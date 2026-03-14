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आज हम खुद को एक डिजिटल दोराहे पर खड़ा पाते हैं। वैसे तो हम आठ घंटे की नींद के फायदों के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं, फिर भी आज हम इसे अनदेखा करने की जाल में फंसते जा रहे हैं। बेहतर नींद की चाहत के बावजूद, देर रात तक जागने वाली आधुनिक जीवन शैली ने हमें डिजिटल लत के जाल में उलझा दिया है। इसका मुख्य कारण आजकल के नए ओवर-द-टॉप (OTT) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, जो बिंज वॉचिंग को बढ़ावा देते हैं, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर निरंतर स्क्रॉलिंग की आदत जुड़ जाती है।
हम 'बस एक और एपिसोड' के लालच में अपनी सुकून भरी नींद का बलिदान दे रहे हैं, यह समझे बिना कि इसका जैविक नुकसान हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। सिर्फ यही नहीं, ऐसी और भी कई आदतें हैं जिन्हें हम मजे-मजे में लेते हैं और नींद खराब करते हैं। नारायणा हेल्थ के सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन और स्लीप मेडिसिन के क्लीनिकल लीड डॉक्टर रविचंद्रन एमआरके ने इन 5 आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें आप समय रहते सुधार लें।
हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भी ड्रामा या सीरीज को एक बार देखना शुरू करते हैं और फिर उससे इतना चिपक जाते हैं कि छोड़ ही नहीं पाते हैं। इसी को बिंज वॉचिंग कहा जाता है। बिंज-वॉचिंग सिर्फ विलपावर की कमी नहीं है बल्कि यह असल में एक बड़ी ही सावधानी से तैयार किया गया साइकोलॉजिकल ट्रैप है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म 'ऑटोप्ले' जैसी सुविधाओं के माध्यम से हमारे 'स्टॉप सिग्नल' को नजरअंदाज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो हमें और अधिक देखने के लिए मजबूर करते हैं। यही कारण है कि-
डॉक्टर बताते हैं कि हमारा शरीर एक इंटरनल घड़ी पर काम करता है। जब हम खुद को टीवी, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन से निकलने वाली ब्लू लाइट के संपर्क में लाते हैं, तो यह 'मेलाटोनिन' के प्रोडक्शन को रोक देता है, जो नींद के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। इसके कुछ बुरे प्रभावों में शामिल हैं। जैसे-
हमारी खराब स्लीप साइकल और ब्लू लाइट की वजह से ब्लॉक हमारा दिमाग सोते समय सिर्फ बंद नहीं होता, बल्कि यह कुछ चरणों से गुजरता है, जिसमें हल्की नींद से गहरी नींद शामिल है।
हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हाई इंटेंसिटी वाली ब्लू लाइट को उत्सर्जित करते हैं। यह लाइट रेटिना के रिसेप्टर्स से टकराती है, जोकि दिमाग की मास्टर क्लॉक (Suprachiasmatic Nucleus) को सीधा संकेत भेजते हैं।
डॉक्टर जानकारी देते हुए और समझाते हुए कहते हैं कि हमारा दिमाग पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर होता है, लेकिन जब हम देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देखते हैं तो यह आदत नींद को बुरी तरह से प्रभावित कर देती है। थोड़ा विस्तार से समझें तो-
रिवेंज बेडटाइम प्रोक्रेस्टिनेशन को आसान भाषा में समझें तो यह तब होता है जब दिनभर काम, जिम्मेदारियों और स्ट्रेस में फंसे रहने के बाद व्यक्ति रात में सोने के बजाय जानबूझकर जागता रहता है। इसका सिर्फ एक कारण होता है और वह कि स्ट्रेसफुल दिन के बाद यही वह समय है जिसमें वह अपनी पसंद की चीजें कर सकता है।
इसलिए थकान होने के बावजूद भी कई लोग देर रात तक मोबाइल चलाते रहते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। धीरे-धीरे यह आदत नींद की कमी का कारण बन जाती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप सोने से करीब 30 मिनट पहले एक अलार्म लगा दें और जैसे ही वह बजे तो उसी समय फोन को दूर रख दें, ताकि दिमाग और शरीर आराम के लिए तैयार हो सकें।
आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो अपने दोपहर की थकान या आलस को दूर करने के लिए कैफीन का सेवन करते होंगे। इसका कारण यह है कि कैफीन एडेनोसाइन रिसेप्टर्स जैसे इन केमिकल्स को ब्लॉक कर देता है जो नींद का संकेत देते हैं। इसलिए आप थकान महसूस नहीं करते हैं जबकि आपके शरीर को आराम की जरूरत होती है। डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी इस आदत को सुधारें और लंच के बाद कैफीन पर कर्फ्यू लागू कर दें।
अगर आप एनर्जी में कमी महसूस हो रही है, तो धूप में 10 मिनट टहलने या एक गिलास बर्फ जैसा ठंडा पानी पीने की कोशिश करें। ये बिना किसी लंबे समय तक चलने वाले केमिकल के नेचुरल कोर्टिसोल को बढ़ावा देते हैं। अगर आपको कॉफी का स्वाद चाहिए, तो बिना उत्तेजक के डिकैफ या हर्बल चाय लें।
