

Written by Rashmi Upadhyay |Published : March 27, 2026 6:06 PM IST

जब किसी इंसान की किडनियां काम करना बंद देती हैं या फेल हो जाती है तो डायलिसिस कराना पड़ता है। इसमें क्या होता है? डॉक्टर मेडिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल तरह से ब्लड को ठीक उसी तरह साफ करने की कोशिश करते हैं जैसे किडनी करती है। डायलिसिस के दौरान ब्लड से जहरीले टॉक्सिन्स, अतिरिक्त पानी और कचरे को बाहर निकाला जाता है। जब किडनी सही होती है तो ये अपशिष्ट पदार्थ पेशाब के द्वारा खुद ही बाहर निकल जाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बजाय मरीज अक्सर डायलिलिस कराते हैं। क्योंकि इसमें कोई बड़ी सर्जरी नहीं होती, तुरंत हो जाता है और ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा नहीं होता है।

किन लोगों को कराना पड़ता है डायलिसिस

जिन दोनों किडनियां फेल हो जाती हैं, किडनियां सही से काम नहीं करती, किडनी 85 से 90 प्रतिशत तक काम करना बंद कर देती है या फिर कोई लास्ट स्टेज की किडनी डिजीज है, अक्सर उन्हें किडनी डायलसिस कराना पड़ता है। किडनी फेल होने के सबसे बड़े और आम कारणों में अनियंत्रित डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में अचानक आई गंभीर चोट, गंभीर इंफेक्शन, पथरी के कारण रुकावट और पॉलीसिस्टिक किडनी जैसी जन्मजात बीमारियां होती हैं। हालांकि कुछ लोगों को किडनी संबंधी समस्याएं बिना किसी बड़ी बीमारी के कारण भी हो जाती हैं।

किडनी डिजीज की कितनी स्टेज होती है?

किडनी डिजीज की कुल 5 स्टेज होती हैं। पांचवी और सबसे खतरनाक स्टेज में मरीज की किडनी केवल 15 प्रतिशत या उससे भी कम काम करती है। इस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए या तो तुरंत ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है या फिर डायलिसिस होता है। चुनाव करना मरीज के हाथ में होता है।

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क्या किडनी डायलिसिस करना बहुत सीरियस कंडीशन है?

किडनी डायलिसिस करना कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है लेकिन हां अगर आपको डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए बोला है तो आपको इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसे शुरू ही न करवाएं या फिर अपनी मर्जी से कभी करवाएं और कभी नहीं। ऐसा करने से आपके ब्लड में टॉक्सिंस जमा हो जाते हैं जो यूरीमिया का कारण बन सकते हैं। बिना इलाज के किडनी फेल्योर की कंडीशन जानलेवा हो सकती है।

डायलिसिस कितना कॉमन है?

डायलिसिस बहुत ज्यादा कॉमन है, खासकर भारत में? दुनियाभार में करीब 20 लाख से भी ज्यादा लोग किडनी संबंधी समस्याओं के लिए या तो डायलिसिस कराते हैं या फिर ट्रांसप्लांट कराते हैं। डॉक्टर भानु मिश्रा कहते हैं कि भारत में बढ़ते डायलिसिस सेंटर को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि किडनी संबंधी समस्याएं कितनी आम हो चुकी हैं। भारत में डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए किडनी फेलियर और डायलिसिस पर निर्भर मरीजों की संख्या में हर साल लगभग 10-15% की बढ़ोतरी देखी जा रही है।

डायलिसिस कितनी तरह का होता है?

डायलिसिस मुख्य रूप से दो तरह का होता है:

हेमोडायलिसिस- य​ह डायलिसिस का सबसे आम तरीका है। इसमें मशीन आर्टिफिशियल तरह से आपके ब्लड को साफ करती है। इस प्रॉसेस में मरीज की नस से खून को निकालकर मशीन में भेजा जाता है और फिर वहां साफ हो कर फिर से मरीज के शरीर में वापिस डाला जाता है। अक्सर डॉक्टर सप्ताह में 2 से 3 बार ये डायलिसिस कराते हैं।

पेरिटोनियल डायलिसिस- पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस से थोड़ा अलग होता है। इसमें डॉक्टर मरीज के पेट में एक छोटी सी ट्यूब फिट कर देते हैं। फिर इस ट्यूब के जरिए एक खास तरह का साफ करने वाला लिक्विड आपके पेट के अंदर भेजा जाता है जो ब्लड को साफ करता है।

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कितनी डिजीज के बारे में ये 5 बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए?

  • 3 में से 1 लोग जिन्हें डायबिटीज है उन्हें किडनी डिजीज भी है।
  • 10 में से 9 लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें क्रोनिक किडनी डिजीज है।
  • 5 में से एक व्यक्ति जिसे हाई ब्लड प्रेशर है उसे भी किडनी की कोई न कोई बीमारी है।
  • किडनी की समस्याएं पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में कॉमन होती है।
  • करीब 38 प्रतिशत किडनी बीमारियां 65 साल की उम्र या उससे अधिक के लोगों को होती हैं।

क्या डायलिसिस कराना ट्रांसप्लांट से बेहतर होता है?

डॉक्टर के हिसाब से ट्रांसप्लांट कराना डायलिसिस से बेहतर होता है। जब किसी का डायलिसिस होता है तो वह तय समय पर ही होना चाहिए। साथ ही इसमें खानपान को लेकर भी बहुत परहेज होता है। जबकि ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ एक बार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है और सर्जरी के बाद मरीज की लाइफ काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है।

About the Author

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More