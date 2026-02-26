स्मोकिंग छोड़ने के 1 महीने बाद शरीर कौन-कौन से बदलाव दिखेंगे?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Benefits of Quitting Smoking : सिगरेट पीना सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दऱअसल, सिगरेट पीने से न न सिर्फ फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी तक हो सकती है। हालांकि, आजकल स्मोकिंग यंगस्टर्स में एक कल्चर की तरह पॉपुलर हुआ है, जिसे यंग एज के लोग स्वैग मानते हैं। हालांकि, यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। रिपोर्ट्स की मानें, तो सिगरेट के धुएं में 7000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं, जिनमें कम से कम 69 केमिकल्स कैंसर का कारण बनते हैं।
इनमें से सिगरेट की लत के लिए मुख्य रूप से ज़िम्मेदार केमिकल निकोटीन है। दरअसल, सिगरेट की लत वाले लोग इस पदार्थ पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अगर सिगरेट ना मिले, तो वे बेचैन होने लगते हैं। ऐसे में सिगरेट की लत को छोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अगर आप सिगरेट की लत को छोड़ना चाहते हैं, तो इसके काफी फायदे होते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको सिगरेट छोड़ने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं।
अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो इससे आपके फेफड़े काफी हेल्दी होने लगते हैं। दरअसल, धूम्रपान करने वालों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों के इंफेक्शन होने जैसे टीबी के होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो फेफड़े हेल्दी होने लगते हैं और इंफेक्शन का खतरा काफी कम होने लगता है।
जब आप स्मोकिंग करते हैं, तो सिगरेट का धुआं आपके श्वसन मार्ग से होकर गुज़रता है, इससे श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने लगता है। वायुमार्ग में सिलिया जो धूल को छानती हैं और सूक्ष्मजीवों को फंसाती हैं, वे धुएं में मौजूद टार से ढक जाती हैं। इसके अलावा, बलगम भी ज्यादा बनने लगता है। ऐसे में खराब सिलिया और अत्यधिक बलगम के कारण छाती में जमाव हो जाता है। जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए जब आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो इससे आपका श्वसन मार्ग साफ रहता है, जिसकी वजह से सांस लेना आसान रहता है।
इसके अलावा, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके स्वाद और गंध की इंद्रियां ठीक होने लगती हैं। ऐसे में हर खाने में स्वाद भी अधिक आने लगता है और किसी भी चीज की महक भी अच्छी तरह से आने लगती है।
अगर आप लंबे समय तक स्मोकिंग छोड़ दें, तो इससे आपके हार्ट अटैक का खतरा 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। वहीं, 10 साल तक अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, तो लंग्स कैंसर का खतरा भी 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि अगर आप 50, 60 या 70 की उम्र में भी स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो भी आप हेल्दी लाइफ वापस पा सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