हम में से कई लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम अपने बैड पर बैठकर काम करते हैं। भले ही यह हमें कम्फर्ट देता हो, लेकिन दिमाग को गलत संकेत भी देता है। डॉक्टर बताते हैं कि ऐसा करने से दिमाग बिस्तर को आराम की जगह नहीं, बल्कि काम और एक्टिव रहने की जगह समझने लगता है। हमारा दिमाग हर जगह के साथ एक आदत जोड़ लेता है।
इसलिए जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, तो दिमाग तुरंत शांत होने के बजाय सक्रिय हो जाता है और नींद आने में परेशानी होने लगती है। बेहतर यही है कि बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें। इससे दिमाग को साफ संकेत मिलता है कि बिस्तर पर आते ही शरीर को आराम करना है और नींद आसानी से आने लगती है।
शराब जो है वह हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सुस्त करती है। यह अल्फा ब्रेन वेव्स को बढ़ाकर आपको सुलाने में मदद करती है, जो आमतौर पर तब होती हैं जब आप शांत लेकिन जाग रहे होते हैं। हालांकि, जैसे ही लीवर शराब को पचाता है, यह एक उल्टा प्रभाव पैदा करता है। आपका शरीर गहरी नींद से हटकर हल्की और खंडित नींद में चला जाता है। यह आपके गले की मांसपेशियों को भी रिलेक्स कर देता है, जिससे खर्राटे बढ़ते हैं और ऑक्सीजन का सेवन कम हो जाता है।
यही कारण है कि जब आप रात को ड्रिंक करते हैं तो अलगे दिन आप थकान महसूस करते हैं। अगर आप ड्रिंक का मजा लेते हैं, तो इसे सोने से कम से कम 3 से 4 घंटे पहले खत्म करने का प्रयास करें। साथ ही हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक के लिए, टॉक्सिन सबस्टांसिस को संसाधित करने में शरीर की मदद करने के लिए एक बड़ा गिलास पानी पिएं।
शायद आप भी उन्हें लोगों में से हों जो वर्किंग डेज में तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन वीकेंड पर 10-12 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। इससे शरीर की नेचुरल बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है और जब सोने-जागने का समय बार-बार बदलता है, तो संडे की रात हमें नींद नहीं आती है और सोमवार सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। डॉक्इटर बताते हैं कि इसी को सोशल जेट लैग कहते हैं, यानी कि शरीर हर हफ्ते टाइम जोन बदलने जैसा महसूस करता है। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि रोज लगभग एक ही समय पर उठने की आदत डालें, चाहे वीकेंड ही क्यों न हो। इससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस रहती है और नींद भी बेहतर आती है।
विकास के हिसाब से हमारा का शरीर ऐसा बना है कि सूरज ढलने के बाद हमें नींद आने लगती है। लेकिन आजकल स्क्रीन से निकलने वाली तेज आर्टिफिशियल लाइट, खासकर एलईडी लाइट और मोबाइल-कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, दोपहर की धूप जैसी लगती है। इससे आपके दिमाग के एक हिस्से सुप्राचियास्मैटिक न्यूक्लियस (Suprachiasmatic Nucleus) को संकेत मिलता है कि मेलाटोनिन बनना रोक दिया जाए। मेलाटोनिन नींद लाने वाला हार्मोन होता है।
अब आप खुद सोचें कि यहां तक कि ब्रश करते समय बाथरूम की 10 मिनट की तेज रोशनी भी आपकी नींद को लगभग एक घंटे तक देर से आने पर मजबूर कर सकती है। ऐसे में अगर आपको देर रात तेज रोशनी का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो अपने मेलाटोनिन स्तर को इस आर्टिफिशियल धूप जैसी रोशनी से बचाने के लिए एम्बर रंग के ब्लू-लाइट ब्लॉक करने वाले चश्मे पहनने पर विचार करें।
हमारे शरीर की कुछ जरूरतें होती हैं और उनका भी एक क्रम होता है। यानी कि अगर आप रात 9:00 बजे भारी भोजन या मसालेदार नूडल्स खाते हैं, तो आपका शरीर नींद से पहले खाना पाचने को प्राथमिकता देता है। ऐसे में खाने को डाइजेस्ट करने के लिए आंतों में ब्लड फ्लो और शरीर के मुख्य तापमान में वृद्धि की आवश्यकता होती है। वहीं नींद की बात करें तो इसके लिए शरीर का तापमान कम होना जरूरी है। इन्हें सब के बीज गलत समय पर गलत खाना इसी तरह हमारी नींद को प्रभावित करता है।
सोने से कम से कम तीन घंटे पहले आप डिनर कर लें और अगर आपको रात में भूख लगती है, तो हल्का और नींद के अनुकूल स्नैक चुनें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और प्रोटीन का मेल हो- जैसे ओट्स का एक छोटा कटोरा या बादाम मक्खन के साथ एक केला। किसी भी मसालेदार, तली हुई या ज्यादा एसीडिक चीजों से बचें, जो साइलेंट रिफ्लक्स का कारण बन सकती है और बिना वजह जाने आपकी नींद खोल सकती है।
आप चाहें तो कुछ अच्छी आदतें अपना सकते हैं जैसे- सोने से पहले किताब पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करें। अपने कमरे को पूरी तरह अंधेरा, शांत और थोड़ा ठंडा रखें। आरामदायक गद्दे और तकिए का चुनाव करें। याद रखिए, एक सफल और खुशहाल दिन की शुरुआत सुबह अलार्म बजने से नहीं, बल्कि पिछली रात आपके समय पर सोने से होती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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