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लिवर शरीर में क्या-क्या काम करता है?

लिवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसकी मदद से कई तरह के कार्यों को किया जा सकता है। आइए इस लेख में हम विस्तार से जानते हैं कि लिवर की मदद से कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं।

लिवर शरीर में क्या-क्या काम करता है?
Liver function
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sanjay Goja

Written by Kishori Mishra |Published : April 23, 2026 3:28 PM IST

हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन लिवर को सबसे खास अंग माना जाता है। यह शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है और पेट के दाहिने हिस्से में स्थित होता है। लिवर को एक तरह का फिल्टर और फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई जरूरी काम एक साथ किए जाते हैं। नारायणा हॉस्पिटल के डायरेक्टर, लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी सर्जरी डॉक्टर संजय गोजा का कहना है कि लिवर का मुख्य काम खून को साफ करना है। जब भी हम खाना खाते हैं या कोई दवा लेते हैं, तो उसमें मौजूद पोषक तत्व और हानिकारक पदार्थ खून में पहुंच जाते हैं। इन पदार्थों को लिवर द्वारा छाना जाता है। इसके बाद हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा लिवर के कई अन्य कार्य होते हैं। इस लेख में हम इन कार्यों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं-

पित्त बनाने का काम करता है लिवर

लिवर न सिर्फ खून को साफ करता है, बल्कि इसकी मदद से शरीर में बाइल भी बनाया जाता है। यह एक तरह का तरल पदार्थ होता है, जो खाने में मौजूद वसा को पचाने में मदद करता है। जब भी तला-भुना या भारी खाना खाते हैं, तो उसे पचाने में बाइल का उपयोग किया जाता है। बिना बाइल के फैट का सही तरीके से पाचन नहीं किया जा सकता।

शरीर की एनर्जी करता है जमा

इसके अलावा, लिवर को शरीर का स्टोरेज सेंटर भी है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा जमा होती है। जब शरीर को जरूरत पड़ती है, तो इस जमा ऊर्जा को ग्लूकोज में बदला जाता है और खून में छोड़ा जाता है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा दी जाती है।

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प्रोटीन का निर्माण भी करता है लिवर

लिवर द्वारा प्रोटीन का निर्माण भी किया जाता है। ये प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी होते हैं। इसके साथ ही खून के थक्के बनाने वाले प्रोटीन भी लिवर में ही बनाए जाते हैं। अगर लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होता है।

शरीर को करता है डिटॉक्स

एक और महत्वपूर्ण काम जो लिवर द्वारा किया जाता है, वह है शरीर को डिटॉक्स करना। यानी शरीर में जमा जहरीले पदार्थों को तोड़ा जाता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाता है। शराब, दवाइयों और केमिकल्स को भी लिवर द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अगर इनका ज्यादा सेवन किया जाए, तो लिवर पर दबाव बढ़ने लगता है।

विटामिन्स और मिनरल्स भी करता है स्टोर

लिवर द्वारा विटामिन और मिनरल्स को भी स्टोर किया जाता है। यह विटामिन A, D, E, K और आयरन जैसे विटामिन्स और मिनरल्स को स्टोर करने में प्रभावी हो सकते हैं। जब शरीर को इनकी जरूरत होती है, तब इन विटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह शरीर का संतुलन बनाए रखा जाता है।

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Disclaimer : लिवर हमारे शरीर का एक साइलेंट वर्कर होता है। यह बिना रुके लगातार काम करता रहता है। अगर इसका ध्यान रखा जाता है, तो पूरा शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिवर की सेहत को समझें और उसे सुरक्षित रखें।

FAQs

लिवर को हेल्दी कैसे रखें?

लिवर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है।

लिवर क्या काम करता है?

यह अंग शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और पाचन का काम करता है।

लिवर खराब होने के लक्षण क्या हैं

लिवर खराब होने पर आंखों और त्वचा पर पीलापन नजर आ सकता है। भूख और वजन कम हो सकता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More